El Gobierno, golpeado por la inflación: por qué está forzado a lanzar un plan de estabilización

Todas las encuestas coinciden en señalar que el problema que más preocupa a los argentinos es la economía y, particularmente, la inflación. Por supuesto que no resulta imprescindible leer estudios de opinión pública para constatar el malestar que la aceleración de los precios genera en la mayoría de la sociedad porque se trata de un tema de conversación cotidiana. Otras cuestiones pasan, saludan y se van. El impacto del costo de vida se queda.

A diferencia de indicadores de la macroeconomía que tienen sus minutos de fama, pero la abstracción que portan se los devora, cada persona constata en su cotidianeidad el impacto que mes a mes registra el INDEC mediante el IPC. Ningún funcionario necesita que se lo expliquen. Cabe suponer entonces que el equipo del actual ministro de economía, silenciosamente, debe estar cocinando algo al respecto. Programa, plan, medidas. El nombre es lo de menos. Cuenta la eficacia en los resultados.

El Gobierno, necesitado de mostrar resultados

Después de casi tres años de precios cuidados, congelados, vigilados, regulados, no queda espacio para efectismos. Se requiere efectividad. Podemos suponer que el ingreso de Gabriel Rubinstein al team del Palacio de Hacienda no fue un trago dulce de digerir para la vicepresidenta y el kirchnerismo. Solo cobra sentido "tragarse el sapo" si de la ingesta se espera algún beneficio concreto.

La primera etapa de Sergio Massa sirvió para aumentar en algo las reservas y oxigenar temporalmente las expectativas. Pero está claro que eso no alcanza. Si la intención del oficialismo es llegar al 2023 con posibilidades, puede deducirse que están dispuestos a jugar más fuerte. Aún para llegar a la orilla de diciembre de 2023 se requiere de pilares más sólidos. De nada sirve medio puente ni la mitad de un camino.

Por ello, no parecería descabellado suponer (solo suponer, no afirmar) que los "nuevos empoderados de la gestión" pretendan seguir adelante con mayores pretensiones. Con la inercia indexada de todas las variables de la economía, solo un ingenuo podría pensar que los precios se van a desacelerar. Y cándidos en la política no abundan. Cuesta creer que el acuerdo entre CFK y el superministro se limite al hecho de correr al Presidente del centro. En todo caso esa era una acción necesaria pero insuficiente.

El peronismo y un daño a su identidad política

El daño más grave de la hasta aquí deficiente gestión del Frente de Todos fue haber devaluado la marca del peronismo como partido y cultura del poder. Para un movimiento nacido y creado sobre la convicción de que "la única verdad es la realidad" observar que esa realidad se lo está llevando puesto afecta la identidad. Quizás solo por eso sea válido especular con una reacción pragmática, algo más enérgico y rotundo que lo visto hasta ahora. Está más que claro que las recetas de "los mejores doce años de las últimas décadas" están agotadas para enfrentar los desafíos de esta etapa histórica. Atrás quedan las reivindicaciones de subsidios altos y perpetuos, tasas negativas, emisión free y tipo de cambio atrasado. Entonces, dentro de la lógica de un partido "poderista" no tendría sentido ser modesto a la hora de aplicar la nueva medicina.

El "dólar soja" es una muestra pediátrica de los resultados que se pueden obtener cuando se apela más a las zanahorias que a los palos. Es cierto que se trató de una medicación cara en pesos para la hoja de balance del BCRA. Precisamente por ello, para que no se evalué el costo de cada medida como un hecho aislado, resulta imprescindible generar un "shock de confianza" que le otorgue sentido a los sacrificios. Nos referimos aquí a todos los sacrificios; los materiales y también los simbólicos. Aceptar en el gabinete hoy a los detractores de ayer denigra a unos y otros si solo buscan ganar tiempo.

La inflación mensual en 6/7% es un padecimiento mucho más duro que los que puede traer una estrategia de estabilización. De lo dicho hasta aquí entonces parece lícito especular que solo hemos visto la primera escena de una serie. Es mucho el tiempo que resta hasta las elecciones para pretender sortearlo con horizontes semanales.

En esto pueden converger los intereses de los distintos protagonistas: Alberto Fernández requiere un contexto más amable para ensayar un marketing de despedida, Sergio Massa de algún logro perdurable para revertir su dañada imagen pública y Cristina Fernández de mayor caudal político para enfrentar su agenda personal. Días pasados, en una reunión de dirigentes oficialistas, un importante referente tomó la palabra para desafiar la corrección política y expresar en voz alta lo que muchos susurran desde hace tiempo: "nos podemos bancar todo lo que digan de nosotros, tenemos la piel curtida. Pero lo que nos duele de verdad es que nos llamen inútiles".

En las próximas semanas sabremos si estamos frente a una reacción ambiciosa para restaurar la marca o solo ante pequeños trucos pasajeros.