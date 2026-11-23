El piloto argentino fue desplazado en la evaluación de un reconocido medio británico tras culminar como el mejor debutante en Las Vegas

El argentino Franco Colapinto cerró un fin de semana histórico en Las Vegas. El piloto argentino terminó sexto en el Gran Premio y volvió a sumar puntos después de seis carreras en blanco. Sin embargo, la calificación que recibió de un prestigioso medio británico generó una ola de críticas.

The Race publicó su tradicional ranking de pilotos tras la fecha de Estados Unidos. Edd Straw, el periodista encargado de elaborar estas evaluaciones, le puso una nota B a Colapinto. Esa calificación lo ubicó en el tercer escalón del listado.

El resultado deportivo fue impecable. Franco igualó su mejor ubicación desde que llegó a la Fórmula 1. Los ocho puntos conseguidos le permitieron sumar 35 unidades en la temporada y consolidarse en el duodécimo puesto del campeonato de pilotos.

Pero la nota B no conformó a los seguidores del argentino. La razón de la polémica está en la comparación directa con Pierre Gasly, su futuro compañero en Alpine, quien recibió una calificación superior.

Cómo funciona el nuevo sistema de ranking de The Race

El medio británico modificó su metodología de evaluación para este fin de semana. Abandonó el formato numérico tradicional y adoptó un sistema de tier list con letras.

Las calificaciones van desde la S, reservada para el piloto más sobresaliente del Gran Premio, hasta la F para los peores desempeños. Entre esos extremos se ubican las notas A, B, C, D y E.

Max Verstappen se quedó con la máxima distinción. El neerlandés protagonizó una batalla impresionante en los primeros puestos, resistió los ataques de los Mercedes y se quedó con la victoria en Las Vegas.

Gasly recibió nota A por su quinto puesto. Colapinto, a pesar de quedar apenas un puesto detrás, fue clasificado en el escalón B. Esa diferencia desató el debate.

Por qué The Race puso a Colapinto por debajo de Gasly

Edd Straw justificó su decisión con un argumento que sorprendió a muchos. El periodista reconoció el buen fin de semana del argentino, pero consideró que le faltó un elemento clave.

"Franco Colapinto igualó su mejor resultado en un Gran Premio al terminar sexto, completando una buena carrera que puso el broche de oro a un fin de semana sólido", escribió Straw en su análisis.

"Sin embargo, se sitúa un escalón por debajo de Gasly, ya que le faltó ese plus que su compañero de equipo en Alpine demostró tanto en la clasificación como en la carrera", agregó el periodista británico.

La evaluación de Gasly fue más escueta. "Se mantuvo junto al grupo de coches más rápidos para lograr un sólido quinto puesto para Alpine", señaló The Race sobre el francés.

La diferencia de tono entre ambas evaluaciones llamó la atención. Colapinto había superado a su compañero de equipo Alex Albon durante todo el fin de semana y cerró una actuación muy completa en el circuito callejero.

Las reacciones de los fanáticos contra The Race

La calificación despertó una oleada de críticas en redes sociales. Los seguidores de Colapinto señalaron que el medio británico suele ser particularmente duro en sus evaluaciones sobre el argentino.

Muchos usuarios recordaron rankings anteriores donde Franco había recibido notas bajas a pesar de superar a su compañero de equipo. La comparación con Gasly fue vista como injusta por gran parte de la comunidad.

Esta calificación contrasta con los elogios que Colapinto recibió de otras fuentes tras el GP de Las Vegas, incluyendo palabras de Flavio Briatore, la cuenta oficial de Fórmula 1 y diversos medios especializados internacionales.

El debate se extendió más allá de las redes. Varios periodistas especializados en automovilismo cuestionaron la metodología de The Race y la diferencia de criterio aplicada entre ambos pilotos.

El mensaje de Franco tras su mejor resultado del año

Apenas cruzó la bandera a cuadros el domingo en Las Vegas, Colapinto se comunicó con su equipo por radio. Sus palabras reflejaron la emoción del momento.

"Bien hecho, equipo. Todos realmente merecemos esto", expresó el argentino. La alegría era evidente después de volver a sumar puntos tras seis carreras sin conseguirlo.

El resultado le permitió alcanzar las 35 unidades en el campeonato. Ese total lo mantiene en el duodécimo puesto de la clasificación general de pilotos.

Qué viene para Colapinto en las próximas fechas

El argentino tendrá poco tiempo para procesar lo sucedido en Las Vegas. El próximo fin de semana ya estará compitiendo en el Gran Premio de Qatar, penúltima fecha del campeonato 2026.

El circuito de Lusail presenta características muy diferentes al trazado callejero de Nevada. Colapinto llegará con la confianza de haber logrado su mejor resultado de la temporada y buscará cerrar su primera experiencia en Fórmula 1 de la mejor manera posible.

Después de Qatar quedará solo la carrera de Abu Dhabi para completar el campeonato, antes de que Franco conozca oficialmente cuál será su futuro en la máxima categoría del automovilismo mundial.