La agenda de entretenimiento en la Capital Federal se llenó de eventos para este fin de semana de tres días, con actividades para todos los gustos

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo de tres días en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, la Ciudad de Buenos Aires despliega una agenda cultural, gastronómica y deportiva sumamente variada para quienes eligen quedarse en la capital. Entre las propuestas más convocantes al aire libre se destacan el regreso de Cafecito BA junto a la Floralis Genérica en Recoleta —con más de 20 puestos de especialidad y cine gigante— y el gran homenaje a la fugazzeta en la plaza del Planetario, donde más de diez pizzerías ofrecerán sus mejores versiones de este clásico porteño.

En el plano musical y tradicionalista, la atención estará puesta en el Parque de la Ciudad con República Folklore, un festival inédito que ofrecerá más de 24 horas de música en tres escenarios con figuras de la talla de Abel Pintos, Soledad, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros y Cazzu. Además, el deporte dirá presente con las finales gratuitas del Torneo Metropolitano de Hockey en el Parque Olímpico, la Carrera Verde en Palermo y una multitudinaria caravana roller de 15 kilómetros, sumado a los festejos patrios del lunes en la Usina del Arte y la Feria de Mataderos.

Qué hacer el fin de semana: actividades y eventos confirmados en la Ciudad

A continuación, el detalle completo de todos los planes disponibles para disfrutar durante el fin de semana largo en distintos puntos porteños: