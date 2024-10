La verdadera razón por la que nunca tenés que saltarte una comida

Comenzando por el desayuno, palabra proveniente del latín dis-iunare que significa "romper el ayuno", marcando la primera función de una de las principales comidas del día. Muchas personas, ya sea por falta de tiempo o falta de hábitos, tienden a saltarse esta o alguna comida del día sin brindarle la importancia que corresponde al orden y cumplimiento de cada una de ellas para activar nuestro metabolismo y ayudar a un buen funcionamiento de nuestro organismo. Ante esta problemática, Delivery Cormillot te ofrece un Plan Integral Nutricional que te ayudará a reorganizar tus hábitos alimenticios, acompañando tu camino hacia una vida más saludable de la mano de un equipo de profesionales.

Si sos de aquellos que suele saltarse alguna de las comidas y llegar a la próxima ingesta con ansiedad y ganas de "comerte todo", ¡no estás solo! El ritmo cotidiano de nuestras vidas tiene mucho que ver en esto… Sin embargo, no podemos dejar de hacernos responsables de nuestros hábitos alimenticios. A raíz de esto, el equipo de Cormillot quiere compartir con vos una serie de razones y tips nutritivos para que conozcas acerca de los beneficios de respetar cada una de las comidas y comiences a incluir estos hábitos a tu rutina.

Por qué es importante completar cada una de las comidas del día y en orden

Respetar todas las comidas del día ayuda a mantener un equilibrio nutricional adecuado. Cada comida proporciona una serie de nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente, como carbohidratos, proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Este "combustible" que aportan los alimentos es fundamental para el cuerpo para mantener niveles óptimos de energía y mejorar el rendimiento físico y mental a lo largo del día. Saltarse las comidas puede provocar fatiga, falta de concentración y disminución del rendimiento de las actividades diarias.

Mucho tiempo se pensó que evitar las ingestas ayudaría a la pérdida de peso… Esto no es saludable. Comer regularmente durante el día ayuda a mantener activo el metabolismo. Esto puede prevenir problemas digestivos como el estreñimiento, la hinchazón y la acidez estomacal. Cuando pasamos largos períodos sin comer, el metabolismo tiende a desacelerarse para conservar energía, lo que puede dificultar la pérdida de peso y aumentar el riesgo de almacenar grasa. Además, respetar las comidas ayuda a controlar el apetito y la sensación de saciedad. Esto puede prevenir los atracones de comida y los antojos, ya que mantener niveles estables de glucosa en sangre ayuda a regular el hambre.

Y como si fueran pocas razones… respetar todas las comidas del día puede contribuir a una mejor estabilidad emocional. La falta de alimentación adecuada puede afectar el estado de ánimo, aumentar el estrés y la irritabilidad, y dificultar la capacidad para manejar las emociones de manera saludable.

Tips nutritivos para incorporar nutrientes esenciales

Variedad de alimentos - Consume una amplia variedad de alimentos de todos los grupos alimenticios, incluyendo frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables. Plato equilibrado - Construye tus comidas alrededor de un plato equilibrado que incluya una porción de proteínas magras, una porción de granos enteros, y una porción de vegetales. Agrega una fuente de grasa saludable, como aguacate o aceite de oliva, para completar tu comida. Incorpora frutas y verduras en cada comida - Asegúrate de incluir al menos una porción de frutas y/o verduras en cada comida para obtener vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes importantes para la salud. Elige fuentes de proteínas variadas - Incluye diferentes fuentes de proteínas en tu dieta, como carne magra, pollo, pescado, huevos, legumbres, tofu y productos lácteos bajos en grasa. Esto garantizará que obtengas una variedad de aminoácidos esenciales. Consume grasas saludables - Incluye fuentes de grasas saludables en tu dieta, como aguacate, semillas, nueces, aceite de oliva y pescado graso, para proporcionar ácidos grasos esenciales y promover la salud del corazón y el cerebro.

La próxima semana, comienza aplicando estos tips a tu rutina y mantén hábitos saludables.

¡No permitas que la falta de tiempo se convierta en una excusa para saltarse las comidas!