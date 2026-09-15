Obtuvo el primer puesto entre los destinos de montaña de Sudamérica tras un análisis de más de 1.100 lugares realizado con datos de redes sociales

Jujuy sumó un reconocimiento internacional a su oferta turística: fue elegido Mejor Destino de Montaña de Sudamérica en 2026 en los Mountain Destination Awards, cuya primera edición fue impulsada por Tripscout, plataforma especializada en contenidos y marketing turístico.

El resultado se obtuvo a partir de un análisis del comportamiento de los destinos en el ámbito digital. En lugar de recurrir a un jurado o a una votación tradicional, Tripscout utilizó Social IQ, una herramienta que procesó información vinculada con más de 1.100 destinos de montaña de todo el mundo.

Para establecer las posiciones, el sistema analizó durante 2026 el alcance de los contenidos publicados en redes sociales, la respuesta de los usuarios y la capacidad de esas publicaciones para generar conversaciones o despertar interés por conocer un lugar. Jujuy obtuvo el mejor desempeño dentro de Sudamérica.

Jujuy: los paisajes que convierten a la provincia en un destino único

La provincia reúne en un mismo territorio escenarios que presentan diferencias muy marcadas entre sí. Un recorrido puede atravesar montañas de colores, ambientes de gran altura, zonas de vegetación intensa y valles, sin necesidad de salir de Jujuy.

Esa variedad se organiza en cuatro regiones: Quebrada de Humahuaca, Puna, Valles y Yungas.

La Quebrada de Humahuaca es la postal más reconocida de la provincia

La Quebrada de Humahuaca es probablemente la postal más reconocible de la provincia. Su importancia turística también está respaldada por su condición de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El área combina formaciones montañosas de diferentes tonalidades con localidades de tradición andina y rutas que atraviesan grandes paisajes.

Allí se encuentran Purmamarca, el Cerro de los Siete Colores, Tilcara, Maimará y Humahuaca, algunos de los puntos más visitados de la provincia.

Pero la experiencia jujeña cambia por completo cuando el recorrido continúa hacia la Puna. En esa región predominan los grandes espacios abiertos, las alturas y los salares. Entre sus principales referencias aparecen las Salinas Grandes, uno de los paisajes del norte argentino con mayor presencia en fotografías y contenidos turísticos.

El contraste vuelve a ser evidente en las Yungas. En esta zona, los paisajes secos asociados habitualmente con el norte andino son reemplazados por una vegetación mucho más abundante. Los Valles aportan otro tipo de escenario y completan la diversidad geográfica provincial.

Montaña, naturaleza y cultura en un mismo recorrido

La Salinas Grandes es otro de los destinos imperdibles de Jujuy

La elección de Jujuy no se explica solamente por sus vistas. La variedad territorial permite combinar actividades y propuestas diferentes durante un mismo viaje.

El visitante puede sumar trekking, recorridos panorámicos, gastronomía regional, visitas a localidades históricas y experiencias vinculadas con las comunidades locales, además de los circuitos centrados específicamente en los paisajes de montaña.

Esta combinación permite que Jujuy no quede asociada a un único atractivo. Su propuesta turística se extiende desde los circuitos más conocidos hasta zonas con características naturales completamente diferentes.

Cómo las redes sociales impulsaron al destino argentino

Hay otro elemento detrás del reconocimiento: la manera en que actualmente se construye el interés por un destino turístico.

En el caso de Jujuy, los cerros multicolores, las Salinas Grandes, los caminos de la Puna y los pueblos de la Quebrada ofrecen imágenes con una fuerte capacidad de difusión en plataformas digitales.

Por eso, el premio no solo distingue los atributos naturales y culturales de la provincia. También refleja la repercusión que esos atractivos lograron generar entre las audiencias durante 2026.

Con ese desempeño, Jujuy quedó al frente del ranking sudamericano de los Mountain Destination Awards, en la primera edición de una distinción que reunió destinos de montaña de todo el mundo.

Jujuy recibió más de 133.000 turistas en enero

El reconocimiento internacional se suma a un buen comienzo de año para el turismo en Jujuy. Durante enero de 2026, la provincia recibió 133.328 turistas, que generaron 374.986 pernoctes en los establecimientos relevados.

La ocupación hotelera promedio fue del 58,37%, aunque con diferencias entre las distintas regiones. La Quebrada de Humahuaca registró el mayor nivel, con un 68,94%, seguida por los Valles, con 53,86%; las Yungas, con 41,15%; y la Puna, con 29,80%.

El movimiento turístico también tuvo impacto económico: según los datos del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, durante enero la actividad generó $43.366.623.065. El relevamiento contempló una oferta de 435 alojamientos y 12.382 plazas.

Los datos muestran que el interés por Jujuy no se concentra únicamente en una época del año. La provincia busca sostener el flujo de visitantes y distribuirlo entre sus distintas regiones, un factor que también contribuye a explicar la creciente exposición del destino.