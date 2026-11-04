ANMAT prohibió dos insumos médicos por irregularidades en sus registros y etiquetas

La ANMAT prohibió dos insumos médicos tras detectar irregularidades en sus etiquetas y registros durante una inspección en San Juan

Una inspección en INSUMED SAN JUAN SRL, en la ciudad de San Juan, puso bajo la lupa dos insumos médicos por inconsistencias en su identificación y documentación sanitaria. En el establecimiento se hallaron 15 unidades de un sistema de aspiración endotraqueal y planchas de etiquetas destinadas a camisolines descartables.

La revisión posterior permitió detectar problemas diferentes en cada producto: uno tenía rótulos que no correspondían a su fabricante y el otro pertenecía a un lote vencido. Las anomalías llevaron a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a intervenir.

Insumos médicos: los productos que la ANMAT cuestionó por sus etiquetas

Uno de los artículos encontrados fue el sistema de aspiración cerrado VITAL-CATH, modelo para adultos, referencia 62140M y lote 20120101. En el envase interno figuraba una etiqueta con la inscripción "KIMS - EO", aunque no aparecían datos del importador ni el número de registro sanitario.

El segundo producto era un paquete de 10 camisolines descartables DIMEX, identificado con el lote 0109POL16 y el registro de producto médico PM 2289-3. En este caso, las observaciones se concentraron en la autenticidad de las etiquetas utilizadas para identificarlo.

Qué respondieron las empresas vinculadas con los productos

La firma CINMOR S.R.L., titular del registro PM 2289-3, desconoció las etiquetas colocadas en los camisolines y comunicó que eran falsificadas. Además, explicó que ese número de registro corresponde a barbijos, no a camisolines. Para estos últimos, la compañía utiliza otra identificación.

También hubo una confirmación sobre el estado del sistema de aspiración. DCD PRODUCTS S.R.L., empresa responsable de su registro y de la importación, informó que el lote 20120101 había superado su fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2023.

La firma agregó que el envase interno encontrado en San Juan no era el que utiliza para presentar ese producto. De esta manera, quedaron asentadas tanto la falta de identificación sanitaria en el empaque como las diferencias respecto de la presentación habitual.

La disposición de la ANMAT y el alcance de la prohibición

Con esos antecedentes, el organismo consideró que no existían garantías suficientes sobre la conservación, el funcionamiento y la seguridad de los insumos. Según la evaluación oficial, esas deficiencias podían poner en riesgo a los pacientes.

La respuesta quedó establecida en la Disposición 7133/2026, publicada en el Boletín Oficial. La norma prohíbe el uso, la comercialización y la distribución de ambos productos en todo el territorio nacional.

La medida también ordena dar intervención al área jurídica para que analice la presentación de la correspondiente denuncia penal.