Fernando Alonso encendió la polémica en F1 al hablar de nivel bajo de ciertos conductores

Las controversiales opiniones del piloto español avivaron la tensión en el paddock y generaron fuertes reacciones entre varios colegas destacados

Fernando Alonso desató una polémica en la Fórmula 1. El español de Aston Martin criticó duramente el nivel de pilotaje de varios conductores y generó un escándalo que explotó en México.

El bicampeón mundial de 45 años afirmó que "hay un nivel de pilotaje muy bajo" en parte de la grilla. La polémica comenzó tras el GP de Austin, donde un incidente con Alex Albon le costó puntos valiosos.

Lejos de calmarse, Alonso redobló la apuesta en la previa del Gran Premio de México. Seis pilotos salieron inmediatamente a responderle con declaraciones contundentes.

El choque que desató todo: qué pasó entre Alonso y Albon en Austin

El fin de semana pasado en Texas, Fernando Alonso perdió su oportunidad de sumar puntos por un contacto con Alex Albon. El piloto de Williams intentó pasar por el interior en la curva 11.

El intento terminó mal. Albon impactó contra el monoplaza del asturiano, arruinando la carrera de ambos en ese sector del Circuito de las Américas.

Tras la carrera, el español no ocultó su enojo. "La calidad de los pilotos en el último tercio de la parrilla es muy baja", declaró sin filtros ante los medios.

Y apuntó directamente contra Albon: "Se olvidó de que la curva 11 estaba ahí y tenía que doblar a la izquierda. No es específico sobre el número, pero todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron afectados por ese comentario", sentenció.

Por qué Alonso insistió con sus críticas en México y habló de falta de talento

Este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Fernando Alonso confirmó que no se arrepiente. "Sigo pensando lo mismo", afirmó ante la prensa en la previa del GP de México.

El piloto de Aston Martin amplió sus críticas más allá del incidente específico con Albon. "No es solo Austin. Por desgracia, estuve en esa parte de la carrera durante toda la temporada", explicó.

"Veo cosas desde el auto que no puedo evitar. No siento que todos los incidentes que ocurren en la primera vuelta sean necesarios", continuó el español.

Luego llegó la frase más dura. "Creo que se trata simplemente de un nivel de pilotaje muy bajo y de falta de talento. Cuando cometes errores repetidos durante toda la temporada, tienes accidentes y el 50% de tu carrera se decide en la primera vuelta", disparó sin piedad.

Y cerró con un dardo hacia los equipos: "Si yo fuera el director del equipo no estaría contento, pero si ellos están contentos, me parece bien".

Alex Albon le respondió a Fernando Alonso y dejó un recado picante

El primero en salir al cruce fue el propio Alex Albon. El piloto de Williams había mantenido la calma el domingo, pero este viernes cambió de tono.

"Obviamente, no es agradable escuchar esos comentarios cuando compites contra alguien a quien admirabas", afirmó en el paddock mexicano. "Pero no estoy de acuerdo. Es así de simple".

Albon defendió el nivel actual de la Fórmula 1 con un argumento contundente. "Creo que el nivel es fuerte de arriba abajo. Hace 10 o 15 años, la mitad trasera de la parrilla no era como es ahora".

"Ya no tenemos pilotos de pago", remarcó el británico. Y antes de retirarse, dejó un mensaje directo para el fin de semana: "Espero que no nos crucemos en pista este fin de semana".

Charles Leclerc, Carlos Sainz y otros cuatro pilotos contradijeron a Fernando Alonso

Charles Leclerc fue categórico al ser consultado sobre las declaraciones del asturiano. "Estoy seguro de que el nivel de la parrilla es súper alto", afirmó el piloto de Ferrari.

"Ya sea atrás, en el medio o adelante", completó el monegasco, dejando claro que no comparte la visión de Alonso sobre ningún sector de la grilla.

Carlos Sainz, compatriota de Fernando, tampoco lo defendió. "Llevo 12 años en la parrilla y, si hay un año en el que creo que está el mayor nivel de talento, es este", expresó.

El piloto de Ferrari fue aún más lejos: "No puedo pensar en nadie que no esté a la altura de la Fórmula 1", sentenció en una respuesta que cierra cualquier debate.

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, sumó su voz al coro de críticas. "El nivel de la grilla probablemente sea uno de los más altos con todos los pilotos que tenemos ahora".

"Incluso cuando llegué vi enfoques de manejo más alocados que los que veo hoy", agregó el francés, sugiriendo que el pilotaje actual es más profesional que en años anteriores.

Oliver Bearman, el joven piloto que debutó este año, también se pronunció. "Es una conclusión un poco dura", dijo sobre los comentarios de Alonso.

"Coincido con Pierre en que el nivel de esta parrilla es muy alto", afirmó el británico, alineándose con la postura mayoritaria del paddock.

Checo Pérez cerró la serie de respuestas con un comentario conciliador pero firme. "En caliente todos decimos cosas que no queremos decir", comenzó el mexicano.

Pero luego defendió a sus colegas: "El nivel de atrás es tan alto como adelante. Si intercambiáramos autos con los de adelante, tendríamos resultados muy similares, o al revés".

La polémica quedó instalada en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez. Fernando Alonso mantiene su postura, pero la respuesta unánime de seis pilotos deja en claro que su opinión está lejos de ser compartida en la Fórmula 1.