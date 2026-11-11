ANMAT prohibió tres insumos para cirugía vascular por un robo durante la entrega

La disposición alcanza a dispositivos médicos de Emeclar que desaparecieron durante una entrega en junio y quedaron fuera del control de la empresa

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso que tres unidades de endoprótesis vasculares no puedan utilizarse, comercializarse ni distribuirse en el país. La decisión se tomó después de que los dispositivos fueran sustraídos durante una entrega, una situación que impide confirmar si se mantuvieron en condiciones adecuadas para su uso médico.

La prohibición quedó formalizada mediante la Disposición 7199/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Los productos alcanzados son endoprótesis expandibles con balón Gore VIABAHN VBX, inscriptas bajo el certificado PM 266-82 y registradas a nombre de Emeclar S.A.

Estos dispositivos se utilizan para tratar determinadas lesiones en las arterias ilíacas y en la bifurcación aórtica.

Robo de prótesis vasculares: por qué la ANMAT prohibió su comercialización

La desaparición se produjo el 12 de junio, durante una operación de entreg: un trabajador dejó una caja que contenía productos destinados a ser distribuidos sobre una silla. Cuando volvió para recogerla, advirtió que ya no estaba.

Luego de radicar la denuncia correspondiente, la compañía comunicó el hecho a las autoridades sanitarias. Desde ese momento, las tres prótesis quedaron fuera del circuito de seguimiento y de los controles de la empresa responsable.

La pérdida de esa trazabilidad impide determinar si los insumos fueron almacenados y manipulados de acuerdo con los requisitos necesarios para garantizar su seguridad. Por esa razón, la ANMAT resolvió bloquear cualquier posibilidad de que vuelvan al circuito comercial o sean utilizados.

La disposición también incluye la prohibición de publicar estos productos en sitios y plataformas de comercialización electrónica.

Cuáles son las tres endoprótesis prohibidas por la ANMAT

La resolución identifica las unidades alcanzadas por sus números de serie y lote, además de precisar sus respectivas fechas de vencimiento:

Serie y lote 28350476: vence el 2 de febrero de 2027.

vence el 2 de febrero de 2027. Serie y lote 29004355A: vence el 5 de mayo de 2027.

vence el 5 de mayo de 2027. Serie y lote 29004356A: vence el 5 de mayo de 2027.

La restricción comprende las tres unidades identificadas en la Sisposición 7199/2026 y responde a la imposibilidad de verificar que hayan conservado las condiciones necesarias para su utilización.

Otros otros insumos médicos que la ANMAT prohibió por irregularidades

El caso de las tres endoprótesis vasculares se suma a otras intervenciones recientes de la ANMAT sobre productos médicos que presentaban problemas de identificación, documentación o conservación. El 4 de noviembre de 2026, el organismo había prohibido dos insumos detectados durante una inspección en INSUMED SAN JUAN SRL, en la ciudad de San Juan.

En ese establecimiento se encontraron 15 unidades de un sistema de aspiración endotraqueal y planchas de etiquetas destinadas a camisolines descartables. Las verificaciones posteriores permitieron detectar irregularidades diferentes en cada producto, que derivaron en restricciones para su uso, comercialización y distribución.

Uno de los artículos observados fue el sistema de aspiración cerrado VITAL-CATH, modelo para adultos, referencia 62140M y lote 20120101. En su envase interno aparecía una etiqueta con la inscripción "KIMS - EO", pero no figuraban los datos del importador ni el número de registro sanitario.

El segundo producto era un paquete de 10 camisolines descartables DIMEX, identificado con el lote 0109POL16 y el registro de producto médico PM 2289-3. En este caso, las inconsistencias estaban relacionadas con la autenticidad de las etiquetas utilizadas para identificarlo.

Las empresas vinculadas con ambos artículos aportaron información que permitió determinar el alcance de las irregularidades. CINMOR S.R.L., titular del registro PM 2289-3, desconoció las etiquetas colocadas en los camisolines y comunicó que eran falsificadas. También aclaró que ese número de registro correspondía a barbijos y no a camisolines.

Por su parte, DCD PRODUCTS S.R.L., responsable del registro y de la importación del sistema de aspiración, informó que el lote 20120101 había vencido el 31 de diciembre de 2023. Además, señaló que el envase interno encontrado en San Juan no coincidía con el que utiliza habitualmente para presentar ese producto.

A partir de esos antecedentes, la ANMAT consideró que no había garantías suficientes sobre la conservación, el funcionamiento y la seguridad de los insumos. La medida quedó formalizada mediante la Disposición 7133/2026, publicada en el Boletín Oficial, que prohibió su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional.

La resolución también ordenó dar intervención al área jurídica para que analizara la presentación de una denuncia penal.