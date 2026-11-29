Terrazas, patios y barras para aprovechar las tardes largas de fin de año. Dónde ir después del trabajo, qué pedir y cuánto cuesta

A fin de año, cuando termina la jornada de trabajo todavía queda luz para sentarse en un patio, pedir algo en una terraza o encontrarse con amigos antes de volver a casa. En Buenos Aires, el plan puede empezar a las 17 con un 2x1 en Palermo o Saavedra, seguir con un cóctel a $9.500 en Caballito o terminar con un trago en un piso 11, con la ciudad a la vista.

Esta guía reúne 13 propuestas de after office, desde bares con happy hour hasta bodegones donde la juntada puede convertirse en cena.

Bilbao, tapeo y 2x1 en Palermo

En Thames 1795, la bebida que entra en el 2x1 cambia según el día. De lunes a jueves, entre las 17 y las 20, la promoción de Bilbao incluye vermut de la casa los lunes, gin tonic los martes, Aperol Spritz los miércoles y Negroni los jueves. En la carta también hay aperitivos desde $10.500 y jarras de clericó o tinto de verano a $27.500 cada una.

El tapeo sigue la línea de los bares españoles. Hay papas bravas, croquetas de jamón ibérico, buñuelos de acelga y gambas al ajillo. La tortilla española es otra opción para poner en el centro de la mesa si el encuentro se alarga más allá de la primera ronda.

Además del 2x1, la barra tiene clásicos como el Martini Dry a $14.000 y el Penicillin a $16.000. Entre los cócteles de autor, El Corazón de Bilbao cuesta $14.000.

En Palermo, Bilbao ofrece un 2x1 de lunes a jueves, de 17 a 20, con un cóctel distinto según el día - crédito Gentileza Bilbao

Bulebar, aperitivos en el bulevar de Saavedra

Bulebar abre todos los días desde las 17 en Av. García del Río 2969. En días de semana ofrece 2x1 en aperitivos hasta las 20. Tiene deck, patio y una barra central. Para acompañar hay tequeños de queso llanero, ravioles fritos, nachos con guacamole y tacos al pastor. La carta también incluye hamburguesas y ribs de cerdo laqueadas con teriyaki.

En la coctelería de autor, el Amnesia, a $16.000, llega con una jeringa de absenta para incorporar al trago en la mesa. El Redstone se sirve en un copón con flores comestibles y el Negroni Smoke lleva un toque ahumado de canela. Cada uno cuesta $15.000.

La Boque de Palermo, happy hour y parrilla

En Soler 5101, el happy hour va de martes a domingos, de 17 a 20, con promociones en fernet, cerveza, gin, Cinzano y Aperol. Entre los precios informados figuran el vermut Cinzano Segundo a $5.900, el fernet con cola a $7.500, el gin tonic a $8.500 y el Aperol Spritz a $8.900. Las cervezas Heineken y Sol arrancan en $5.900.

Para picar hay bruschettas a $17.500, provoleta a $17.900 y rabas a $26.900. Según el restaurante, una salida con tragos y entradas para compartir ronda entre $20.000 y $30.000 por persona.

Si la juntada sigue con una cena, la parrilla ofrece bife de chorizo a $49.000 y ojo de bife a $69.000. También hay una hamburguesa parrillera a $24.900. Con una comida y una o dos bebidas, el ticket promedio se ubica entre $35.000 y $50.000 por comensal.

La Boque de Palermo ofrece happy hour de martes a domingos, de 17 a 20, con vermut Cinzano a $5.900 - crédito La Boque de Palermo

Ronconcon, cócteles latinoamericanos en Caballito

En una casona de Beauchef al 500 en Caballito, con patio interno techado y mesas en la vereda, Ronconcon sirve cócteles seleccionados a $9.500. El happy hour va de lunes a viernes de 19 a 20.30 y los sábados de 16 a 20.

La barra de Emilio Bruno, dueño y bartender, prepara el Ronpapelón con ron venezolano, papelón, lima y especias. También ofrece el Amarillo Sour, con pisco macerado en ají amarillo y maracuyá, y el Ipanema Fix, con cachaça, Aperol, limón, menta y mora.

La cocina recorre sabores de Venezuela, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina. Los buñuelos de queso y las arepitas andinas cuestan $2.900 cada uno. La porción de tres tequeños sale $9.500 y la de tres empanadas de maíz rellenas de osobuco y papa, $10.500. También hay vinos por copa a $5.500 y bebidas sin alcohol, como la aguapanela, a $4.900. El local aplica un 10% de descuento con pago en efectivo.

Sifón y Sifoncito, dos paradas para tomar vermut

En Jorge Newbery 3881, Chacarita, Sifón tiene la distribución de una casa chorizo porteña, con salón, patio interno y terraza. La soda es parte central de la carta. El Vermucito cuesta $8.000, el Vermú Segundo sale $8.500 y las jarras para compartir arrancan en $25.000. Entre los platitos hay fainazzetta y buñuelos de espinaca a $13.000 cada uno, croquetas de hongos a $13.500 y provoleta a la plancha a $17.000.

En Paseo La Plaza, Sifoncito sirve papas fritas con dos cervezas por $25.000, entre las 18 y las 20 - crédito Gentileza Sifón

En Paseo La Plaza sobre la avenida Corrientes al 1600, Sifoncito ofrece una versión al paso con combos de 18 a 20. Las papas fritas con dos cervezas cuestan $25.000. Por $35.000 se puede pedir una jarra de Carpano de 500 ml con sifón y elegir entre buñuelos de espinaca o chipá relleno. El sándwich de ternera braseada o de gírgolas con bebida, con o sin alcohol, sale $24.000.

En el local de Chacarita, la marca informa un ticket promedio de $36.000 por persona y de $70.000 para dos.

Porte, clásicos de coctelería y quesos en Recoleta

En la planta baja de un petit hotel de estilo francés, en Azcuénaga 1268, Porte organiza Pasa Porte, un ciclo a cargo de Ezequiel Cunzolo, socio y jefe de barra. La propuesta ofrece clásicos de la coctelería internacional a $8.500. Según la fecha, pueden aparecer el Negroni, el French 75, el Dry Martini, el Bellini o el Gimlet.

La cocina sigue una línea de inspiración francesa y la carta de vinos acompaña una selección de quesos nacionales e importados a cargo de Facundo Berti. Para pedir al centro de la mesa, la degustación de charcutería cuesta $35.000.

Williamsburg, cerveza tirada en el Paseo de la Infanta

En el Paseo de la Infanta, junto a los Bosques de Palermo, Williamsburg tiene un patio con cancha de básquet y gradas, además de una terraza en el sector de ingreso. El local queda en Av. del Libertador 3883 y tiene mesas al aire libre para aprovechar las últimas horas de luz después del trabajo.

El local del Paseo de la Infanta fue el que su fundador, Alejo Pérez Zarlenga, eligió mantener abierto cuando decidió cerrar las demás sucursales. Esa decisión marcó el giro de la hamburguesería Williamsburg, que llegó a tener siete locales.

En el Paseo de la Infanta, la Patagonia tirada de Williamsburg cuesta $15.000 durante el happy hour - crédito Gentileza Williamsburg

Para el after office, el local ofrece cerveza Patagonia tirada a $15.000 de 16 a 20. El happy hour vuelve a las 23 y se extiende hasta el cierre, una segunda franja para quienes se juntan más tarde.

La barra también sirve Corona, gin tonic tirado con gin Enebro y tinto de verano tirado. Las hamburguesas son el centro de la carta y permiten seguir con una cena en la terraza si la juntada de fin de año se estira.

Bestial Fly Bar, un piso 11 con vistas a Buenos Aires

Bestial Fly Bar abre todos los días desde las 19 en Humboldt 2495, piso 11, Palermo. La terraza tiene vista de 360° sobre Buenos Aires y jardines verticales. En octubre abrió también el nuevo rooftop de Trade en Palermo, con vista panorámica desde el piso 28.

En Bestial, los cócteles de autor cuestan $25.000. Entre ellos están el Jack, con ron, piña y limón, y El Chavo, con vodka de tamarindo, maracuyá y almíbar. Los clásicos, como el Negroni, el Aperol Spritz y el Old Fashioned, cuestan $20.000.

La carta cruza ingredientes y preparaciones de distintas cocinas. Para compartir hay tequeños veganos a $26.000, gyozas de cerdo y nira a $34.000 y langostinos en tempura de cerveza roja a $46.000. El dúo de empanadas cuesta $24.000 e incluye una de lomo con champiñones y otra de queso azul, parmesano, espinaca y nueces.

En el piso 11 de Bestial Fly Bar los tragos de autor cuestan $25.000 y los clásicos cuestan $20.000 - crédito Gentileza Bestial

Punto Mona, coctelería y deck en Chacarita

El bar de la bartender Mona Gallosi funciona en una antigua fábrica de envasados en Fraga 93. Tiene un salón de impronta industrial, una barra central, livings y un deck rodeado de plantas. Los jueves y viernes abre desde las 18. La música y los sets de DJ también forman parte de la propuesta, que en 2023 integró la guía de salidas después de cenar en Buenos Aires.

La carta reúne más de 20 cócteles de autor. Uno de ellos es el Gaucho, con whisky, cedrón y vermut rosso, a $20.000. Al mismo precio se pueden pedir el Moscow Mule y el Smoke Manhattan. También hay vinos, cervezas y bebidas sin alcohol. Entre los platos para compartir figuran las empanadas de langostinos a $18.000, el halloumi asado con vegetales a $27.000 y las albóndigas de pollo y setas con alioli de lemongrass a $28.500.

Mixtape, vinilos y terraza en Belgrano

Sobre el restaurante Haiku, en Franklin D. Roosevelt 1806, Mixtape funciona como un listening bar de inspiración japonesa. Tiene un salón pensado para escuchar música y una terraza a cielo abierto. De miércoles a sábado, la barra abre a las 19. Pablo Pignatta y Brenda Asís están al frente de la coctelería. Las fechas con DJs y bartenders invitados se pueden consultar en la agenda del bar Mixtape. morfar.ar

Los cócteles de autor y los clásicos promedian $18.000. También hay whisky y sake. Para comer, los buñuelos de hakusai con salsa dulce picante y nori cuestan $16.700. La Japo Burguer, de cerdo con cheddar, cebolla caramelizada con teriyaki y kimchi, viene con chips de papa y sale $23.000.

Florenzia Bar, una barra de época en Recoleta

Florenzia ocupa parte del histórico Circolo Italiano, en Libertad 1264. Abre de martes a jueves desde las 18 y los viernes y sábados desde las 19. La bartender Agostina Elena diseñó una carta con referencias italianas. El Il Medioevo combina grappa, licor Strega y manzana verde, mientras que el Il Rinascimento lleva ron, vainilla, café, mascarpone y cacao. Cada uno cuesta $20.000.

Para acompañar los tragos, hay bruschettas a $15.000, arancini y olivas ascolanas a $18.000 por porción, y ravioles fritos a $20.000. La tabla de quesos y fiambres cuesta $26.000 y se puede pedir para compartir en los salones del edificio, que conserva parte de su arquitectura original.

En el Circolo Italiano, Florenzia Bar sirve el Il Medioevo, con grappa y manzana verde, por $20.000 - crédito Florenzia Bar

Rioba Bodegón, una terraza frente a Plaza Armenia

En Costa Rica 4588, Palermo, Rioba tiene los manteles a cuadros, el piso damero y las fotos en blanco y negro de un bodegón porteño. La terraza techada da a Plaza Armenia y permite sentarse a tomar algo a la salida del trabajo, antes de que empiece el movimiento de la cena. Para la primera ronda, la barra sirve vermut, sidra y tinto de verano tirados, además de vinos y cócteles clásicos. La cocina tiene varios platos para pedir al centro de la mesa, como la provoleta de la casa, el revuelto Gramajo, la tortilla de papas a la española y las rabas. Si el grupo se queda a cenar, puede compartir una milanesa XL. Para quienes prefieren cerrar la jornada con una milanesa o un plato casero, la guía de bodegones porteños reúne otras direcciones en Palermo, Chacarita y distintos barrios de la Ciudad. Rioba mantiene la misma carta durante la tarde y la noche, con un ticket promedio de $37.000 por persona. Abre de lunes a jueves de 12 a medianoche y los viernes y sábados de 12 a 1.

Enero, cócteles y DJ en Costanera Norte y Tortugas

Enero tiene dos sedes con mesas al aire libre, una en Av. Rafael Obligado 7180, en Costanera Norte, y otra en Alejandro Korn 3160, en Manuel Alberti, en la zona de Tortugas. El plan puede empezar con un trago en Aguaviva, la barra del restaurante, y seguir con una cena de cocina ítalo-argentina. De jueves a sábados hay DJ.

Los tragos clásicos, como el Negroni, el Manhattan y el Espresso Martini, arrancan en $15.000. Entre los cócteles de autor, el Cuarta Estación cuesta $16.000, el Noche de Pisco sale $17.000 y tanto el Coconut Fashioned como el Entre Volcanes cuestan $20.000. La barra también tiene carta de vinos para quienes prefieran acompañar la comida con una copa.

En Enero los cócteles clásicos de la barra Aguaviva arrancan en $15.000 y hay DJ de jueves a sábado - crédito Enero