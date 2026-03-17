PAMI: las 5 prestaciones que los jubilados pueden recibir gratis y pocos conocen

La obra social aseguró la continuidad de estas prestaciones sin cargos para los jubilados y pensionados durante el presente año

Las personas jubiladas y pensionadas afiliadas al sistema de salud del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) pueden acceder a distintos programas de asistencia orientados a mejorar su calidad de vida.

A través de estos beneficios, el organismo brinda acceso a equipamiento médico, insumos para el cuidado personal y otros elementos necesarios para afrontar diferentes situaciones de salud o movilidad.

La entrega de los insumos se hace en un plazo de 30 días corridos desde la última provisión, y cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido en el domicilio.

Las 5 prestaciones que los jubilados pueden recibir sin cargo

Colchón antiescaras

Uno de los beneficios disponibles es la entrega de colchones antiescaras para afiliados que atraviesan períodos prolongados de inmovilidad. Este tipo de equipamiento está pensado para personas que deben permanecer en cama durante largos períodos, ya que ayuda a prevenir la aparición de úlceras por presión y contribuye a mejorar las condiciones de descanso.

Para solicitar este elemento es necesario contar con una Orden Médica Electrónica emitida por un profesional de salud. En los casos en los que no se disponga de este documento, el trámite también puede iniciarse presentando el DNI, una orden médica en formato manual y un resumen de la historia clínica.

La gestión puede realizarse tanto de forma online mediante el sistema del organismo como de manera presencial en las agencias, generalmente con turno previo.

Inodoro portátil

Este equipamiento es útil para aquellos que presentan problemas de movilidad o requieren asistencia para trasladarse hasta el baño.

El procedimiento para solicitarlo es similar al del colchón antiescaras. Se requiere una Orden Médica Electrónica o la presentación de la documentación alternativa correspondiente, y el trámite puede completarse a través de la plataforma digital o de forma presencial en una agencia.

Trapecio para camas

Otro de los elementos disponibles es el trapecio para camas, un dispositivo que funciona como apoyo para que la persona pueda cambiar de posición mientras permanece acostada. Este tipo de estructura suele instalarse sobre la cama y permite que el usuario se sostenga para incorporarse o realizar movimientos con mayor facilidad.

El trapecio está dirigido principalmente a afiliados con movilidad reducida o que deben permanecer en reposo durante períodos prolongados. Al facilitar los movimientos dentro de la cama, contribuye a mejorar la autonomía y la comodidad del paciente.

Al igual que en los casos anteriores, la solicitud requiere una Orden Médica Electrónica o la documentación médica correspondiente. El trámite puede realizarse de manera digital o presencial en las agencias del organismo.

Anteojos recetados

Entre los beneficios más utilizados se encuentra la cobertura total de anteojos recetados. El programa contempla el 100% del costo de los lentes, incluyendo tanto los cristales como el armazón.

Los afiliados pueden optar por lentes para visión de cerca, de lejos o bifocales, siempre que cuenten con una receta oftalmológica vigente. Este documento tiene una validez de 150 días y es necesario para iniciar el trámite.

El beneficio permite acceder hasta a dos pares de anteojos por año. Para obtenerlos, el afiliado debe primero solicitar un turno con un oftalmólogo dentro del sistema. Una vez emitida la Orden Médica Electrónica, puede dirigirse a una óptica adherida para elegir el armazón y retirar los lentes sin realizar pagos adicionales.

Pañales para adultos

Otro de los programas vigentes es el de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.), mediante el cual se entregan pañales para adultos de forma gratuita. Este beneficio está dirigido a afiliados que presentan distintos niveles de incontinencia.

La cantidad de unidades que se reciben cada mes depende de la evaluación médica y puede ser de 30, 60 o 90 pañales. La solicitud requiere una Orden Médica Electrónica con una vigencia de seis meses.

Medicamentos sin cargo para jubilados

Los jubilados y pensionados mayores de 60 años afiliadas a PAMI podrán acercarse a la farmacia para acceder a los medicamentos esenciales sin cargo de forma simple y rápida.

El Programa incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente. Los medicamentos que no tienen costo son los siguientes:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Al mismo tiempo, se puede acceder a un 50% al 80% de cobertura para patologías crónicas y agudas, cuya cobertura se aplica sobre el precio de venta PAMI. Asimimso, el organismo brinda 40% de cobertura para medicamentos de uso eventual, que son aquellos medicamentos que el afiliado usa de forma local y/o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.

Acceder a los medicamentos ambulatorios y del programa de medicamentos PAMI es simple. Primero, los afiliados deben acceder al subsidio social del organismo. Para eso, deben:

Ingresar a la web de PAMI

Dirigirse a la sección "Trámites Web"

En la solapa "Medicamentos", ingresar a la sección de "Medicamentos sin cargo por subsidio social"

Hacer clic en "Iniciar trámite web"

Hacer clic en "Solicitar el servicio"

Ingresar el número de afiliado, DNI y trámite del último DNI

Completar el formulario de contacto

Leer los requisitos y presionar "Si, continuar"

Completar el cuestionario

Enviar el cuestionario

Por último, los afiliados tienen que pedirle a un médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia para finalmente retirar los medicamentos con DNI y credencial PAMI.