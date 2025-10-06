El organismo ordenó suspender la venta de estos productos porque alertó sobre la posible presencia de formol, un ingrediente prohibido por su toxicidad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) anunció este lunes la suspensión de comercialización de varios alisadores de cabello de la marca T’ECNOLISS, tras detectar que estos productos podrían representar riesgos para la salud de los consumidores.

La medida quedó establecida en la Disposición 7322/2025 publicada en el Boletín Oficial y firmada por la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio.

La decisión se tomó tras una inspección en un comercio de Ramos Mejía, Buenos Aires, donde se constató que los productos carecían de inscripción sanitaria obligatoria. Entre los artículos señalados figuran:

Sistema bio molecular S.A.P Fase 1

Sistema bio molecular S.Q.L Fase 2

Sistema bio molecular C.N.A Fase 3

Plastificado sin enjuague final HIALURON BTX Creme Argan-oil

La Anmat, a través de su Departamento de Domisanitarios y Cosméticos, confirmó que ninguno de estos productos capilares contaba con inscripción válida.

El organismo alertó sobre la posible presencia de formol, un ingrediente prohibido en Argentina por su toxicidad, que puede causar:

Irritación

Dermatitis

Problemas respiratorios

Aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer

Lavandinas sin habilitación oficial

En paralelo, la Anmat también prohibió la elaboración y venta de productos de limpieza y aguas lavandinas de la marca "Limpimax" por no contar con los registros ni habilitaciones exigidos.

El etiquetado del producto "Limpimax. LAVANDINA" indicaba supuestos registros oficiales y domicilios en la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata. No obstante, al corroborar los datos, el organismo constató que "los datos de Registro Nacional de Establecimiento consignados en el rótulo no corresponden con los de ningún establecimiento registrado actualmente ante la ANMAT".

Intentos de notificación a los domicilios declarados fueron infructuosos, y consultas a la autoridad sanitaria bonaerense confirmaron que no existían antecedentes de registro ni de la empresa ni de sus productos.

Riesgos para los consumidores

La Anmat recordó que todos los productos domisanitarios y cosméticos tiene que contar con habilitación y registro oficiales antes de ser comercializados. Adquirir artículos sin control sanitario puede poner en riesgo la salud de los usuarios, subrayó el organismo.

Otros productos capilares retirados del mercado

A medidados de septiembre, la ANMAT retiró del mercado productos para el cabello de la marca UP! MY HAIR, que incluían biotina pura, ampollas alisantes, shampoos, acondicionadores y tratamientos faciales. Según los controles, estos artículos no contaban con inscripción sanitaria y se vendían a través de plataformas online.

Asimismo, se prohibió la comercialización de productos de la marca VieLess, como Alisado Agile Extreme, London Botox - Wise Fórmula y Queratin Shock Bifaz, entre otros.

El organismo advirtió sobre los riesgos del formol, usado ilegalmente en algunos alisadores, que puede causar dermatitis y aumentar la probabilidad de desarrollar carcinomas nasofaríngeos.

La Disposición 6676/2025 establece que todos los productos de VieLess quedan fuera de circulación hasta que se regularice su situación y obtengan la habilitación correspondiente.