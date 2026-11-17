La celiaquía afecta a 1 de cada 100 argentinos. Cinco mitos sobre el gluten pueden generar confusión y poner en riesgo a quienes tienen la enfermedad

Mitos: GF no es más sano ni se cura. El diagnóstico médico es clave.

La alimentación sin gluten dejó de ser una cuestión vinculada exclusivamente con la salud de las personas celíacas. En los últimos años, este tipo de productos ganó espacio en supermercados, restaurantes y comercios gastronómicos, mientras que cada vez más personas los incorporan a su alimentación por considerar que son más saludables o que ayudan a mejorar la digestión.

Sin embargo, la mayor difusión de esta tendencia también contribuyó a instalar información incorrecta sobre la celiaquía. Algunas de esas creencias pueden generar confusión y, en determinados casos, poner en riesgo a quienes necesitan mantener una alimentación estricta sin gluten durante toda su vida.

En Argentina, la enfermedad afecta a aproximadamente una de cada 100 personas, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Esto representa a más de 460.000 habitantes. Entre los niños, la frecuencia estimada es mayor: uno de cada 80 puede tener celiaquía.

A pesar de estas cifras, todavía existe un porcentaje importante de personas que conviven con la enfermedad sin contar con un diagnóstico. A esto se suma la circulación de mitos sobre sus causas, síntomas y tratamiento.

¿Comer sin gluten es más saludable? ¿Una persona celíaca puede consumir pequeñas cantidades de gluten? ¿La enfermedad desaparece con los años? Estas son algunas de las preguntas que conviene responder para comprender qué implica realmente la celiaquía.

Qué es la celiaquía y por qué requiere una dieta estricta sin gluten

La celiaquía es una enfermedad autoinmune que se desarrolla en personas con predisposición genética y se desencadena por el consumo de gluten, un conjunto de proteínas presentes en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, cereales identificados con la sigla TACC. En el caso de la avena, también deben considerarse los riesgos de contaminación cruzada durante su producción y procesamiento.

Cuando una persona celíaca consume gluten, su sistema inmunológico genera una respuesta que provoca daños en la mucosa del intestino delgado. Esta lesión afecta las vellosidades intestinales, estructuras encargadas de absorber los nutrientes de los alimentos. Como consecuencia, pueden aparecer problemas de absorción de vitaminas, minerales y otros nutrientes necesarios para el funcionamiento del organismo.

La enfermedad puede manifestarse a través de síntomas digestivos, como diarrea, distensión abdominal, dolor de estómago y pérdida de peso. Sin embargo, también puede presentar señales menos evidentes, como anemia, cansancio persistente, alteraciones en el crecimiento infantil o problemas relacionados con la salud ósea.

El diagnóstico se realiza mediante estudios médicos específicos y, en determinados casos, requiere una biopsia intestinal. Una vez confirmada la enfermedad, el único tratamiento disponible es mantener una dieta estricta libre de gluten durante toda la vida.

Esto significa evitar los alimentos que contienen estas proteínas y prestar atención a la contaminación cruzada, que puede producirse cuando un alimento sin gluten entra en contacto con superficies, utensilios o ingredientes contaminados.

Los cinco mitos sobre la celiaquía y qué dicen los especialistas

La popularidad de la alimentación sin gluten generó una serie de interpretaciones equivocadas que pueden afectar tanto a quienes tienen la enfermedad como a quienes sospechan que podrían padecerla.

Estos son cinco de los mitos más extendidos y las explicaciones necesarias para comprenderlos.

1. Comer sin gluten es más saludable

Uno de los errores más frecuentes consiste en considerar que los productos libres de gluten son automáticamente más saludables que sus versiones tradicionales. La ausencia de gluten no determina por sí sola el valor nutricional de un alimento. Un pan elaborado sin harina de trigo, por ejemplo, puede contener otras harinas, almidones y diferentes ingredientes que modifican su composición, pero eso no significa que tenga más nutrientes o menos calorías.

La calidad nutricional depende de los ingredientes utilizados, el contenido de fibra, las proteínas, las grasas, los azúcares y otros componentes. Por eso, una persona que no tiene celiaquía ni otra indicación médica no necesita eliminar el gluten de su alimentación para comer de manera equilibrada.

Además, algunos productos industrializados sin gluten pueden presentar cantidades menores de fibra o determinados nutrientes en comparación con sus equivalentes convencionales. Por ese motivo, elegir alimentos únicamente por la etiqueta libre de gluten no garantiza una alimentación más completa.

2. La celiaquía se cura con el tiempo

La celiaquía es una enfermedad crónica y, hasta el momento, no existe una cura ni un medicamento que permita eliminarla. Cuando una persona recibe el diagnóstico y comienza una dieta estricta sin gluten, las lesiones intestinales pueden recuperarse progresivamente. También suelen desaparecer los síntomas asociados con la enfermedad.

Sin embargo, esa mejoría no significa que la celiaquía haya desaparecido. La predisposición y la respuesta autoinmune frente al gluten permanecen. Si la persona vuelve a consumir alimentos que contienen estas proteínas, puede reactivar el daño intestinal, incluso cuando no experimente molestias inmediatas.

Por eso, el tratamiento debe mantenerse durante toda la vida. La desaparición de los síntomas o la recuperación de la mucosa intestinal no son motivos para abandonar las restricciones alimentarias.

3. Si no tengo síntomas, no puedo ser celíaco

La ausencia de molestias digestivas no descarta la posibilidad de tener celiaquía. La enfermedad puede presentar manifestaciones muy diferentes de una persona a otra. Mientras algunos pacientes experimentan diarrea, dolor abdominal o distensión, otros pueden desarrollar síntomas que no se relacionan directamente con el aparato digestivo.

Entre las manifestaciones posibles se encuentran la anemia por deficiencia de hierro, el cansancio, las aftas recurrentes, la pérdida de peso, la osteoporosis y las alteraciones del crecimiento en niños.

También existen personas que reciben el diagnóstico sin haber identificado previamente síntomas evidentes.

Otro concepto que suele generar confusión es la idea de que existen distintos grados de celiaquía que permiten consumir gluten en pequeñas cantidades.

Aunque la enfermedad puede presentar diferentes manifestaciones clínicas y grados de lesión intestinal, esto no modifica el tratamiento. Todas las personas diagnosticadas deben mantener una alimentación estricta sin gluten.

La ausencia de síntomas no significa que el consumo de esta proteína sea seguro.

4. Un poquito de gluten no hace mal

Este es uno de los mitos que puede tener consecuencias directas sobre la salud de las personas celíacas. En quienes tienen la enfermedad, incluso pequeñas cantidades de gluten pueden desencadenar una respuesta inmunológica y producir lesiones en el intestino delgado. El problema es que ese daño no siempre genera síntomas inmediatos o perceptibles.

Por eso, no alcanza con evitar el consumo de pan, pastas o productos elaborados con harina de trigo. También es necesario controlar los ingredientes de los alimentos industrializados y evitar la contaminación cruzada durante su preparación.

Un ejemplo frecuente aparece en los restaurantes. Un plato puede estar elaborado con ingredientes naturalmente libres de gluten, pero dejar de ser apto si se prepara en una superficie contaminada o se utilizan utensilios que estuvieron en contacto con harinas convencionales.

En Argentina, el Código Alimentario Argentino establece que los alimentos libres de gluten deben contener menos de 10 miligramos de gluten por kilogramo de alimento.

Este límite funciona como un parámetro regulatorio para identificar productos aptos para personas celíacas. No significa que puedan consumir cualquier cantidad de gluten por debajo de ese valor de manera deliberada.

La prevención requiere controles durante toda la cadena de elaboración, almacenamiento, manipulación y preparación de los alimentos.

5. Si sospecho que soy celíaco, puedo dejar el gluten por mi cuenta

Ante la sospecha de celiaquía, el primer paso debe ser consultar con un profesional de la salud.

Uno de los errores habituales consiste en eliminar el gluten de la alimentación antes de realizar los estudios necesarios para confirmar o descartar la enfermedad.

Esta decisión puede interferir con el diagnóstico. Los análisis de sangre y otros procedimientos utilizados para detectar la celiaquía pueden arrojar resultados menos precisos si la persona dejó de consumir gluten previamente.

Por eso, los especialistas recomiendan no modificar la alimentación antes de completar la evaluación médica. También es necesario evitar las dietas restrictivas sin seguimiento profesional. Una alimentación sin gluten mal planificada puede generar deficiencias de determinados nutrientes, especialmente si se eliminan alimentos sin reemplazarlos por alternativas nutricionalmente adecuadas.

La consulta médica permite determinar qué estudios corresponden, interpretar los resultados y establecer las pautas alimentarias necesarias.

Qué dificultades enfrentan las personas celíacas al comer fuera de casa

Los mitos sobre la celiaquía no solo generan confusión sobre la enfermedad. También pueden afectar las decisiones cotidianas de quienes necesitan mantener una dieta libre de gluten.

Una de las situaciones más frecuentes aparece al momento de comer fuera de casa. Para una persona celíaca, encontrar un restaurante que ofrezca una hamburguesa con pan sin gluten no garantiza que el plato sea seguro.

La preparación requiere cuidados específicos para evitar el contacto con ingredientes que contienen gluten. Esto incluye la limpieza de las superficies, la separación de utensilios, el almacenamiento de los productos y la manipulación de los alimentos.

De acuerdo con un estudio de la Sociedad Argentina de Nutrición, el 47,9% de las personas consultadas manifestó tener dificultades para conseguir productos sin gluten, mientras que el 47,6% consideró que la variedad disponible es insuficiente.

Estos datos reflejan algunos de los obstáculos que todavía enfrentan quienes deben sostener esta alimentación de manera permanente.

La oferta gastronómica también forma parte de esas dificultades. No es lo mismo encontrar un restaurante que incorpora una opción apta dentro de su carta que acudir a un establecimiento que organiza toda su operatoria para evitar la contaminación cruzada.

La oferta gastronómica 100% sin gluten y el desafío de evitar la contaminación cruzada

En este contexto, Big Pons abrió en Palermo Soho un local gastronómico 100% libre de gluten. Según informó la cadena, se trata del primer establecimiento de estas características perteneciente a una cadena de hamburgueserías en Argentina.

La propuesta incluye hamburguesas con pan Schär, wraps, ensaladas, helados y cerveza, todos dentro de una carta desarrollada bajo el concepto de alimentación sin gluten.

Además, el equipo de trabajo está integrado parcialmente por personas de la comunidad celíaca, una decisión vinculada con el conocimiento de las necesidades de quienes deben mantener este tipo de alimentación.

"Queremos que una persona que necesita comer sin gluten pueda sentarse frente a una carta y elegir por ganas, no por restricciones. Cuando entendés que la celiaquía es para toda la vida, entendés por qué un lugar así hace falta", señaló Bruno Mazzucchelli, gerente de Marketing de Big Pons.

La iniciativa se suma a una oferta gastronómica que busca responder a las dificultades que encuentran las personas celíacas al momento de elegir dónde comer.

Big Pons abrió en Palermo Soho un local gastronómico 100% libre de gluten

Celiaquía: por qué es importante contar con información confiable

La difusión de la alimentación sin gluten amplió el conocimiento sobre esta enfermedad, pero también hizo más frecuente la circulación de información que puede llevar a decisiones equivocadas. La celiaquía no es una preferencia alimentaria ni una tendencia. Es una enfermedad autoinmune que requiere diagnóstico médico y un tratamiento permanente.

Tampoco es necesario que una persona sin celiaquía elimine el gluten para llevar una alimentación equilibrada. La elección de productos libres de esta proteína no implica, por sí misma, una mejora nutricional.

Para quienes tienen la enfermedad, en cambio, evitar el gluten es una necesidad médica. Incluso cuando no aparecen síntomas, el consumo puede provocar lesiones intestinales y afectar la absorción de nutrientes.

Por eso, reconocer las diferencias entre una elección alimentaria y una indicación médica resulta fundamental para evitar confusiones y acompañar a quienes necesitan mantener una dieta estricta durante toda su vida.