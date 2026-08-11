La provincia pasó de atender a más de 31.000 extranjeros en 2023 a apenas 10 en lo que va del año tras comenzar a cobrar la atención sanitaria

La decisión de Salta de comenzar a cobrar por las prestaciones sanitarias a personas extranjeras no residentes modificó de manera significativa la demanda en los hospitales públicos de la provincia. El cambio, implementado a comienzos de 2024, también permitió liberar recursos para fortalecer el sistema de salud local.

Los números muestran la magnitud del impacto. Mientras durante 2023 fueron atendidos 31.561 pacientes extranjeros, al año siguiente la cifra cayó hasta 77 personas. En los primeros siete meses de este año, en tanto, se registraron apenas 10 atenciones.

La medida fue impulsada por la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, que buscó priorizar la utilización de los recursos sanitarios provinciales para los residentes.

"Ahora tenemos camas para nuestros pacientes": el balance de Salta tras cobrar la salud

Uno de los efectos que destacó el Gobierno salteño fue la desaparición de los llamados "Tours de Salud", mediante los cuales personas provenientes de países limítrofes viajaban a la provincia para recibir atención médica.

La caída en la cantidad de pacientes extranjeros también modificó el funcionamiento de los establecimientos sanitarios. Con menos demanda, el sistema pudo disponer de una mayor cantidad de camas y destinar recursos a otras necesidades.

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, resumió el resultado de la política al señalar: "Ahora tenemos camas para nuestros pacientes".

El funcionario defendió la decisión provincial y sostuvo que el objetivo fue garantizar que los recursos disponibles alcanzaran prioritariamente a los habitantes de Salta, especialmente ante la falta de mecanismos de reciprocidad sanitaria con otros países.

En qué se utilizaron los recursos ahorrados

El menor gasto derivado de la atención a personas no residentes también tuvo un efecto concreto sobre el equipamiento del sistema público.

Según los datos disponibles, parte de los recursos permitió incorporar 34 ambulancias nuevas, destinadas a reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias en distintos puntos de la provincia.

Además, el ahorro fue utilizado para adquirir insumos hospitalarios, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de materiales necesarios para la atención cotidiana.

De esta manera, la política no solo redujo la demanda de pacientes extranjeros, sino que también permitió redireccionar fondos hacia infraestructura, equipamiento y suministros del sistema sanitario provincial.

La nueva regla que rige para extranjeros en hospitales nacionales

El esquema aplicado en Salta desde 2024 volvió a cobrar protagonismo tras una decisión adoptada por el Gobierno nacional.

El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó que las personas extranjeras que no tengan residencia deberán afrontar el costo de las prestaciones no urgentes recibidas en hospitales nacionales.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N° 1066/2026, publicada este martes, y establece un criterio similar al que ya implementaba Salta.

Sin embargo, el cobro no alcanza a las situaciones de emergencia. Tanto el sistema provincial como la nueva normativa nacional mantienen la obligación de brindar asistencia cuando existe un peligro grave para la salud del paciente.

Qué atención seguirá siendo gratuita

La normativa establece que ninguna persona quedará sin asistencia frente a una emergencia médica. En particular, continuará garantizada la atención cuando exista un riesgo real e inminente para la vida o para las funciones vitales del paciente.

Así, la diferencia central está entre las prestaciones urgentes, que deben ser atendidas, y aquellas que no revisten ese carácter, cuyo costo puede ser trasladado a los extranjeros no residentes bajo las nuevas reglas.

La crítica de Buenos Aires al cobro a extranjeros

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó el cobro de prestaciones a extranjeros no residentes y sostuvo que ese grupo representa una porción muy pequeña de la demanda que reciben los hospitales públicos.

En la provincia de Buenos Aires, según los datos que presentó el funcionario, los extranjeros no residentes representan el 0,4% de las atenciones en guardias y el 0,5% de las internaciones. En los distritos fronterizos, afirmó, la proporción "nunca supera el 2 %".

Kreplak planteó que el principal problema del sistema sanitario bonaerense no está relacionado con la llegada de pacientes extranjeros, sino con la pérdida de financiamiento y el aumento de personas que recurren a los hospitales públicos tras dejar de contar con obra social o prepaga.

"El sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos, no por extranjeros", afirmó.

Además, señaló que el 53% de las camas de los hospitales públicos provinciales está ocupado actualmente por personas que cuentan con obra social o prepaga, frente a menos del 40% antes de la actual administración nacional. Según su explicación, esto refleja el traslado de pacientes desde otros sectores del sistema hacia la salud pública.