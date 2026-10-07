El diario británico contrasta la despedida llena de ovaciones en Argentina con la tensión que rodea al delantero portugués en Europa

Lionel Messi cerró su etapa con la Selección argentina con un homenaje en Buenos Aires, en una jornada marcada por la emoción, el reconocimiento del público y una victoria 3-0 ante Benín. La despedida del capitán argentino tuvo repercusión internacional y fue seguida con atención por medios de distintos países, que destacaron el vínculo construido durante más de dos décadas entre el futbolista y el seleccionado.

En ese contexto, el diario británico The Telegraph puso el foco en la manera en que Messi atraviesa el final de su ciclo con Argentina y la comparó con la situación que actualmente protagoniza Cristiano Ronaldo con Portugal. El medio contrapuso el homenaje recibido por el argentino con el conflicto del portugués con el entrenador Jorge Jesus, después de haber quedado como suplente ante Dinamarca.

El análisis de The Telegraph, firmado por Thom Gibbs, planteó así dos escenas diferentes en el tramo final de las carreras internacionales de los dos futbolistas que durante años protagonizaron una de las principales rivalidades del fútbol mundial.

Qué dijo The Telegraph sobre Messi y Cristiano Ronaldo

Gibbs sostuvo que no existe una única forma de transitar el final de una carrera futbolística, pero planteó que las escenas protagonizadas por Messi y Ronaldo ofrecen un contraste entre ambos.

En el caso del argentino, el artículo destacó las distintas instancias de emoción que atravesó durante su homenaje en Buenos Aires: desde el traslado hacia el estadio hasta el himno, el partido y la ceremonia posterior.

Messi estuvo acompañado por sus hijos durante la previa y recibió el reconocimiento del público después de una etapa de 21 años con la Selección argentina. En el partido ante Benín convirtió un penal y participó de otros dos goles.

El diario británico presentó ese momento como un cierre marcado por el vínculo entre el futbolista y los hinchas argentinos. En contraposición, describió el episodio protagonizado por Ronaldo en Portugal como una situación de conflicto entre el delantero y el cuerpo técnico.

El portugués había quedado como suplente y no ingresó ante Dinamarca. Después del encuentro, publicó un extenso comunicado en el que explicó su versión de lo ocurrido y cuestionó al entrenador Jorge Jesus.

Ronaldo afirmó que el técnico le había prometido que jugaría al menos 30 minutos y también sostuvo que la Federación Portuguesa de Fútbol le había consultado sobre la designación de Jesus y sobre una declaración que el entrenador iba a realizar públicamente.

La comparación de The Telegraph sobre la despedida de Messi y CR7 de sus respectivas selecciones

En ese comunicado, además, Ronaldo hizo referencia a su lugar en la historia del fútbol y se comparó con Pelé y Diego Maradona.

A partir de estos episodios, The Telegraph utilizó una caracterización crítica para diferenciar las actitudes de ambos. El diario presentó a Messi como sereno y contenido, aunque atravesado por la emoción, mientras que describió la reacción de Ronaldo como marcada por el enojo y por la defensa de sus intereses personales.

El análisis también señaló que probablemente las últimas temporadas de ambos no sean el principal elemento que quede asociado a sus carreras cuando sean revisadas históricamente. Sin embargo, consideró significativo el comportamiento que los dos mostraron en estos últimos episodios con sus selecciones.

La repercusión internacional de la despedida de Messi

La despedida de Messi también fue seguida por distintos medios internacionales, que pusieron el foco en diferentes aspectos del homenaje.

The New York Times destacó la evolución de la relación entre Messi y los hinchas argentinos. El medio recordó que durante los primeros años de su recorrido con la Selección recibió críticas y cuestionamientos, mientras que en esta etapa final se despide después de haber conseguido los principales títulos internacionales.

El diario deportivo español Marca eligió las estadísticas para poner en perspectiva el recorrido de la Selección argentina antes y durante la etapa de Messi.

AS, también de España, destacó tres aspectos del evento: el futuro del seleccionado después del capitán argentino, el espectáculo de drones realizado después del partido y las declaraciones de Messi sobre las versiones relacionadas con la final ante España.

Los principales medios del mundo también reflejaron distintas dimensiones de la jornada:

La cadena británica BBC Sport definió el partido ante Benín como el "último baile" de Messi con la camiseta argentina

como el "último baile" de Messi con la camiseta argentina En Brasil, UOL puso el foco en la actuación del delantero y destacó que se despidió con una victoria, un gol y asistencias

El mexicano El Universal resaltó el gol convertido durante la ceremonia de despedida

Sky Sports también siguió el evento y destacó las lágrimas del futbolista, su discurso y su último gol con la camiseta argentina

Messi y Ronaldo en sus respectivas selecciones

La comparación planteada por The Telegraph también recupera la historia compartida de ambos jugadores. El diario recordó que hace una década el debate sobre cuál de los dos había construido una carrera más importante podía presentar un escenario diferente al actual.

En 2016, Ronaldo había ganado la Eurocopa con Portugal, mientras Messi había perdido con Argentina la final de la Copa América Centenario ante Chile. Después de aquella derrota, el argentino anunció temporalmente su retiro de la Selección.

La situación comenzó a modificarse a partir de 2021, cuando Argentina ganó la Copa América y puso fin a una sequía de 28 años sin títulos. Al año siguiente llegó el Mundial de Qatar y en 2024 el seleccionado consiguió una nueva Copa América.

Esos títulos cambiaron el recorrido internacional de Messi y constituyen, para The Telegraph, una parte central de la evolución del debate que durante años enfrentó las carreras de ambos futbolistas.

Ahora, mientras Messi fue homenajeado en Buenos Aires en una jornada que reunió a su familia, compañeros y público, Ronaldo atraviesa una situación diferente dentro de Portugal después de su disputa con el entrenador.

La diferencia entre ambos episodios fue el punto de partida elegido por The Telegraph para analizar el tramo final de las carreras internacionales de dos de los futbolistas que marcaron la última era del fútbol mundial.