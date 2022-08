La política, otra vez en el barro: de Martín Karadagian a la pelea "asociación ilícita vs. lawfare"

La política vuelve a convertirse en espectáculo mientras la inflación no se detiene y crece la imagen negativa de las dirigencias partidarias

Durante un cuarto de siglo, más precisamente entre 1962 y 1998, un programa reinaba en el rating de los domingos a la noche: "Titanes en el ring". Su creador fue un inteligente argentino de ascendencia armenia, Martín Karadagian, de cuya imaginación surgió una larga serie de estrafalarios personajes, todos ellos luchadores de catch que se enfrentaban bajo la dudosa imparcialidad de árbitros no menos exóticos.

Así, Yolanka, la momia blanca, la momia negra, Ararat, el Caballero Rojo, el Ancho Peucelle, el Mercenario Joe y tantos otros se propinaban golpes supuestamente demoledores: "cortitos", "piquetes de ojos", "patadas voladoras" y otros artilugios de la lucha cuerpo a cuerpo. Debajo del cuadrilátero circulaban curiosos individuos que agregaban fantasía y color al conjunto: el hombre de la barra de hielo, la viudita misteriosa y un entusiasta relator, de apellido Di Sarli.

En ocasiones, el show se completaba con un monumental enfrentamiento de todos contra todos en medio del barro. Un show al que el tiempo convirtió en profético. (Digresión: milennials y centennials pueden encontrar en YouTube fragmentos con dos o tres minutos de programa o preguntarles a adultos mayores y tolerar horas de anécdotas y recuerdos).

Estando en el exilio, Juan Domingo Perón decía de este tipo de eventos: "El público que asiste se entusiasma, hasta se enoja a veces, a pesar que sabe que todo es simulado. Pero el corazón humano parece que a veces necesita engañarse a sí mismo cuando no encuentra verdades para creer. Mas, cuando aparece uno que lucha en serio y sin arreglo, se acaba el espectáculo".

Titanes en el ring... de la política

Así las cosas, la realidad argentina nos depara en los últimos años una suerte de remake política del legendario programa, que llega con todo tipo de acusaciones cruzadas y exageradas peleas que caen rápidamente en el olvido o se convierten, tecnología mediante, en simpáticos memes o efímeros trending topics.

De tal manera, archirrivales de ayer dejan atrás con facilidad asombrosa los agravios proferidos o recibidos para abrazarse y armar nuevos frentes o alianzas contra los nuevos malvados de turno. De héroe o heroína a villano o maléfica sin escalas. Y aunque siempre aparecen memoriosos que rescatan tuits borrados o declaraciones del pasado lejano (o no tanto) para probar aquello de que "nadie resiste un archivo", el divertimento no se detiene.

La pelea política vuelve a espectacularizarse con la causa Vialidad.

Llegados a este punto de lectura, habrá quienes argumenten que el ejercicio de la política no se distingue demasiado de lo que pasa en otras latitudes. Y no les faltará algo de razón. La diferencia sustancial radica en el contexto. En otros países, la economía funciona en un marco de estabilidad y la dirigencia tiene claro los límites de tolerancia de los ciudadanos a los excesos. Estas condiciones no siempre se cumplen por estas tierras.

Desconfianza en el Gobierno y en la política

El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella registra en la actualidad los niveles más bajos de los últimos veinte años y, de acuerdo a los datos del último estudio de Zuban/Córdoba y Asociados, el 75% de la opinión pública no ve credibilidad en la figura presidencial.

En el mismo trabajo se destaca que el disgusto va mucho más lejos de la persona de Alberto Fernández: el 76,4% de los encuestados tiene sentimientos negativos con la política y todos los dirigentes relevados, oficialistas y opositores, tienen saldo de imagen negativo (entre -4% y -76%).

En este cuadro de situación, alimentado por una inflación que corre cerca de los tres dígitos anuales, la corrupción vuelve a instalarse con fuerza a partir de las enfáticas intervenciones públicas del fiscal Luciani y la vicepresidenta Cristina Kirchner. El nuevo capítulo de la pelea "asociación ilícita vs. lawfare" dio lugar a mini movilizaciones y pirotecnia verbal (y de la otra).

Como los luchadores del viejo programa, cada uno se ajustó a su personaje y les brindó a sus respectivos públicos lo que demandaban. También aparecieron caricaturescos actores secundarios para completar la teatralización de las partes. Cacerolas, banderas, bengalas y merchandising de ocasión para alimentar las correspondientes adhesiones e indignaciones de turno.

Mientras tanto, todo parece indicar que los próximos meses vendrán con aumentos de tarifas y menor nivel de actividad económica. Otra vez, el segundo semestre hará de las suyas y luego nos dejará en las puertas de un proceso electoral cargado con muchas incertidumbres. La principal de ellas es si continuará el espectáculo con los "titanes" que nos entretuvieron hasta ahora o la audiencia reclamará otra programación, más afín a los gustos y los formatos del siglo XXI.