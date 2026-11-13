Cuándo terminan las clases en CABA y provincias: el calendario escolar de 2026

El ciclo lectivo entra en su etapa final y las provincias definieron sus fechas de cierre. El mapa completo distrito por distrito

El ciclo lectivo 2026 ingresó formalmente en su tramo final de desarrollo y millones de familias de todo el país ya comenzaron a organizar los preparativos para las ansiadas vacaciones de verano. Con la mirada puesta en la planificación del receso estival, los viajes familiares y el descanso de los estudiantes, el calendario escolar oficial marca que la finalización del dictado de clases no se dará de forma unificada en todo el territorio nacional, sino que responderá al cronograma autónomo dispuesto por cada una de las 24 jurisdicciones provinciales.

Si bien el Consejo Federal de Educación (CFE) ratificó el compromiso de garantizar un piso mínimo de 190 días de clases efectivos durante el ciclo lectivo, cada provincia adaptó la fecha de cierre en función del inicio de sus actividades y de la dinámica particular de su calendario regional. De esta forma, mientras la amplia mayoría de los distritos finalizará el dictado de materias el viernes 18 de diciembre, otras provincias extenderán el calendario escolar hasta el 22 o el 23 de ese mes.

El cronograma completo de cierre de clases provincia por provincia

De acuerdo con el mapa educativo oficializado para el cierre del año 2026, las fechas del último día de clases en cada jurisdicción del país se ordenan de la siguiente manera:

Formosa: jueves 17 de diciembre.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: viernes 18 de diciembre.

Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba y Corrientes: viernes 18 de diciembre.

Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones y Neuquén: viernes 18 de diciembre.

Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz: viernes 18 de diciembre.

Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán: viernes 18 de diciembre.

Buenos Aires y Mendoza: martes 22 de diciembre.

La Pampa: miércoles 23 de diciembre.

El próximo fin de semana largo del año y la planificación del receso

La confirmación del cronograma escolar resulta clave para las familias que buscan coordinar reservas hoteleras y pasajes con anticipación a la finalización de las clases. En ese marco, La Pampa se ubicará como la provincia que concluirá las actividades más tarde en todo el territorio nacional, mientras que Formosa será la primera en dar inicio al descanso escolar.

Por otra parte, antes del cierre definitivo de las aulas y la entrega de calificaciones finales, el calendario nacional otorgará un descanso extendido ideal para la comunidad educativa. El próximo fin de semana largo de 2026 se desarrollará desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre por el traslado del feriado en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, funcionando como una antesala directa del receso veraniego.

Con los cronogramas provinciales ya ratificados, el sistema educativo argentino se encamina a concluir las actividades del año de forma escalonada, mientras las distintas áreas turísticas del país aguardan el inicio formal de la temporada alta de verano.