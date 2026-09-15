ANMAT suspendió preventivamente las actividades de la firma y prohibió sus productos médicos importados tras detectar incumplimientos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición inmediata del uso y la comercialización de todos los productos médicos importados por Ripezzi SRL. La medida alcanza a la totalidad de los productos de ese origen, sin quedar restringida a determinadas marcas o lotes.

La decisión fue publicada este martes 15 de septiembre y se encuentra contenida en la Disposición 5726/2026, firmada el 8 de septiembre por el administrador nacional, Luis Eduardo Fontana. En paralelo, el organismo dispuso la inhibición preventiva de las actividades productivas de la compañía y abrió un sumario sanitario para investigar presuntos incumplimientos.

Qué detectó ANMAT durante la inspección

La intervención surgió a partir de una nueva inspección realizada en el establecimiento que Ripezzi tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante ese procedimiento, según los fundamentos de la resolución, aparecieron observaciones relacionadas con las buenas prácticas y con medidas correctivas que ya habían sido exigidas en controles anteriores.

Uno de los puntos señalados por la autoridad sanitaria fue la existencia de documentación que, según su interpretación, demostraría que la compañía realizó ventas mientras todavía estaba vigente una prohibición previa.

La empresa tampoco habría podido presentar documentación que acreditara el cumplimiento del retiro del mercado que había sido ordenado anteriormente por el organismo.

El relevamiento incluyó, además, distintos aspectos vinculados con la gestión interna de los productos. Entre ellos, la ANMAT detectó presuntas deficiencias en los registros de trazabilidad, junto con problemas relacionados con el almacenamiento, la distribución y el control de stock.

También quedaron bajo observación el sistema de calidad de la firma y las obligaciones correspondientes a la tecnovigilancia, que permite realizar un seguimiento del comportamiento de los productos médicos y registrar eventuales inconvenientes asociados con su utilización.

La empresa ya había sido objeto de una medida

El nuevo expediente también incorpora como antecedente la Disposición 2144/2026.

Según explica la resolución actual, aquella actuación se produjo luego de que la empresa continuara desarrollando actividades tras el cese de funciones de su directora técnica, sin efectuar una nueva designación. La medida anterior contemplaba, además, restricciones para determinados productos y lotes importados.

Ahora, frente a la reiteración de observaciones, la autoridad sanitaria justificó la ampliación del alcance de las medidas preventivas. La ANMAT sostuvo: "La reincidencia en incumplimientos previamente observados refuerza la necesidad de adoptar medidas preventivas más amplias".

La investigación todavía no implica una sanción definitiva

El sumario iniciado contra Ripezzi tiene como objetivo determinar si las irregularidades detectadas configuran infracciones a la normativa sanitaria. Por ese motivo, su apertura no equivale a una sanción firme.

La empresa fue informada sobre los mecanismos disponibles para cuestionar las decisiones adoptadas por la ANMAT, así como sobre los plazos previstos para hacerlo.

Hasta que avance el procedimiento, la Coordinación de Sumarios seguirá con las actuaciones y continuará vigente la inhibición preventiva de las actividades productivas.

La falta de documentación suficiente fue uno de los aspectos que el organismo consideró especialmente relevantes. Fuentes de la ANMAT señalaron que "la falta de registros adecuados impide garantizar las condiciones de manufactura, seguridad y eficacia de los productos médicos".

Qué medidas tomó el organismo y qué se sabe sobre el alcance

La resolución no consigna daños comprobados en pacientes. Tampoco identifica los establecimientos ni las provincias que podrían haber recibido los productos alcanzados por la prohibición.

Pese a ello, la ANMAT dispuso que la decisión sea comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

El organismo también involucró a otras áreas estatales. La Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor deberán adoptar las medidas complementarias que correspondan.

A su vez, los antecedentes fueron derivados a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, con el objetivo de profundizar las tareas de fiscalización sobre los artículos involucrados.

La ANMAT recordó finalmente que "los productos médicos que se comercializan en el país deben contar con habilitaciones y registros vigentes, tanto para los establecimientos como para los artículos en sí".

ANMAT prohibió implantes vencidos, un desinfectante y equipos médicos robados

Por otro lado, este lunes ANMAT retiró del circuito comercial distintos productos que no podían garantizar condiciones adecuadas de seguridad, trazabilidad o fiscalización. Las prohibiciones abarcan dispositivos para implantes, un desinfectante de superficies y equipamiento médico robado.