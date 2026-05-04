El alta en PAMI tras la jubilación se gestiona online o con apoderado; estos son los requisitos, quiénes pueden afiliarse y cómo hacer el trámite

Acceder a cobertura médica luego del retiro laboral es una de las principales inquietudes al momento de jubilarse. En Argentina, ese paso suele resolverse mediante PAMI, la obra social que brinda atención a jubilados y pensionados.

El proceso de afiliación está disponible tanto para quienes ya cobran sus haberes como para quienes están en trámite, e incluso contempla situaciones familiares o especiales.

Quiénes pueden incorporarse al sistema

El esquema de afiliación de PAMI contempla distintos escenarios según la situación previsional de cada persona.

Pueden inscribirse quienes ya se encuentran jubilados o pensionados. En estos casos, la cobertura se activa de forma automática a partir de la derivación de aportes al sistema de salud. Pueden iniciar el trámite quienes todavía están gestionando su jubilación, retiro o pensión. Mientras se completa ese proceso, acceden a una cobertura provisoria que incluye a sus familiares registrados.

Familiares incluidos en la cobertura

El sistema permite sumar distintos integrantes del grupo familiar del titular. Entre ellos se encuentran el cónyuge, hijos menores de edad y personas con discapacidad, sin importar su condición permanente o transitoria.

También pueden incorporarse hijos estudiantes hasta los 25 años, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

A su vez, se habilita la afiliación de concubinos sin cobertura propia, menores bajo guarda o tutela, personas bajo curatela y ascendientes como padres o abuelos que no tengan obra social.

Casos especiales de afiliación

Existen modalidades particulares para quienes no encajan en el esquema tradicional.

Por ejemplo, personas mayores de 70 años sin jubilación ni pensión y sin obra social pueden acceder a una afiliación anual renovable.

También se contemplan casos como beneficiarios de jubilaciones del exterior, situaciones vinculadas a accidentes laborales posteriores a 2001 o trámites previsionales en curso ante ANSES. En estos escenarios puede requerirse documentación adicional específica.

Documentación necesaria

Para iniciar la gestión se solicita contar con información básica actualizada. Entre los principales requisitos figuran:

Último recibo de cobro o constancia previsional

DNI actualizado o certificado del RENAPER

CODEM emitido por ANSES

CUIT o CUIL

Tener estos datos preparados facilita el avance del trámite sin demoras.

Cómo hacer la afiliación paso a paso

El trámite se inicia ingresando al sitio web oficial de PAMI, donde se debe elegir la opción correspondiente y completar los datos personales requeridos.

Para la afiliación definitiva de jubilados y pensionados, el proceso es totalmente digital y puede ser realizado tanto por el titular como por un apoderado, con validación de identidad mediante DNI tarjeta.

El sistema solicita completar un formulario y una encuesta de salud, un procedimiento breve que suele llevar pocos minutos y que debe realizarse de manera continua, sin interrupciones.

Verificación y alta del servicio

Los datos ingresados se contrastan con bases de ANSES y RENAPER. Si surge alguna inconsistencia, el organismo puede contactar al solicitante para completar o corregir la información.

Una vez aprobado el trámite, el usuario recibe por correo electrónico su credencial digital junto con la cartilla médica. Desde ese momento queda habilitado el uso de los servicios de salud sin necesidad de gestiones adicionales.

Afiliación y acceso a la cobertura

El alta puede realizarse desde cualquier punto del país con conexión a internet, lo que simplifica el acceso al sistema.

En todos los casos, la incorporación de familiares o la gestión de situaciones especiales depende del vínculo y la documentación presentada, pero el objetivo es ampliar la cobertura médica dentro del marco del programa de PAMI.