La inteligencia artificial analizó a los 30 nominados y definió quiénes son sus principales candidatos para quedarse con el premio

La carrera por el Balón de Oro ya tiene a sus 30 nominados, entre ellos los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez. Sin embargo, ninguno de los dos quedó incluido entre los cinco nombres que la inteligencia artificial señaló como los principales aspirantes a quedarse con el reconocimiento.

La lista fue elaborada a pedido de la Agencia Noticias Argentinas, a partir del análisis de los candidatos que aparecen en la nómina presentada por la prestigiosa revista France Football. El ganador se conocerá el 26 de octubre, cuando se realice la ceremonia de entrega en Londres.

Entre los futbolistas seleccionados por la inteligencia artificial tampoco aparece Ousmane Dembélé, una de las figuras del Paris Saint-Germain. El francés viene de conquistar la Champions League y fue, además, el último ganador del Balón de Oro.

Quiénes aparecen como el principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2026

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, encabeza las estimaciones realizadas por la inteligencia artificial. Su producción goleadora aparece como uno de los principales argumentos para colocarlo al frente de la lista. Además, ganó la Bota de Oro europea después de superar los 60 goles con el conjunto alemán. A nivel colectivo, también consiguió la Bundesliga.

El segundo puesto corresponde a Lamine Yamal, quien tuvo un papel destacado tanto con el Barcelona como con la selección española.

El joven futbolista aparece señalado como una de las principales figuras del seleccionado de España, que conquistó el Mundial 2026, y también fue determinante en la campaña que terminó con el Barcelona como campeón de LaLiga.

Otro jugador español incluido en la selección es Rodrigo Hernández. El mediocampista del Manchester City fue considerado una pieza importante en el título mundial conseguido por España. Su actuación en la Copa del Mundo tuvo un reconocimiento individual: fue elegido como el mejor jugador del Mundial.

Kylian Mbappé ocupa el cuarto lugar de la lista. El delantero del Real Madrid cerró la temporada con números individuales destacados y superó los 50 goles.

Su candidatura se mantiene pese a que los equipos en los que participó tuvieron un desempeño colectivo más irregular. Aun así, sus estadísticas personales lo mantienen entre los principales nombres considerados por la inteligencia artificial.

El quinto lugar quedó para Jude Bellingham, también integrante del Real Madrid y de la selección de Inglaterra. El mediocampista tuvo una participación relevante con su seleccionado durante el Mundial 2026 y, paralelamente, sostuvo un rendimiento elevado con el conjunto español.

Messi y Lautaro, entre los 30 nominados

La presencia argentina en la nómina oficial está representada por Lionel Messi y Lautaro Martínez. Ambos fueron incluidos entre los 30 futbolistas que competirán por el reconocimiento que distingue al mejor jugador del mundo durante la última temporada.

La evaluación realizada por inteligencia artificial, sin embargo, no los ubicó dentro de los cinco principales candidatos. Lo mismo ocurrió con Dembélé, pese a su condición de último ganador del premio y a la consagración del PSG en la Champions League.

Todas las categorías anunciadas para el Balón de Oro

Además de los candidatos al premio masculino principal, France Football difundió las listas correspondientes a los reconocimientos de fútbol femenino, mejores jóvenes, arqueros, entrenadores y equipos.

Equipo masculino

Arsenal

Bayern Múnich

Bodo/Glimt

Flamengo

Paris-Saint Germain

Equipo femenino

Barcelona

Bayern Múnich

Club América

Manchester City

Olympique Lyon

Entrenador del Año, equipo masculino

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis de la Fuente (Selección de España)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (Bayern Múnich)

Luis Enrique (PSG)

Entrenador del Año, equipo femenino

Jonatan Giráldez (Olympique Lyon)

Andrée Jeglertz (Manchester City)

Nils Nielsen (Selección de Japón)

Pere Romeu (Barcelona)

Elena Sadiku (Celtic/BK Hacken)

Arquera del Año

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Cata Coll (Barcelona)

Hannah Hampton (Chelsea)

Lorena (Kansas City)

Ayaka Yamashita (Manchester City)

Arquero del Año

Bono (Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Joan García (Barcelona)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Emiliano Martínez (Aston Villa, Selección argentina)

Edouard Mendy (Al Ahli)

David Raya (Arsenal)

Matvey Safonov (París-SG)

Unai Simón (Athletic Bilbao)

Vozinha (GD Chaves, Cabo Verde)

A sus 34 años, el Dibu Martínez tendrá la posibilidad de conseguir nuevamente el trofeo que ya ganó en 2023 y 2024. En ambas oportunidades fue reconocido por sus actuaciones tanto con la Selección argentina como con el Aston Villa.

El antecedente más reciente, sin embargo, favorece a otro arquero. En la edición pasada, Gianluigi Donnarumma obtuvo el premio después de una temporada en la que tuvo un papel destacado en el PSG, que conquistó por primera vez la UEFA Champions League.

Mejor Jugadora Joven del Año

Veerle Buurman (Chelsea)

Vicky López (Barcelona)

Felicia Schröder (BK Hacken/Real Madrid)

Clara Serrajordi (Barcelona)

Lily Yohannes (Olympique de Lyon)

Mejor Jugador Joven del Año

Ayyoub Bouaddi (Lille/Manchester City)

Kerim Alajbegovic (Salzburgo/Juventus)

Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Lennart Karl (Bayern Múnich)

Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

Lamine Yamal (Barcelona)

Ibrahim Maza (Bayern Leverkusen)

Johan Mazambi (Friburgo/Aston Villa)

Warren Zaire-Emery (París Saint-Germain)

Mejor Jugadora del Año

Selma Bacha (Olympique de Lyon)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Klara Bühl (Bayern Múnich)

Esmee Brugts (Barcelona)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Scarlett Camberos (América de México)

Kerstin Casparij (Manchester City)

Temwa Chawinga (Kansas City)

Cata Coll (Barcelona)

Melchie Dumornay (Olympique de Lyon)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Alex Greenwood (Manchester City)

Patri Guijarro (Barcelona)

Pernille Harder (Bayern Múnich)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Rose Lavelle (Gotham FC)

Mapi León (Barcelona/London City)

Lorena (Kansas City)

Malvine Malard (Manchester City/Chelsea)

Manaka Matsukubo (North Caroline)

Vivianne Miedema (Manchester City)

Ewa Pajor (Barcelona)

Claudia Pina (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona/London City)

Wendie Renard (Olympique de Lyon)

Alessia Russo (Arsenal)

Khadija Shaw (Manchester City)

Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)

Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)

Tessa Wullaert (Inter/Como)

Mejor Jugador del Año