Una cena en Guerrín, teatro y helado: cuánto hay que gastar para salir en familia

Salir al teatro y cenar en avenida Corrientes cuesta entre $353.096 y $408.000 para cuatro personas. Guía de precios y opciones gratuitas

Los precios de una salida por la avenida Corrientes que combine teatro, cena y helado pueden sumar entre $353.096 y $408.000 para una familia de cuatro personas. El presupuesto depende del transporte y del lugar elegido para comer: una cena en un restaurante ronda los $140.000, mientras que compartir dos pizzas y cuatro gaseosas cuesta unos $100.000. Incluso con esta alternativa, el paseo representa una parte importante del Salario Mínimo, Vital y Móvil, fijado en $398.800 para noviembre de 2026.

El cálculo contempla los valores de las entradas a los teatros, las comidas en restaurantes y pizzerías, el helado y otros consumos habituales en el centro porteño. También considera las distintas opciones para llegar hasta la zona, desde el transporte público hasta el auto particular.

Cuánto hay que pagar para ir al teatro

Las entradas representan uno de los principales componentes del presupuesto. En salas comerciales como el Teatro Metropolitan y el Multiteatro, las localidades tienen precios regulares que van de $40.000 a $70.000. Para una familia de cuatro integrantes, el cálculo utilizado en el relevamiento es de $200.000, con promociones contempladas.

A ese importe hay que agregar el traslado. Si los cuatro integrantes utilizan el subte, necesitan $15.096 para cubrir los viajes de ida y vuelta, con una tarifa de $1.887 por tramo. En colectivo, el costo estimado desciende a $9.159,36, tomando un boleto promedio de $1.144,92 y tarjetas SUBE registradas.

El auto particular es otra posibilidad, aunque implica contemplar el estacionamiento. Una cochera de la zona cobra alrededor de $30.000 por cuatro horas.

Pizza o restaurante: dos presupuestos para la cena

Después de la función, la elección del lugar para comer puede modificar considerablemente la cuenta. En un bodegón o restaurante cercano, un menú con plato principal, bebida y empanada de entrada cuesta aproximadamente $35.000 por persona. Para cuatro comensales, el gasto llega a $140.000.

Una alternativa es compartir dos pizzas comunes y cuatro gaseosas pequeñas. En ese caso, el presupuesto ronda los $100.000. En Guerrín, una pizza grande de muzzarella se ubica cerca de los $40.000 y cada bebida cuesta alrededor de $4.500.

La diferencia entre ambas opciones gastronómicas alcanza los $40.000, un ahorro que puede resultar significativo al sumar el resto de las actividades.

Cuánto cuesta el helado y el estacionamiento en la avenida Corrientes

El recorrido puede continuar con una parada en una heladería. En Cadore, comprar cuatro cucuruchos o un kilo de helado para compartir requiere unos $28.000. Si además se compran pochoclos, garrapiñadas o manzanas acarameladas para los chicos, hay que prever otros $10.000.

Con todos esos consumos incluidos, una familia que elige restaurante y se traslada en subte gasta aproximadamente $393.096. Si viaja en colectivo, el total baja a $387.159,36, mientras que en auto y con estacionamiento asciende a unos $408.000.

En cambio, si reemplaza la cena de restaurante por pizzas, el presupuesto con transporte en subte se reduce a $353.096.

Salida familiar al teatro vs. salario mínimo: cuánto del sueldo representa

La comparación con el salario mínimo permite dimensionar el costo de este tipo de actividades. En noviembre de 2026, el SMVM es de $398.800, una suma que prácticamente coincide con el gasto de una salida con teatro, restaurante, helado y traslado en transporte público.

Desde la Asociación Pizzería y Casas de Empanadas (APYCE) reconocieron que la combinación de teatro y pizza es una costumbre porteña que enfrenta dificultades por el contexto económico y la retracción del consumo.

La entidad también destacó que la pizza sigue siendo una de las opciones gastronómicas más accesibles para compartir. Sin embargo, señaló que la pérdida de poder adquisitivo es el principal condicionante a la hora de decidir si salir o quedarse en casa.

Teatro y actividades gratuitas: qué opciones hay en noviembre para gastar menos

Quienes buscan reducir el presupuesto de una salida cultural en Buenos Aires pueden consultar tanto los descuentos de las salas oficiales como la agenda de espectáculos y actividades gratuitas que se programaron para noviembre. Hay alternativas para adultos y chicos, desde conciertos y exposiciones hasta visitas guiadas y propuestas participativas.

Una opción para quienes quieren ir al teatro es el Complejo Teatral de Buenos Aires, que reúne salas como el Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) y el Teatro Presidente Alvear (avenida Corrientes 1659). En esos espacios, jubilados y estudiantes pueden acceder a un 50% de descuento en las entradas.

Para obtenerlo, deben comprar presencialmente en la boletería, presentar el certificado correspondiente y el DNI. El beneficio es personal y no se acumula con otras promociones.¡ La institución también ofrece entradas gratuitas para personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y su documento. El acceso depende de la disponibilidad y de un cupo equivalente al 2% de la capacidad de cada sala.

Entre las propuestas sin costo de noviembre se destaca La Noche de los Museos, prevista para el sábado 14, de 19 a 2. Más de 250 espacios culturales de la Ciudad abrirán sus puertas con exposiciones, visitas guiadas, talleres y espectáculos. En la Manzana de las Luces, ubicada en Perú 222, habrá actividades de circo entre las 19 y las 22, además de un taller sobre dispositivos ópticos anteriores al cine, de 19 a 24. En ambos casos, la entrada será gratuita y el ingreso se realizará por orden de llegada, sujeto a la capacidad disponible.

Otra alternativa es el Museo Nacional de Bellas Artes, que durante noviembre ofrece visitas guiadas, actividades para familias y exposiciones sin cargo. Entre las propuestas para chicos figura "Historias entre telas y botones. Goya en Buenos Aires", una actividad participativa para niños de 4 a 10 años, prevista para el sábado 21 a las 17.

También hay opciones en la Legislatura porteña: el jueves 12 de noviembre, a las 18, está programado un concierto de la Orquesta Infanto Juvenil Despertando Sueños, de la Fundación Margarita Barrientos, en el Salón Montevideo. La entrada es libre y gratuita, con presentación de DNI para ingresar.

Estas alternativas permiten organizar un paseo cultural con un presupuesto menor al de una salida que incluya entradas comerciales, cena y postre. Antes de concurrir, conviene revisar las condiciones de acceso y posibles cambios en la programación.