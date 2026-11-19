La nueva versión del videojuego causó sensación en todo el mundo: sitios especializados ya calcularon cuánto se tarda en realizar todas las misiones

El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 (GTA VI) revolucionó la industria global del entretenimiento digital y millones de jugadores alrededor del mundo ya recorren el estado ficticio de Leonida en la piel de sus dos protagonistas, Jason Duval y Lucia Caminos. Ante la inmensa escala del mundo abierto diseñado por Rockstar Games, portales especializados analizaron a fondo la estructura del título para revelar cuántas misiones componen la campaña principal y cuántas horas de juego demanda completar la aventura al máximo.

De acuerdo con los relevamientos técnicos del juego, la campaña para un solo jugador cuenta con más de 90 misiones principales, una cifra considerablemente superior a las 74 que integraban la historia de GTA V. A lo largo de este recorrido —que incluye las calles de Vice City y sus regiones aledañas—, el jugador experimenta el crecimiento de la sociedad criminal entre ambos personajes desde sus respectivas perspectivas.

Cuántas misiones tiene el GTA VI y cómo se divide el juego

La narrativa de GTA 6 arranca con un Prólogo introductorio y luego se estructura en cinco capítulos centrales que suman 91 misiones de historia (algunas guías elevan el total a 93 al contabilizar por separado ciertas actividades obligatorias dentro de la trama):

Capítulo 1 (Just Like Paradise): Está compuesto por 22 misiones iniciales.

Capítulo 2 (Paradise Lost): Suma otras 11 misiones que profundizan el camino delictivo de Jason y Lucia.

Capítulo 3 (Tits & Drug Money): Es la sección más extensa de toda la campaña, con un total de 26 misiones.

Capítulo 4 (Vice City, Baby): Le sigue muy de cerca en extensión con 25 misiones principales.

Capítulo 5 (Top of the World, Ma): Cierra la historia principal a lo largo de siete misiones finales.

De esta manera, tan solo entre los capítulos 3 y 4 se concentran 51 misiones, representando más de la mitad del desarrollo narrativo antes de alcanzar el desenlace.

Cuántas horas se tarda en terminar el GTA 6 y llegar al 100%

Completar la propuesta de Rockstar Games exige una dedicación horaria significativa, que varía sustancialmente según el estilo de cada jugador. Según las estimaciones del sitio especializado GameSpot, finalizar únicamente la historia principal demanda más de 65 horas de juego.

Sin embargo, para aquellos usuarios que deciden combinar la trama con la exploración de Leonida y las tareas secundarias, el contador sube a un rango de entre 90 y 100 horas. En tanto, alcanzar el 100% de completitud —descubriendo cada rincón oculto, coleccionable y desafío opcional del mapa— puede requerir más de 200 horas frente a la pantalla.

GTA VI: cambios en la jugabilidad y el sistema de trucos

Más allá de su duración, la nueva entrega introduce modificaciones importantes respecto de títulos anteriores de la saga. Por un lado, elimina los objetivos de Medalla de Oro (que exigían cumplir metas de tiempo o puntería) y no permite repetir misiones desde un menú dedicado, por lo que se recomienda mantener archivos de guardado manual para volver a jugar momentos clave. Además, a partir de la misión Coffee Break del Capítulo 2, los jugadores pueden alternar libremente entre Jason y Lucia en plena acción manteniendo presionada la flecha derecha del mando.

Por último, según reportes del portal GTA Base, el juego incluye 61 códigos de trucos, aunque su activación está sujeta a requisitos de progreso: muchos se habilitan recién tras terminar la campaña —como el truco de los 250.000 dólares—, mientras que otros exigen metas específicas, como completar 100 entrenamientos físicos para desbloquear el chaleco antibalas o ganar 25 medallas de plata en campos de tiro para obtener munición infinita.