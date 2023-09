Cuidado con el arroz: no lo consumas así porque es peligroso y podés enfermarte

El no saber calcular las porciones de arroz es un fenómeno común. Cientos de personas lo aprovechan para una nueva comida, pero puede traer consecuencias

El arroz es un alimento capaz de adaptarse a cualquier forma o temperatura. Sushi, paella, croquetas, risotto o hasta sólo con manteca y queso puede ser un menú que atraiga a cientos de personas. Sin embargo, pese a su ductilidad, hay que tener en cuenta una serie de detalles sobre su conservación.

"Hoy vamos a ver el peligro de comer arroz recalentado. Te voy a enseñar lo que debes hacer y no debes hacer para evitar la intoxicación", advierte Miguel ASSAL, divulgador de primeros auxilios y emergencias en su cuenta de Instagram.

¿Cómo evitar intoxicarse al comer arroz?

En un breve reel, el Licenciado CAFD explica: "Una vez que hallamos hecho arroz, sea de la manera que sea, el problema no es recalentarno, sino cómo y de qué manera lo conservamos".

Y agrega: "Lo que debes saber es que en el arroz, entre 4 y 60 grados, crece muy rápido la bacteria Bacilus Cereus. El problema radica en conservarlo a temperatura ambiente. Las esporas de esta bacteria germinan rápidamente, generanto toxinas y tu no vas a ver nada ni sentir un sabor extraño".

"Los síntomas de esta bacteria no tardarán en dar la cara (náuseas y vómitos). Puedes comer arroz de un día para el otro, pero debes conservarlo bien. No lo dejes a temperatura ambiente más de una hora. Lo ideal para evitar la aparición de bacterias es mantenerlo en porciones pequeñas y poco profundas. En un taper o con un film, enfriarlo cuanto antes. No lo conserves más de tres días, aunque esté refrigerado", concluye.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel ASSAL ????️⛑️ (@miguel_assal)

Arroz: la historia de la comida más consumida en el mundo

El arroz, Oryza sativa, es uno de los cultivos más antiguos y fundamentales en la historia de la agricultura. Su origen se remonta a las regiones tropicales de Asia, especialmente en las actuales áreas de China e India hace más de 10,000 años. A lo largo de los siglos, el arroz se ha adaptado a diversos climas y su cultivo se ha expandido por todo el mundo, convirtiéndose en el alimento básico para miles de millones de personas.

Este grano versátil ha encontrado una amplia gama de aplicaciones culinarias en todo el mundo. En la cocina asiática, el arroz se consume en diversas formas: desde el grano blanco cocido en acompañamiento de platos principales, hasta el arroz frito, al vapor o en forma de pasta como el popular sushi japonés. En países de América Latina, el arroz es un pilar en la dieta diaria, a menudo servido como base para platos emblemáticos como la paella española, el risotto italiano o el jollof nigeriano.

Además de sus usos culinarios, el arroz ha tenido un impacto significativo en la cultura y la economía global. Ha desempeñado un papel crucial en la formación de sociedades agrícolas y en el desarrollo de civilizaciones. El cultivo de arroz ha modelado paisajes, y ha influido en la distribución de poblaciones alrededor del mundo. En resumen, el arroz es más que un simple alimento; es un componente esencial de la historia y el sustento de la humanidad, una expresión de la diversidad cultural y un recurso agrícola crucial que sigue desempeñando un papel vital en la alimentación global.