Cuánto cuesta entrar hoy a un proyecto en pozo y qué barrios tienen los tickets más bajos

El financiamiento directo permite ingresar con un anticipo y pagar en cuotas, pero el barrio, la tipología y los amenities inciden en el valor del proyecto

Entrar en un emprendimiento inmobiliario en pozo requiere hoy una inversión muy diferente según el barrio, el tipo de unidad y las características del proyecto. Los valores relevados muestran que el ticket de entrada parte de u$s71.179, aunque el promedio se ubica en u$s191.778 y la mediana en u$s162.144.

La dispersión es amplia: mientras algunos desarrollos permiten ingresar con menos de u$s80.000, las propuestas de mayor valor superan los u$s500.000 para las unidades de entrada y llegan hasta u$s1.862.500 en los departamentos de mayor precio.

Proyectos en pozo: cuáles son los barrios con los tickets de entrada más bajos

Según un análisis de Baigun Realty, entre los barrios con tickets iniciales más bajos aparecen Barrio Norte, con valores desde u$s71.179, y Villa Crespo, desde u$s80.000.

En Palermo, uno de los principales polos de concentración de nuevos proyectos, los precios de entrada parten de u$s105.900. En Belgrano, el piso se ubica en torno de u$s120.000, mientras que en Recoleta comienza en u$s130.000.

Palermo Chico, en tanto, presenta un punto de entrada desde u$s162.144, en línea con la mediana registrada en el relevamiento.

Estos valores muestran que el precio de ingreso no depende únicamente del barrio. También intervienen la superficie, la tipología, la ubicación dentro del corredor y las prestaciones que ofrece cada emprendimiento.

Cómo se financia una compra en pozo

Una de las características de este segmento es que el comprador no necesariamente debe desembolsar todo el valor de la unidad al momento de ingresar. Los desarrolladores suelen ofrecer esquemas que combinan un anticipo con cuotas durante el período de construcción.

"Hoy el financiamiento directo del desarrollador es el motor de muchas preventas. El comprador puede ingresar con un anticipo y continuar con cuotas, en dólares o en pesos ajustados por CAC, de acuerdo con las características de cada proyecto", explica Matías Chirom, CEO de Baigun Realty.

En los emprendimientos analizados por la firma son habituales los esquemas con anticipo y hasta 40 cuotas, aunque las condiciones dependen de cada proyecto.

La moneda y la modalidad de pago pueden modificar de manera significativa el desembolso necesario durante la construcción. Por eso, el ticket inicial no representa por sí solo el costo total de la operación.

El valor de entrada tampoco permite comparar directamente dos emprendimientos ubicados en un mismo barrio. Una unidad de dimensiones reducidas puede tener un ticket inicial considerablemente menor que un departamento de tres o cuatro ambientes dentro del mismo edificio.

La oferta relevada incluye estudios y departamentos de uno, dos, tres y cuatro ambientes, con superficies que van aproximadamente de 22 a más de 200 metros cuadrados.

También existe una diferencia en las prestaciones. Algunos proyectos incorporan pileta, solárium y espacios de coworking, mientras que otros suman servicios como spa, sauna o piscina climatizada.

"Hay que mirar el proyecto completo y no solamente el precio publicado. La tipología, los amenities, la calidad de las terminaciones y la ubicación dentro del barrio generan diferencias importantes de valor", señala Chirom.

Chacarita y Colegiales, dos corredores que ganan protagonismo

La búsqueda de nuevos desarrollos también se extiende hacia barrios que funcionan como continuidad de zonas de mayor valor. Chacarita y Colegiales forman parte de ese movimiento y aparecen como alternativas dentro del corredor que se extiende desde Palermo.

Chacarita registró en 2023 un pico de 101.930 metros cuadrados de obra nueva y se consolidó como uno de los sectores con mayor actividad constructiva.

En ese corredor ya se comercializan proyectos como Acros Charlone, sobre Charlone 1402, y Dorrego, ubicado en la intersección de Dorrego y Freire, en el límite entre Chacarita y Colegiales.

La incorporación de nuevos emprendimientos amplía la oferta disponible y permite encontrar productos con diferentes superficies, prestaciones y esquemas de pago.

Qué mirar antes de entrar en un proyecto en pozo

El ticket inicial es apenas uno de los datos que debe analizar quien evalúa una compra. También resulta necesario comparar el precio por metro cuadrado, la forma de pago, la cantidad y actualización de las cuotas, el plazo de entrega, la calidad constructiva y las prestaciones incluidas.

"El resultado depende del precio de entrada frente al valor del metro cuadrado del barrio, de la moneda en la que se estructura el pago, del esquema de cuotas y del plazo de entrega. No hay una única fórmula para todos los proyectos", sostiene Chirom.

En ese contexto, los barrios con tickets iniciales más bajos pueden ampliar el universo de compradores, pero el costo de ingreso debe analizarse junto con las condiciones de financiación y las características de cada emprendimiento.