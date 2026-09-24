Qué hacer este fin de semana en Capital Federal: planes gastronómicos, musicales y más

La agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires presenta una variada oferta de planes para disfrutar entre sábado y domingo, con la llegada de la primavera

La Ciudad de Buenos Aires desplegará una atractiva grilla de actividades al aire libre, gastronomía, deportes y espectáculos para recibir el primer fin de semana de la primavera. Entre las propuestas destacadas, el Parque de la Ciudad ofrecerá un mega evento familiar con juegos y paseos, mientras que el Jardín Botánico regalará y expondrá ejemplares de su vivero para que los vecinos se lleven flora a sus hogares. A su vez, los amantes del buen comer podrán disfrutar del regreso de Cafecito BA en Palermo y una nueva edición del Festival del Asado y la Empanada.

La agenda deportiva y cultural sumará la inauguración oficial del nuevo polo urbano en Parque Sarmiento —que incluye un skatepark y pista de pump track—, una bicicleteada guiada por el Casco Histórico y el Campeonato Sudamericano de la Pizza en La Rural. La oferta se completará con una variada grilla de teatro, conciertos en el Teatro Colón, observación astronómica en el Planetario y espectáculos infantiles en la Usina del Arte. Todas las propuestas y horarios se pueden consultar a través de la plataforma digital LINDA.

Este sábado se inaugura el skatepark, circuito pump track y una cancha de básquet 3x3 en Parque Sarmiento

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