Dónde es este fin de semana la Chori Fest con entrada libre y gratuita en Capital

Llega a la Ciudad de Buenos Aires el festival que homenajea al icónico sandwich de la gastronomía argentina: más de 100 variedades para probar

Los festivales gastronómicos se han consolidado como uno de los grandes clásicos que ocupan y dinamizan la agenda cultural de los fines de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Con propuestas para todos los gustos y públicos, la oferta porteña renueva constantemente sus convocatorias al aire libre para disfrutar en familia o con amigos.

En esta oportunidad, el protagonismo absoluto lo tendrá el clásico sándwich de la gastronomía nacional con una nueva edición del Chori Fest, el evento temático que rinde tributo al choripán en todas sus formas.

Chori Fest: cuándo y dónde es el evento, entradas y toda la información

La cita se llevará a cabo durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre, de 12:00 a 23:00, en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Av. Dorrego), con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas, más de 35 puestos de comida y food trucks ofrecerán más de 100 variedades distintas de choripanes, abarcando desde la receta tradicional con pan de campo y salsa criolla hasta innovadoras creaciones de autor con panes artesanales, ahumados y aderezos especiales.

Para complementar la propuesta culinaria, el predio contará con un amplio sector dedicado a las carnes a la estaca, costillares, mollejas, hamburguesas, picadas y postres, junto a opciones pensadas para vegetarianos y personas con celiaquía (sin TACC). La oferta se completará con barras de cerveza artesanal, vinos de bodega y coctelería para acompañar el paseo.

Los 10 choripanes recomendados del Chori Fest