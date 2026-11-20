Qué hacer el fin de semana largo en Buenos Aires: música, gastronomía, deporte y más
Con la llegada de un nuevo fin de semana largo de tres días en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, la Ciudad de Buenos Aires despliega una agenda cultural, gastronómica y deportiva sumamente variada para quienes eligen quedarse en la capital. Entre las propuestas más convocantes al aire libre se destacan el regreso de Cafecito BA junto a la Floralis Genérica en Recoleta —con más de 20 puestos de especialidad y cine gigante— y el gran homenaje a la fugazzeta en la plaza del Planetario, donde más de diez pizzerías ofrecerán sus mejores versiones de este clásico porteño.
En el plano musical y tradicionalista, la atención estará puesta en el Parque de la Ciudad con República Folklore, un festival inédito que ofrecerá más de 24 horas de música en tres escenarios con figuras de la talla de Abel Pintos, Soledad, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros y Cazzu. Además, el deporte dirá presente con las finales gratuitas del Torneo Metropolitano de Hockey en el Parque Olímpico, la Carrera Verde en Palermo y una multitudinaria caravana roller de 15 kilómetros, sumado a los festejos patrios del lunes en la Usina del Arte y la Feria de Mataderos.
Qué hacer el fin de semana: actividades y eventos confirmados en la Ciudad
A continuación, el detalle completo de todos los planes disponibles para disfrutar durante el fin de semana largo en distintos puntos porteños:
- Cafecito y cine en la Floralis: Más de 20 puestos de café y pastelería se instalarán en la Plaza de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2901) con pantalla gigante para ver cine, juegos familiares y shows en vivo. Sábado de 10:30 a 19:30 y domingo de 10:00 a 18:00, con entrada libre.
- Gran homenaje a la fugazzeta: Más de diez pizzerías se darán cita en la plaza del Planetario (Av. Sarmiento s/n) para celebrar este ícono gastronómico junto a empanadas, opciones sin TACC, postres y helados. Sábado y domingo de 11:00 a 21:00.
- Maratón de Folklore en el Parque de la Ciudad: República Folklore reunirá a más de 50 artistas en tres escenarios (incluyendo a Abel Pintos, Soledad, Los Nocheros, Chaqueño Palavecino y Cazzu), patio de comidas regionales, artesanías y pistas de baile. Sábado y domingo en Av. Coronel Roca 4099 (entradas en [tinyurl.com/RepFolklore](https://tinyurl.com/RepFolklore)).
- La Noche de las Arepas: Quinta edición del festival que homenajea la gastronomía venezolana y colombiana, con más de 25 restaurantes adheridos que ofrecerán un 40% de descuento este sábado (locales disponibles en [tinyurl.com/mknvak45](https://tinyurl.com/mknvak45)).
- Rolleando por la Ciudad: La comunidad rollera celebra sus 25 años con una caravana gratuita de 15 kilómetros para más de dos mil patinadores, partiendo este sábado a las 15:00 desde el Rosedal de Palermo (Av. Infanta Isabel 900) rumbo al Planetario, Facultad de Derecho, Recoleta y el Obelisco.
- Finales del Torneo Metropolitano de Hockey: Este sábado en el Parque Olímpico (Av. Coronel Roca 4100) se definirán los títulos con entrada libre y gratuita: a las 13:30 jugarán la final femenina GEBA vs. Santa Bárbara, y a las 16:00 la masculina entre Mitre y GEBA.
- Carrera Verde en Palermo: Encuentro deportivo por el ambiente con distancias de 3, 7 y 15 kilómetros. Larga desde Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego a las 8:00 (inscripciones en carreraverde.ar).
- Gran peña soberana en la Usina del Arte: El lunes de 14:00 a 20:00 en Caffarena 1 (La Boca), con musicalización de Rocío Ábalos, clases de baile junto a Eliana Rizzonelli y Fernando Aranda Martínez, y el show en vivo de Quimera.
- Doble jornada de tradiciones en Mataderos: La Feria de Mataderos (Av. de los Corrales y Av. Lisandro de la Torre) celebrará el Día de la Soberanía el domingo y el lunes de 11:00 a 19:00 con danzas folklóricas, artesanías y platos típicos.
- 40 años de Súper Ratones: La banda festejará cuatro décadas de trayectoria presentando su nuevo disco de rarezas Camouflage este sábado a las 21:00 en la Usina del Arte (reservas en usinadelarte.ar).
- Cantan los chicos en La Boca: El Coro de Niños del Teatro Colón brindará un espectáculo musical y lúdico este domingo a las 11:30 en la Sala de Cámara de la Usina del Arte (las entradas se retiran 30 minutos antes).
- La Filarmónica en el Teatro Colón: Con dirección de Elías Grandy y el violinista Frank Peter Zimmermann como solista, celebrará el Día de la Música con obras de William Walton y Jean Sibelius. Funciones el sábado a las 20:00 y domingo a las 17:00 en Cerrito 628 (teatrocolon.org.ar).
- Regresa Ricardo III: La obra protagonizada por Joaquín Furriel vuelve al Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) tras su gira internacional, con funciones de miércoles a domingos hasta el 13 de diciembre (complejoteatral.gob.ar).
- Cierre de la temporada de jazz: El pianista Christian Sands y su cuarteto darán el último concierto del ciclo Jazz at Lincoln Center el martes a las 20:00 en el Teatro San Martín (complejoteatral.gob.ar).
- Documentando Buenos Aires (FIDBA): Continúa hasta el domingo la 15° edición del Festival Internacional de Cine Documental en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), cuya programación puede consultarse en @fidbafilmfest.
- Nueva Bibliosubte en el pasaje Lima: Quedó inaugurado el nuevo espacio cultural en la combinación de las líneas A y C del Subte con más de 800 libros gratuitos para leer en viaje o retirar en préstamo (abierto de lunes a viernes de 9:00 a 19:00).