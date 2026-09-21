Anmat prohibió varios productos de uso dermatológico por irregularidades

La medida alcanza a productos comercializados como medicamentos y artículos médicos. La firma no tenía registros ni habilitaciones sanitarias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso que los productos identificados con las marcas CAFLAB y Caflab Applied Science no puedan seguir comercializándose en la Argentina.

La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 5970/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial y suscripta por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana. La medida alcanza a los medicamentos y productos médicos de esas marcas y fue acompañada por una denuncia penal.

El organismo llegó a esa determinación después de constatar que la empresa involucrada no contaba con las inscripciones ni las autorizaciones sanitarias necesarias para las actividades que desarrollaba.

Anmat prohibió CAFLAB y advirtió por la falta de registros sanitarios

Uno de los puntos centrales del expediente fue la situación registral de Laboratorio CAFLAB. Al consultar los registros correspondientes, la Anmat comprobó que la firma no figuraba habilitada para operar en los rubros de medicamentos, productos médicos, diagnóstico de uso in vitro ni cosméticos.

La revisión realizada junto con las autoridades bonaerenses sumó otro elemento. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que no existía un establecimiento farmacéutico habilitado bajo la denominación Laboratorio CAFLAB Applied Science.

Además, el domicilio declarado por la compañía en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, tampoco se encontraba autorizado para ese tipo de actividad.

Para la Anmat, estas irregularidades impedían establecer bajo qué condiciones se habían producido las preparaciones y conocer con certeza su composición. En consecuencia, el organismo señaló que no podía asegurarse ni la eficacia ni la seguridad de los productos.

La denuncia que puso el caso bajo la lupa

La investigación se inició después de que una mujer denunciara la compra por internet de una preparación con ácido tricloroacético al 30%.

El producto se comercializaba en un envase de 10 mililitros bajo el nombre "Caflab Applied Science. Ácido Tricloroacético 30%". En su presentación figuraba como una "solución tópica" y se promocionaba para intervenciones sobre la piel.

Entre los usos informados aparecían la remoción de verrugas, condilomas, queratosis, tejido hiperplásico y cicatrices, además de la realización de peelings en piel con acné y piel gruesa. También se indicaba para tratar verrugas y queratosis.

Por la finalidad terapéutica que se le atribuía, sumada a su composición y a la forma en que era presentado para su comercialización, la Anmat determinó que el producto debía encuadrarse como medicamento.

Qué otros productos ofrecía CAFLAB en su página web

El relevamiento sobre los canales de comercialización permitió detectar una oferta más amplia vinculada con la firma.

En su página web aparecían productos como tinción de Gram, lugol, safranina, azul de metileno y solución salina fisiológica, además del producto con ácido tricloroacético que había originado la denuncia.

La intervención del organismo no se limitó entonces a evaluar las características de una única preparación, sino que también incluyó la actividad comercial desarrollada bajo las marcas investigadas.

Qué ocurrió con las ventas online

Mientras avanzaba el procedimiento, el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción siguió los espacios digitales donde se ofrecían los productos.

Los agentes comprobaron que las publicaciones detectadas en plataformas de venta por internet ya habían sido retiradas. También verificaron que los perfiles de Instagram y Facebook asociados con la firma dejaron de estar disponibles.

En paralelo, la Anmat pidió a Tienda Nube que, dentro de sus competencias, analizara la eventual eliminación del dominio utilizado para la comercialización.

Con la falta de inscripción de la empresa, la ausencia de habilitación del establecimiento y las dudas sobre las condiciones de elaboración de las preparaciones, el organismo resolvió prohibir en todo el país la comercialización de los productos de las marcas CAFLAB y Caflab Applied Science.

ANMAT también prohibió implantes vencidos, un desinfectante y equipos médicos robados

La Anmat retiró del circuito comercial el lunes 14 distintos productos que no podían garantizar condiciones adecuadas de seguridad, trazabilidad o fiscalización. Las prohibiciones abarcan dispositivos para implantes, un desinfectante de superficies y equipamiento médico robado.