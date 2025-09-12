Una experiencia gastronómica diferente en Buenos Aires: cena de cuatro pasos y juego de mesa por sólo $60.000

Descubrí el menú lúdico de Casa Cavia en Palermo. Una cena de cuatro pasos guiada por un juego de mesa que permite personalizar la experiencia gastronómica

Desde septiembre, Casa Cavia, ubicado en Palermo, ofrece una experiencia gastronómica en Buenos Aires que combina cena y juego de mesa. La propuesta, titulada "Dime quién eres y te diré qué comes", permite a los comensales acceder a un menú lúdico de cuatro pasos, en el que la selección de los platos se determina a través de la interacción con preguntas y cartas diseñadas para guiar las decisiones culinarias. El valor del menú es de $60.000 e incluye aperitivo, entrada, plato principal, postre e infusión.

El lanzamiento de esta experiencia se concretó el 2 de septiembre y ofrece a los clientes del restaurante interactivo en Palermo un modelo distinto de cena. La chef Julieta Caruso desarrolló un sistema en el que las respuestas a preguntas relacionadas con preferencias personales, viajes imaginarios o situaciones hipotéticas determinan la elección de cada plato, convirtiendo la experiencia en un recorrido gastronómico personalizado.

El menú de $60.000 incluye dos cócteles: uno acompañado del aperitivo y otro junto al postre. Ambas bebidas pueden reemplazarse por mocktails, limonadas o pomeladas, de acuerdo con la preferencia de los comensales. El servicio también contempla agua. Por un adicional de $20.000, los participantes pueden optar por un maridaje de dos copas de vino, seleccionado por la head sommelier Delvis Huck, o por dos cócteles preparados por la jefa de barra, Flavia Arroyo.

Entre los platos del menú se incluyen langostinos curados con yema cremosa y chili oil, pasta casera con lardo, alcauciles tostados y crujientes, pesca del día con espinaca acuática, edamames y shiso en tempura, helado de lychee con gajos de pomelo y mil láminas de chocolate. Cada receta refleja la combinación de técnica, productos de estación y desarrollo de platos de autor característica de la chef Caruso.

Cómo participar en el juego gastronómico de Casa Cavia

Para sumarse a la experiencia, los comensales deben solicitar "El Juego" o expresar su interés con la frase "¡Quiero jugar!". La dinámica consiste en responder preguntas que generan un código numérico: dos preguntas definen la entrada, otras dos seleccionan el plato principal y los dados determinan el postre y el cóctel final.

El juego se organiza mediante tres mazos de cartas, denominados Entradas, Principales y Números. Cada carta orienta al participante en el recorrido, vinculando las respuestas con los platos disponibles. Esta estructura permite que cada cena sea única, con el comensal participando activamente en la construcción de su menú dentro de este restaurante interactivo en Palermo.

La propuesta busca transformar la cena tradicional en una experiencia participativa, en la que la interacción determina la elección de sabores. A través del juego, cada comensal accede a la carta nocturna de manera estructurada, combinando decisiones personales con la selección de entrada, plato principal, cóctel y postre.

Además, las opciones de personalización incluyen alternativas de bebida como mocktails, limonadas, pomeladas y maridaje de vinos o cócteles. Estas opciones amplían la oferta del restaurante y permiten que la experiencia se adapte a distintos perfiles de consumo, consolidando la propuesta como un modelo de cena interactiva en Buenos Aires.

Ubicación, horarios y valor de la experiencia

Casa Cavia está ubicado en Cavia 2985, Palermo. Su horario de atención es de martes a sábado de 10 a 00 y domingos y lunes de 10 a 19. La experiencia "Dime quién eres y te diré qué comes" se desarrolla durante las cenas nocturnas, con un menú fijo de $60.000. La opción de incluir maridaje de vino o cócteles tiene un costo adicional de $20.000.

La dinámica combina preguntas abiertas con resultados numéricos, permitiendo a los participantes asumir un rol activo en la definición de su recorrido gastronómico. Cada elección de plato se relaciona con las respuestas y decisiones individuales, generando un menú único para cada comensal dentro de este restaurante interactivo.

Casa Cavia fue concebido como un espacio que combina gastronomía y cultura. La incorporación de un menú lúdico refleja un enfoque orientado a la participación del cliente y la diversificación de la oferta nocturna. La integración de juego y cena convierte el acto de comer en un proceso interactivo, donde cada respuesta guía la selección de los platos y determina un recorrido gastronómico personalizado.

La carta combina productos de estación y técnicas de cocina moderna, con langostinos, pasta casera, alcauciles, pesca del día, edamames, helado de lychee y chocolate organizados en cuatro pasos. Cada combinación surge de la interacción con el juego de mesa, ofreciendo un modelo de cena estructurado y participativo que se diferencia de la propuesta tradicional de restaurantes en Buenos Aires.