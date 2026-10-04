En CABA, una bicicleta cómoda, liviana, con buenas cubiertas, cambios adecuados y un sistema de seguridad correcto puede ser muy útil

Moverse en bicicleta por la Ciudad de Buenos Aires dejó de ser una alternativa reservada para quienes practican ciclismo. Para muchas personas, se convirtió en una forma de trasladarse al trabajo, estudiar, hacer compras o simplemente evitar el tránsito. Si bien existe la opción de usar las bicicletas que ofrece el Gobierno porteño, muchos eligen tener una en casa.

El mercado ofrece opciones desde aproximadamente $500.000 y puede superar ampliamente el millón de pesos en modelos híbridos o de gamas superiores. Sin embargo, gastar más no necesariamente significa comprar una bicicleta más adecuada para circular por calles y ciclovías porteñas.

Para un uso urbano, las bicicletas tipo paseo, urbanas e híbridas con rodado 28 o equivalente 700C aparecen entre las alternativas más interesantes. Permiten mantener una buena velocidad sobre asfalto, tienen una posición de manejo cómoda y pueden adaptarse a recorridos diarios.

¿Cuánto cuesta una buena bicicleta para andar por CABA?

El precio depende principalmente de la marca, el cuadro, la transmisión, los frenos y el equipamiento. En septiembre de 2026, una bicicleta urbana de entrada puede encontrarse aproximadamente desde $400.000 a $550.000, mientras que el segmento que va de $550.000 a $800.000 concentra varias alternativas interesantes para uso cotidiano.

A partir de los $800.000 aparecen modelos híbridos y bicicletas con componentes de mayor nivel. Algunas opciones superan los $1.000.000 y pueden resultar atractivas para quienes recorren grandes distancias o buscan una bicicleta más versátil.

¿Qué bicicleta conviene para la ciudad de Buenos Aires?

Para calles asfaltadas, ciclovías, parques y recorridos urbanos, una bicicleta urbana o híbrida rodado 28/700C suele ser una alternativa lógica. Este tipo de bicicleta combina una posición relativamente cómoda con ruedas pensadas para avanzar con eficiencia sobre superficies pavimentadas.

Las mountain bike también pueden utilizarse en la ciudad, pero su diseño está pensado para terrenos más irregulares. La suspensión, las cubiertas con tacos y determinados componentes pueden agregar peso y resistencia al avance que no necesariamente aportan ventajas en un recorrido urbano.

¿Cuáles son las 10 bicicletas que aparecen entre las alternativas para andar por CABA?

Entre las opciones disponibles en el mercado, aparecen diferentes modelos y precios. El valor puede cambiar según comercio, talle, versión, promociones y financiación.

Raleigh Classic 700C / R28: es una bicicleta orientada directamente al uso urbano. Las distintas versiones se encuentran aproximadamente entre $525.000 y $570.000.

es una bicicleta orientada directamente al uso urbano. Las distintas versiones se encuentran aproximadamente entre $525.000 y $570.000. Hay configuraciones sencillas y otras con diferentes cantidades de velocidades. Para quien busca una bicicleta para trasladarse por la ciudad sin complicarse demasiado, es una de las alternativas a considerar.

Aurora Mondo: su precio ronda los $620.000, aunque puede variar según el comercio y la configuración.

su precio ronda los $620.000, aunque puede variar según el comercio y la configuración. Aurora también ofrece diferentes modelos urbanos, por lo que puede ser una opción para quienes buscan una bicicleta pensada específicamente para desplazamientos cotidianos.

Nodari Citta R28: se encuentra alrededor de los $600.000 en algunas publicaciones. Una de sus características es la transmisión Shimano de 24 velocidades, lo que brinda un rango amplio de relaciones para adaptar el pedaleo a diferentes recorridos.

se encuentra alrededor de los en algunas publicaciones. Una de sus características es la transmisión Shimano de 24 velocidades, lo que brinda un rango amplio de relaciones para adaptar el pedaleo a diferentes recorridos. Raleigh Classic Nexus 3V: con un precio cercano a los $525.000 , ofrece una configuración de tres velocidades. Para circular por una ciudad relativamente plana, no necesariamente hace falta tener 21 o 24 cambios. Tres velocidades pueden ser suficientes para un uso urbano sencillo;

con un precio cercano a los , ofrece una configuración de tres velocidades. Para circular por una ciudad relativamente plana, no necesariamente hace falta tener 21 o 24 cambios. Tres velocidades pueden ser suficientes para un uso urbano sencillo; SLP Urbana R28 Touring: su precio se ubica aproximadamente en $650.000 . Está orientada al uso urbano y de paseo, por lo que puede resultar interesante para quienes priorizan comodidad antes que prestaciones deportivas;

su precio se ubica aproximadamente en . Está orientada al uso urbano y de paseo, por lo que puede resultar interesante para quienes priorizan comodidad antes que prestaciones deportivas; Raleigh Venture 27,5: se ubica alrededor de los $600.000 y presenta un enfoque más versátil. Puede tener sentido para quienes no solamente van a circular por asfalto y quieren utilizar la bicicleta también en parques, caminos deteriorados o superficies menos uniformes;

se ubica alrededor de los y presenta un enfoque más versátil. Puede tener sentido para quienes no solamente van a circular por asfalto y quieren utilizar la bicicleta también en parques, caminos deteriorados o superficies menos uniformes; Oxea Urban R28: su precio ronda los $800.000 . Cuenta con cuadro de aluminio y transmisión Shimano de 21 velocidades, ubicándose en una franja superior a las bicicletas urbanas más económicas;

su precio ronda los . Cuenta con cuadro de aluminio y transmisión Shimano de 21 velocidades, ubicándose en una franja superior a las bicicletas urbanas más económicas; Jamis Citizen 2: es una alternativa de mayor presupuesto. Su precio puede superar el $1.100.000 , dependiendo del comercio y la configuración. Está orientada al uso urbano y ofrece componentes de una categoría superior a las opciones de entrada;

es una alternativa de mayor presupuesto. Su precio puede superar el , dependiendo del comercio y la configuración. Está orientada al uso urbano y ofrece componentes de una categoría superior a las opciones de entrada; Bianchi Roma: dentro de las bicicletas híbridas, aparece como una alternativa para quienes quieren combinar desplazamientos urbanos con recorridos más largos. Su precio puede ubicarse alrededor de los $850.000 , aunque las diferencias entre versiones y comercios pueden ser importantes;

dentro de las bicicletas híbridas, aparece como una alternativa para quienes quieren combinar desplazamientos urbanos con recorridos más largos. Su precio puede ubicarse alrededor de los , aunque las diferencias entre versiones y comercios pueden ser importantes; Raleigh Curve plegable: su principal característica no está relacionada con la velocidad ni con la cantidad de cambios: se pliega. Con valores cercanos a los $530.000, puede resultar especialmente interesante para quienes viven en departamentos, tienen poco espacio o necesitan combinar la bicicleta con otros medios de transporte.

¿Cuántos cambios necesita una bicicleta para CABA?

Para recorridos urbanos, una bicicleta con siete velocidades puede resultar suficiente. Incluso una configuración de tres velocidades puede funcionar perfectamente para determinados recorridos.

La cantidad de cambios adquiere mayor importancia cuando existen pendientes pronunciadas, recorridos largos o diferentes tipos de superficie.

¿Rodado 28 o mountain bike para circular por la ciudad?

Para desplazamientos urbanos, el rodado 28 o 700C tiene varias ventajas.

Las ruedas permiten mantener una buena velocidad y están pensadas para avanzar con eficiencia sobre el asfalto. Además, combinadas con cubiertas adecuadas, ofrecen un equilibrio entre comodidad y rendimiento.

Una MTB puede ser una mejor alternativa si la bicicleta tendrá un uso mixto. Por ejemplo, si además de CABA se utilizará en caminos de tierra, senderos o terrenos irregulares.

La elección, entonces, depende más del recorrido que de una supuesta superioridad de un tipo de bicicleta sobre otro.

¿Qué hay que mirar antes de comprar?

El talle del cuadro es uno de los puntos más importantes, porqie no alcanza con elegir rodado 28. Dos bicicletas con la misma medida de rueda pueden tener cuadros de diferentes talles. Una bicicleta incorrectamente dimensionada puede resultar incómoda y afectar la posición de pedaleo. También conviene revisar el material del cuadro, el sistema de cambios, los frenos, las cubiertas y el peso.

Para uso urbano, una horquilla rígida puede ser suficiente. La suspensión delantera agrega peso y mantenimiento y no siempre aporta una ventaja concreta cuando la mayor parte del recorrido se realiza sobre asfalto.

Las cubiertas también merecen atención. Para CABA puede ser conveniente priorizar neumáticos urbanos resistentes a pinchazos antes que cubiertas extremadamente finas o deportivas.

¿Cuánto hay que gastar en agregados?

Para utilizarla diariamente conviene sumar casco, luces, candado, inflador y kit antipinchazos. Las luces delanteras y traseras son especialmente importantes para circular cuando baja la visibilidad. El candado merece una atención particular, porque una bicicleta de $600.000 o $1 millón pierde todo su valor si queda asegurada con un sistema demasiado vulnerable.

También pueden resultar útiles los guardabarros y el portaequipaje, especialmente para quienes utilizan la bicicleta para trabajar, hacer compras o transportar objetos.

¿Cuál es el presupuesto recomendado para comprar una bicicleta en 2026?

Como referencia, el mercado puede dividirse en cuatro grandes franjas.

Hasta $500.000: bicicletas urbanas de entrada;

bicicletas urbanas de entrada; Entre $500.000 y $700.000: uno de los segmentos más interesantes para uso cotidiano;

uno de los segmentos más interesantes para uso cotidiano; Entre $700.000 y $1.000.000: aparecen alternativas híbridas y modelos con mejores componentes;

aparecen alternativas híbridas y modelos con mejores componentes; Más de $1.000.000: opciones destinadas principalmente a usuarios intensivos o personas que buscan prestaciones superiores.

Para la mayoría de quienes quieren moverse por Buenos Aires, el punto central no debería ser encontrar la bicicleta más cara, sino la que mejor se adapte a sus recorridos, altura, frecuencia de uso y necesidades de seguridad.