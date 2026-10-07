La emotiva carta de Messi a través de las redes: "Ya extraño vestir la celeste y blanca"

Luego de su último partido, el astro compartió palabras emotivas hacia hinchas y figuras del fútbol que lo marcaron en su carrera albiceleste

Unas horas después de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, el Diez expresó sus sentimientos a través de un mensaje en sus redes sociales

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca", escribió el rosarino. Messi aseguró estar convencido: "Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di".

El mensaje dejó claro que su recorrido con el seleccionado estuvo marcado por momentos de gloria y también de sufrimiento. Cada etapa, según sus palabras, mereció ser vivida.

Los agradecimientos de Messi: familia, amigos y Maradona presente

El capitán repasó a quienes lo acompañaron en esta travesía. Su familia encabezó la lista de reconocimientos. "Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo", admitió. Este viaje habría sido imposible sin su familia, repitió varias veces en el texto.

Mensaje de Lionel Messi en las redes sociales. Imagen generada por captura en las redes

"Siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba", agregó el Diez.

Luego llegó el turno de amigos, compañeros y cuerpos técnicos. Todos, según Messi, resultaron imprescindibles para alcanzar las cimas que tocó con la albiceleste.

Pero hubo un nombre que brilló con luz propia: Diego Maradona. El rosarino le dedicó un párrafo especial al 10 eterno. "No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar", escribió. Y agregó algo que muchos hinchas sintieron como propio.

"Sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", aseguró Messi sobre la presencia espiritual de Maradona en los logros recientes.

La mención al astro del '86 no fue casual. Messi siempre expresó admiración por quien cargó la celeste y blanca en los hombros durante décadas.

El reconocimiento a los clubes y a Dios en su mensaje de despedida

La Pulga también agradeció a los clubes que lo vieron crecer. Barcelona, PSG, Inter Miami. Todos respetaron sus sentimientos cuando tocaba vestir la camiseta nacional.

"Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección", expresó.

El cierre del mensaje tuvo un tono espiritual. Messi agradeció a Dios por guiarlo en este camino. "Sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá", reconoció. Soy un agradecido, remarcó antes de despedirse.

"Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado", concluyó el capitán en redes.

La noche del martes: un estadio entero despidió a su capitán

El martes anterior había sido el momento de la despedida. Una jornada histórica para el fútbol argentino y mundial.

Messi jugó su último partido con la albiceleste ante Benín. El resultado pasó a segundo plano. Lo importante era otra cosa. Después del encuentro, Soledad Pastorutti subió al campo de juego. Cantó una canción dedicada al Diez. Las cámaras captaron lágrimas en las tribunas.

Entonces Messi tomó el micrófono y arrancó: "Es difícil hablar hoy. Hay muchas emociones", comenzó el rosarino. "Lo primero que pienso es en mi viejo". Y tras el aplauso de todos, continuó: "No tengo más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta".

Messi recordó que nunca abandonó, ni siquiera en los peores momentos. "Hasta en los peores momentos que pasamos, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo", aseguró.

La constancia fue su marca registrada. "De querer estar siempre", remarcó. Por eso la decisión duele tanto. "El no venir más va a ser un dolor muy grande", admitió sin filtros. "Me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar".

Entonces explicó su razonamiento. "Siento que es el momento, el último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Pudimos cumplir el sueño de volver a ser campeones del mundo".

La referencia al Mundial anterior quedó flotando. Messi mencionó que el equipo llegó cerca pero no pasó nada raro. "El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros", recordó. "La realidad es que llegamos con lo justo a la final".

"La peleamos como siempre, como con todos los compañeros a lo largo de estos años", continuó. El resultado no fue el esperado, pero el esfuerzo estuvo.

El homenaje a sus compañeros y el legado para los que vienen

"Lamentablemente no pudimos ser campeones", reconoció. Pero inmediatamente rescató algo fundamental. "Todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta. Siempre", subrayó con énfasis.

El agradecimiento a los jugadores que lo acompañaron ocupó varios minutos de su discurso. "Tenía guerreros al lado que se dejaban la vida", definió.

Messi agradeció especialmente a quienes lo ayudaron a cumplir el sueño de chico: ser campeón del mundo, de América y de todo lo que jugaron juntos.

"Fue un orgullo enorme para mí compartir la cancha y fuera de la cancha con ellos", expresó con la voz quebrada. Luego habló del público argentino. Un tema que siempre le tocó el corazón.

"Voy a extrañar mucho jugar acá y siempre recibí un cariño enorme", reconoció. La hinchada argentina lo siguió por el mundo entero.

"Haciendo un esfuerzo enorme porque sabemos lo difícil que es viajar a Mundiales, Copas Américas, y siempre somos locales en todos lados", agradeció.

El recuerdo del primer partido en Argentina después del Mundial lo conmovió visiblemente. "Fue lo más lindo que me pasó en la carrera", admitió.

"Hasta el día de hoy veo videos y me emociono. Fue algo espectacular. Muchas gracias", cerró ese capítulo.

El mensaje final de Messi para la nueva generación argentina

El capitán no se fue sin dejar un mensaje para los que vienen. "Los voy a extrañar, voy a estar de ese lado, bancando a estos chicos y a todos los que vengan", prometió ante la multitud.

Luego dejó la frase que resume su legado: "Siempre unidos. Quedó demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera".

Messi advirtió sobre lo que viene. "Seguro van a venir momentos duros, porque no es normal lo que se hizo". Y pidió algo concreto: unidad en los momentos difíciles. "En esos momentos duros tenemos que estar más unidos que nunca", subrayó.

"No hay que darle el gusto a la gente que quiere ver mal a la Selección", agregó. "Cuando no hay grupo fuerte es muy difícil conseguir cosas", sentenció. Y lo dijo con autoridad de campeón.

"Nosotros éramos un grupo extraordinario, por eso conseguimos todo lo que conseguimos", remarcó con orgullo. El final del discurso lo encontró consciente de que estaba alargando el momento. "Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir más de acá".

Las últimas palabras resonaron en cada rincón del estadio. "Los quiero, los voy a extrañar. Soy un agradecido a Dios de ser argentino".