El Gobierno confirmó en conferencia que tendrá un equipo pediátrico de última generación, único en América Latina, para mejorar tratamientos oncológico

El Ejecutivo anunció una inversión cercana a los $30.000 millones destinada a obras de ampliación y compra de equipamiento de última generación para el Hospital Garrahan. Entre las novedades, se incluye "la adquisición de un acelerador lineal pediátrico, único en hospitales de América Latina", según precisó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El funcionario destacó que este equipo permitirá "tratar a niños con cáncer de una manera más precisa y mucho menos invasiva", optimizando los resultados clínicos y reduciendo complicaciones en los pacientes.

Obras y equipamiento: un plan integral para el Hospital Garrahan

Además del acelerador, el plan contempla la ampliación del área de trasplante de médula ósea, lo que permitirá que los tratamientos complejos se realicen sin que los pacientes deban salir del país.

Se suman la reapertura de cuatro quirófanos, la incorporación de una ambulancia con sistema ECMO para traslados desde el AMBA y aeropuertos, y la renovación de 400 camas, camillas y sillas de ruedas, muchas de ellas con más de tres décadas de uso.

El plan también incluye nuevas máquinas de perfusión renal y hepática, así como equipamiento actualizado para diagnóstico por imágenes, laboratorios y farmacias. Según Adorni, "todo esto el Garrahan lo logra con fondos propios, sin transferencias adicionales, gracias a una gestión eficiente de los recursos". Y agregó: "El dinero va a donde tiene que ir y no se despilfarra más en gastos políticos".

Choque político: el Senado revierte vetos presidenciales

En paralelo, el Senado dio un giro político al rechazar los vetos del presidente Javier Milei a la Emergencia del Garrahan y a la Ley de Financiamiento Universitario. Con 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, la Cámara alta reafirmó la Emergencia para el hospital, destinada a actualizar partidas presupuestarias y mejorar los ingresos de su personal.

Este hecho marca la tercera vez en menos de un mes que el Congreso ratifica leyes previamente vetadas por el Ejecutivo, tras la insistencia en la Emergencia en Discapacidad semanas atrás. La oposición celebró la decisión como un triunfo legislativo que asegura continuidad en proyectos clave para la salud y la educación.

¿Qué alternativa le queda a Milei tras el rechazo ddel a los vetos al Garrahan y las universidades?

Con esta nueva derrota para el Gobierno es la tercera vez que el Congreso anula un veto presidencial. El anterior fue el que Milei aplicó sobre la ley de emergencia en discapacidad. Tras la insistencia del Poder Legislativo, el Gobierno se vio forzado a promulgarla, pero dejó en suspenso su aplicación.

El argumento para ello, plasmado en el decreto y defendido por el jefe de Gabinete, Guilermo Francos, fue que la ley se aplicará cuando el Cogreso le indique de dónde sacar las partidas presupuestarias. La oposición criticó con fuerza esta maniobra y aseguró que no tiene antecedentes de que un Presidente no cumpla una ley ratificada tras un veto.

La críticas se vieron plasmadas en la misma sesión de este jueves en el Senado. Antes del debate sobre los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades, se habilitó el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución del radical Martín Lousteau que conmina a Francos a reasignar partidas para cumplir con la emergencia en discapacidad.

El proyecto remarca que "la propia ley facultó expresamente" al jefe de Gabinete "a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias" que se necesiten pero además subraya que el propio Milei firmó y presentó el año pasado el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que en su articulado plantea exactamente lo mismo: autoriza a la Jefatura de Gabinete a reasignar partidas para cumplir la norma.

¿Qué tiene que ver esto con el debate sobre el Garrahan y las universidades? Que probablemente el Gobierno hará lo mismo que hizo con la ley de emergencia en discapacidad: promulgar pero dejar en suspenso la aplicación. Por eso, el proyecto de Lousteau -que se aprobó al final de la sesión- funciona como una preparación para una disputa que escalará si Milei se niega a cumplir ya no una, sino tres leyes ratificadas.