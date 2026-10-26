El inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro y Messi quedó quinto en la votación

El crack rosarino no asistió a la gala de entrega del premio, que esta vez se realizó en Londres, y no pudo sumar su noveno Balón de Oro

Lionel Messi volvió a ser candidato para ganar su noveno Balón de Oro en 2026, pero el galardón finalmente quedó en manos de Harry Kane. A pesar de eso, el astro rosarino quedó entre los más votados de la velada en Londres.

El delantero inglés de 33 años se quedó con la distinción individual por primera vez en su carrera. Además de llegar a las semifinales de la Copa del Mundo con Inglaterra, lideró al Bayern Múnich en los títulos de la Bundesliga, la Pokal (Copa) y la Supercopa de Alemania. También recibió el Trofeo Gerd Müller por ser el máximo goleador de la temporada con 73 goles. Se impuso en la disputa con Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

A sus 39 años y gracias a un Mundial histórico con ocho goles con la selección argentina, Messi estuvo entre los mejores de la votación aunque no asistió. El argentino finalizó 5° en el escrutinio.

Ese quinto puesto cerró un capítulo que lleva 16 años abiertos. La relación entre Messi y el Balón de Oro acumuló ocho trofeos, 14 presencias en el podio y una transformación completa de los registros estadísticos del galardón organizado por France Football.

Los primeros pasos: de tercero a campeón en dos años

La historia comenzó en diciembre de 2007. Con apenas 20 años, Messi ocupó el tercer escalón de la votación. Por delante quedaron el brasileño Kaká y el portugués Cristiano Ronaldo.

Messi ganó ocho veces en Balón de Oro

Doce meses después, en 2008, el atacante del FC Barcelona ascendió al segundo puesto. Era el preludio de lo que vendría.

En 2009 llegó la coronación. Tras obtener el triplete de títulos de la temporada con el Barça, Messi recibió su primer Balón de Oro con una diferencia récord en el escrutinio: 473 puntos sobre un máximo posible de 480.

Aquella entrega marcó además el inicio de una etapa clave. La unificación institucional con la FIFA trasladó las celebraciones anuales a Zúrich y amplificó la relevancia global del premio, justo cuando Messi comenzaba su dominio.

La racha dorada: cuatro trofeos consecutivos que nadie igualó

Durante el periodo conjunto entre France Football y la FIFA, el capitán de la selección argentina encadenó tres galardones adicionales de manera ininterrumpida.

En 2010 compartió la terna final de la ceremonia con sus compañeros de equipo Andrés Iniesta y Xavi Hernández. Fue un podio 100% Barcelona, con Messi en lo más alto.

En 2011 revalidó el primer lugar tras una campaña en la que sumó cinco títulos colectivos. La hegemonía ya era incuestionable.

En 2012 alcanzó el cuarto trofeo consecutivo, un registro que ningún otro jugador logró en la historia del certamen. Aquella noche en Suiza, el deportista acaparó la atención tanto por el hito deportivo como por un esmoquin negro estampado con lunares blancos.

Ese cuarto Balón de Oro seguido instaló una marca que permanece imbatible.

La disputa mano a mano con Cristiano Ronaldo potenció al mejor jugador de la historia

El duelo con Cristiano: cinco años de segundos puestos

Entre 2013 y 2017, las ceremonias del premio reflejaron la competencia deportiva directa entre Messi y Cristiano Ronaldo. El luso del Real Madrid vivía su mejor momento.

Messi se ubicó en el segundo puesto en las ediciones de 2013, 2014, 2016 y 2017. Cuatro subcampeonatos en cinco años acompañando al ganador en el escenario del Palacio de Congresos de Zúrich y en eventos posteriores en Francia.

La interrupción de esa serie de segundos puestos ocurrió en 2015. Apoyado en la conquista de la Liga de Campeones, la Liga española y la Copa del Rey con el Barcelona, el atacante alzó su quinta estatuilla dorada tras adjudicarse el 41,33% de los votos emitidos por capitanes, entrenadores y periodistas.

Esa victoria consolidó una racha récord de once podios consecutivos entre 2007 y 2017. Una marca que se detuvo momentáneamente en 2018 cuando finalizó en la quinta posición.

El regreso y la consagración definitiva con la Copa del Mundo

El retorno a la cúspide aconteció en diciembre de 2019 en el Teatro del Châtelet de París. En esa velada, el futbolista superó por siete votos al defensor neerlandés Virgil van Dijk.

Levantó su sexto trofeo individual, una década después de su primera coronación en la capital francesa.

Tras la cancelación del evento en 2020 a causa de la crisis sanitaria internacional, la gala de 2021 reconoció su campaña deportiva y la obtención de la Copa América con la Albiceleste. Fue su séptimo Balón de Oro.

El cierre de esta trayectoria en el certamen tuvo lugar el 30 de octubre de 2023. Como integrante del Inter Miami de Estados Unidos, el astro argentino recibió su octavo galardón de manos del exfutbolista David Beckham.

La razón del premio era clara: capitanear la victoria de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el título que le faltaba a su carrera.

En su discurso de agradecimiento ante el auditorio, dedicó unas palabras al aniversario de Diego Maradona: "Quiero hacer una mención a Diego; no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños que rodeado de tanta gente a la que le gusta el fútbol".

El legado: números que nadie alcanzará en décadas

Aquel galardón de 2023 completó una hoja de ruta final de ocho primeros puestos, cinco segundos lugares y una tercera ubicación. Un balance que sitúa a Messi como el protagonista con mayor cantidad de reconocimientos en las siete décadas de historia del trofeo.

Las cifras resumen su dominio: 16 años de presencia ininterrumpida en las votaciones desde 2007, 14 apariciones en el podio y 11 podios consecutivos entre 2007 y 2017.

Ningún otro jugador en la historia del Balón de Oro construyó una relación tan prolongada y exitosa con el premio más prestigioso del fútbol mundial.