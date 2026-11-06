Cuánto cuesta comer en la emblemática pizzería El Cuartito con bebida y postre incluidos

Con más de 90 años de historia, es una de las pizzerías más reconocidas de la Ciudad de Buenos Aires. Cuánto gastaría una pareja para comer ahí

Junto a Güerrin, es quizá una de las pizzerías más famosas y concurridas de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, al pasar frente a su local de Talcahuano al 900, suele haber largas filas que llegan a la esquina. Se trata de El Cuartito, que nació hace más de 90 años y es un emblema de la gastronomía porteña.

Nacida en 1934 en un local muy pequeño que le dio origen a su nombre, la hoy emblemática pizzería comenzó como un despacho de vinos y cervezas. Hoy es un imán para amantes de la pizza y turistas de todo el mundo.

Cuánto cuesta comer en la emblemática pizzería El Cuartito

La característica de El Cuartito es la pizza al molde, bien de estilo porteño. Tiene más de 30 variedades y en su carta incluye además empanadas y postres clásicos.

Además de sus platos, el local de Talcahuano al 900 también es conocido por sus paredes repletas de recuerdos y una fama que creció de la mano del boca en boca.

Para los fanáticos de la pizza o quien quiera ir por primera vez a El Cuartito, un dato clave antes de visitarlo puede ser conocer sus precios. A continuación, parte de la carta de la emblemática pizzería porteña:

Una pizza grande de muzzarella cuesta $40.000 en El Cuartito

Pizzas grandes

Muzzarella: $40.000

Muzzarella y jamón: $50.400

Napolitana: $52.200

Fugazzeta: $57.800

Calabresa: $65.200

Cuatro quesos: $67.100

Provolone: $65.200

Calabresa: $65.200

Fainá: $3.200

Empanadas (carne, pollo, queso y cebolla, jamón y queso): $5.500

Bebidas

Gaseosas y agua saborizada: $5.500

Chopp de cerveza Quilmes (330cc): $8.200

Chopp de cerveza Stella Artois (330cc): $10.100

Quilmes clásica 1 litro: $15.400

Patagona Lager del sur 730cc: $17.000

Botella de vino: desde $20.300

Vino por copa: desde $6.100

Postres

Flan con crema o dulce: $14.800

Budín de pan: $12.100

Queso y dulce: $12.100

Helado bombón tipo suizo: $12.100

De esta manera, una pareja que pida una grande de muzzarella, una botella de cerveza y de postre un flan y un helado, gastaría unos $82.300.

El monto puede variar, lógicamente, dependiendo del tipo de pizza que se pida, así como también la bebida y en caso de elegir algún postre.

La historia de El Cuartito, una pizzería emblemática de Buenos Aires

La pizzería El Cuartito es uno de esos lugares donde la gastronomía y la historia porteña se mezclan en una misma mesa. Ubicada en Talcahuano 937, en la Ciudad de Buenos Aires, abrió sus puertas en 1934 y construyó su identidad a partir de una propuesta sencilla: pizza al paso, bebidas y una ventanita desde la que se entregaban los pedidos.

Su nombre remite precisamente a ese comienzo. El negocio funcionaba en una habitación diminuta, donde las porciones se despachaban envueltas en papel. Con el paso del tiempo, aquel espacio reducido se transformó en uno de los salones más reconocibles de la gastronomía de Buenos Aires.

El Cuartito fue creado por Miguel López, Antonio Vázquez y Manuel Diz, según los antecedentes reunidos en un proyecto de la Legislatura porteña. El emprendimiento comenzó como un despacho de vinos, cervezas y pizza al paso, en una pequeña habitación de la calle Talcahuano.

La expansión llegó con la popularidad. En lugar de apoyarse en campañas de publicidad tradicional, el local creció a partir de las recomendaciones de sus clientes. La demanda llevó a sus responsables a anexar propiedades linderas y, durante la década de 1980, incorporaron el espacio del antiguo restaurante Talcahuano.

El crecimiento no implicó abandonar su ubicación original: la pizzería continúa en Talcahuano 937, a pocas cuadras de los tribunales porteños y en una zona donde conviven oficinas, comercios y teatros.

La pizza de molde y la fugazzeta, dos marcas de la casa

La propuesta gastronómica de El Cuartito se apoya en la clásica pizza porteña de media masa, preparada en molde. Entre sus variedades, la fugazzeta -con cebolla y abundante queso- ocupa un lugar destacado dentro de la carta.

La pizzería ofrece decenas de opciones y, en sus jornadas de mayor demanda, puede llegar a despachar cientos de pizzas e incluso superar las mil unidades diarias. En un proyecto presentado ante la Legislatura porteña por sus 90 años, se consignó que el local vendía entre 800 y 1.000 pizzas por día y contaba con alrededor de 45 empleados.

La especialidad también se inscribe en una tradición gastronómica que distingue a Buenos Aires: la pizza al molde, de masa más alta que la versión a la piedra, con una generosa cantidad de mozzarella y porciones pensadas tanto para comer en el salón como al paso.

Además de la comida, uno de los rasgos que distingue a El Cuartito es la decoración de su salón. Las paredes están cubiertas de fotografías, camisetas firmadas, banderines y recuerdos vinculados con el deporte, la música, el tango, el cine y otras expresiones de la cultura argentina.

Por allí pasaron figuras como Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Juan Manuel Fangio y Diego Maradona. También se sumaron referentes más contemporáneos, como Manu Ginóbili y Franco Colapinto. Esa acumulación de objetos y recuerdos fue convirtiendo al local en una suerte de museo popular, donde la historia de la ciudad aparece entre las mesas y los mostradores.

l reconocimiento institucional también llegó con el tiempo. En el marco de su 85° aniversario, la Legislatura de la Ciudad le entregó una bandeja protocolar, mientras que en diciembre de 2024 el Gobierno porteño distinguió a la pizzería por sus 90 años de trayectoria.

El Cuartito, parte del patrimonio gastronómico de Buenos Aires

La trayectoria del local forma parte de la historia de las pizzerías tradicionales de Buenos Aires, un circuito que también incluye nombres como Güerrín y Banchero. En 2023, El Cuartito fue incluido entre los restaurantes argentinos que la publicación TasteAtlas ubicó en su selección de los 150 más legendarios del mundo, según los fundamentos de un proyecto legislativo presentado por su aniversario.

Su permanencia se explica por una combinación de factores: una ubicación que no cambió, una propuesta gastronómica reconocible y una identidad construida a lo largo de generaciones. En una ciudad donde las modas y los negocios cambian con rapidez, El Cuartito conservó la esencia de aquel pequeño despacho que empezó en 1934.

Hoy, su historia no se limita a la pizza. También habla de una forma de hacer gastronomía en Buenos Aires, en la que el boca a boca, la tradición y el vínculo con los clientes pueden convertir un local diminuto en un clásico porteño.