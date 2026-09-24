Qué hacer este fin de semana en Capital Federal: planes gastronómicos, musicales y más
La Ciudad de Buenos Aires desplegará una atractiva grilla de actividades al aire libre, gastronomía, deportes y espectáculos para recibir el primer fin de semana de la primavera. Entre las propuestas destacadas, el Parque de la Ciudad ofrecerá un mega evento familiar con juegos y paseos, mientras que el Jardín Botánico regalará y expondrá ejemplares de su vivero para que los vecinos se lleven flora a sus hogares. A su vez, los amantes del buen comer podrán disfrutar del regreso de Cafecito BA en Palermo y una nueva edición del Festival del Asado y la Empanada.
La agenda deportiva y cultural sumará la inauguración oficial del nuevo polo urbano en Parque Sarmiento —que incluye un skatepark y pista de pump track—, una bicicleteada guiada por el Casco Histórico y el Campeonato Sudamericano de la Pizza en La Rural. La oferta se completará con una variada grilla de teatro, conciertos en el Teatro Colón, observación astronómica en el Planetario y espectáculos infantiles en la Usina del Arte. Todas las propuestas y horarios se pueden consultar a través de la plataforma digital LINDA.
Qué hacer el fin de semana en Capital: guía de planes para disfrutar el fin de semana
- Primavera en el Parque de la Ciudad: Juegos inflables, torneos deportivos, paseos por el lago, talleres, ferias y gastronomía al aire libre son algunas de las propuestas para pasar este fin de semana en el Parque de la Ciudad (Av. Fernández de la Cruz 4000) para disfrutar la primavera con toda la familia. Abrirá sus puertas el sábado y el domingo, de 10 a 18.
- Un pedazo del Botánico en casa: Este fin de semana, el Jardín Botánico (Av. Santa Fe 3951) abre sus puertas para que los vecinos lleven un souvenir muy especial a sus casas. La Feria del Botánico expondrá las plantas producidas en el Jardín para llenar de vida los hogares porteños. Habrá rosas, orquídeas, suculentas, carnívoras, semillas y mucho más. Se hará el sábado y el domingo, de 10 a 17.
- El mejor café, música y cine: Más de 10 puestos de café de especialidad y delicias dulces, música en vivo, cine al aire libre y lectura de la borra de café son las propuestas de la nueva edición de Cafecito BA, el evento que reúne a los amantes del café. Se hará el sábado y el domingo, de 10.30 a 18.30, en Plaza Perú (Av. Figueroa Alcorta y Salguero).
- Skate, básquet y BMX en Parque Sarmiento: El Parque Sarmiento (Av. Triunvirato 5960) incorpora un nuevo espacio de referencia para el deporte y la cultura urbana. En un sector del predio se construyeron un skatepark, un circuito pump track y una cancha de básquet 3x3, diseñadas bajo estándares internacionales. La inauguración es este sábado, de 9 a 18.
- Vuelve el Festival del Asado y la Empanada: El Festival del Asado y la Empanada regresa este fin de semana en el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador 4101). La propuesta celebra dos de las preparaciones más representativas de la gastronomía argentina en un mismo espacio. Habrá opciones vegetarianas, vinos mendocinos y cerveza artesanal para acompañar. Se hará el sábado y el domingo, de 12 a 21.
- Una vuelta en bici por el Casco Histórico: Este sábado se llevará a cabo el Festival de Movilidad Sustentable, una jornada para promover nuevas formas de moverse en la Ciudad. El encuentro tendrá música en vivo, actividades recreativas para chicos y grandes, clases deportivas, exhibiciones y una bicicleteada por el Casco Histórico como propuesta principal para recorrer los espacios más emblemáticos del centro porteño. Será de 14 a 18.30 en el Anfiteatro Niní Marshall (Calabria y Padre Migone).
- Los artesanos de la pizza se ponen a prueba: Los artesanos de la pizza de toda la región participarán del certamen para decidir al mejor pizzero en más de diez categorías, con distintos estilos y técnicas. La competencia será abierta al público, con degustaciones, talleres, clases de cocina y demostraciones. Será este fin de semana, de 14 a 20, en La Rural (Av. Sarmiento y Av. Santa Fe).
- Rock y María Elena Walsh: Benito, Tomasa y su banda Los Rockan presentan Rock and Walsh, un show interactivo para cantar, jugar y volver a encontrarse con las canciones de María Elena Walsh, esta vez en versiones rockeras, en un recorrido por sus clásicos que también se anima a pasar por otros géneros musicales. Será el domingo a las 17.30 en la Usina del Arte (Caffarena 1). Las entradas son con reserva previa en usinadelarte.ar
- Arturo Puig desembarca en Mataderos: Buenas palabras es el unipersonal de Arturo Puig en el que recorre las lecturas que marcaron su memoria: poemas, relatos, letras de canciones, cartas y fragmentos teatrales se encadenan en un espectáculo dinámico. Habrá solo dos funciones, el sábado y el domingo, en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765). Las localidades están disponibles en complejoteatral.gob.ar
- ¡A probar los sabores del mundo!: España, Italia, Francia, Alemania, México, Perú, Brasil, Japón, China, Israel, Medio Oriente y, claro, Argentina son algunos de los países y regiones que estarán presentes en la versión cosmopolita de Food Fest en un evento para degustar gastronomía de todo el mundo. Se hará el sábado y el domingo, de 12 a 21, en La Rural (Av. Sarmiento 2704).
- Música y ciencia en el Planetario: Música al aire libre, divulgación científica y observación astronómica son algunas de las propuestas gratuitas del Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n) para celebrar una tarde llena de astronomía y arte. El ciclo A Cielo Abierto invita a los vecinos a adentrarse en el mundo de la ciencia desde su costado más creativo. Se hará este sábado desde las 15.
- La Filarmónica suena romántica: La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires ofrecerá dos conciertos en el marco del ciclo Mundos Románticos con la participación de la pianista francesa Lise de la Salle como solista. El repertorio incluye obras de Brahms y Rimski-Korsakov. Se hará en el Teatro Colón (Cerrito 628) el sábado a las 20 y el domingo a las 11 habrá una función especial destinada a personas mayores de 60 años. Las localidades se adquieren en teatrocolon.org.ar