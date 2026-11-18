La ANMAT detectó bacterias en cinco lotes del gel de Alcofrac SA, prohibió su comercialización y canceló registros de más de 50 distribuidoras médicas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso nuevas restricciones para productos y operadores del sector sanitario. El caso más relevante involucra al Gel Neutro Sanicol, cuya comercialización quedó prohibida luego de que distintos análisis confirmaran problemas de contaminación.

En paralelo, el organismo avanzó sobre distribuidoras de insumos médicos que no pudieron acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas para funcionar. La decisión se suma a otras medidas recientes del organismo sobre productos de limpieza y medicamentos.

Las decisiones quedaron formalizadas a través de las Disposiciones 7368/2026 y 7212/2026, publicadas en el Boletín Oficial. Además, se resolvió cancelar los registros de más de 50 firmas que dejaron vencer sus certificados sin presentar la documentación necesaria para renovarlos.

Qué pasó con el gel que se utilizaba para ecografías

El producto cuestionado es el Gel Neutro Sanicol, de Alcofrac SA, elaborado en una planta ubicada en 9 de Abril, provincia de Buenos Aires. La prohibición alcanza a cualquier unidad, sin distinción de presentación, contenido neto o vencimiento. La empresa no podrá fabricarlo, utilizarlo, venderlo, publicitarlo ni distribuirlo en ninguna jurisdicción del país.

La medida se conoce después de que la ANMAT ya hubiera dispuesto la prohibición de otros geles y cremas por falta de registro sanitario.

La alerta sanitaria se originó a partir de reportes de establecimientos hospitalarios. El Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna comunicó inicialmente sospechas de contaminación en varias partidas. Más tarde, el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz informó una situación similar y señaló la posible presencia de Burkholderia contaminans.

Para determinar el alcance del problema se examinaron cinco partidas, identificadas como L290N, L295N, L351N, L346N y L284N. Los resultados no fueron satisfactorios: las muestras presentaron niveles de microorganismos aerobios mesófilos totales superiores a los máximos admitidos.

Esa irregularidad también surgió de los informes que la propia compañía entregó a las autoridades. La bacteria fue identificada mediante el procedimiento de laboratorio MALDI-TOF.

Por qué la ANMAT cuestionó a la fabricante

La investigación no se limitó a los resultados de laboratorio. También puso bajo análisis las condiciones en las que se elaboraba y ofrecía el producto. Alcofrac tenía autorizado el gel como cosmético, bajo la descripción "gel neutro humectante y lubricante para pieles sanas". Sin embargo, en algunos envases aparecía la indicación "Gel apto para ultrasonido", pese a que ese uso no figuraba en el registro.

A esto se sumaron deficiencias en los procedimientos de control. En una reunión con funcionarios de la ANMAT, representantes de la compañía admitieron que no efectuaban de manera regular estudios microbiológicos sobre los lotes de producción. La directora técnica, por su parte, dijo desconocer que el producto se promocionara para prácticas de ultrasonido.

Los inspectores que visitaron el establecimiento encontraron además que la empresa no contaba con registros completos de elaboración, envasado y etiquetado. Tampoco pudo presentar documentación que demostrara la aprobación de las partidas ni los controles microbiológicos de los productos terminados.

Otro punto observado fue el funcionamiento del sistema de agua desmineralizada, que presentaba deficiencias capaces de favorecer el desarrollo de microorganismos.

La intervención sanitaria ya había tenido un primer paso el 9 de octubre, cuando el organismo difundió una advertencia dirigida a hospitales, consultorios y centros de diagnóstico. En esa comunicación pidió retirar del circuito las unidades que todavía estuvieran dentro de su período de vigencia y detener la fabricación y comercialización.

Con los nuevos elementos reunidos, la ANMAT dispuso la inhibición preventiva de la planta hasta que Alcofrac SA corrija las fallas detectadas en sus instalaciones y procesos. También inició un sumario sanitario contra la compañía y su dirección técnica.

Femedical y otras distribuidoras quedaron fuera del registro

Las actuaciones sobre empresas del sector incluyeron a Femedical SA. La firma perdió la habilitación que le permitía distribuir productos médicos y elementos de diagnóstico in vitro que no requieren cadena de frío entre distintas jurisdicciones. La ANMAT también ordenó cancelar su legajo sanitario.

El procedimiento de fiscalización que derivó en esa decisión se realizó en el domicilio declarado por la compañía, en Guevara 1671/1675, Ciudad de Buenos Aires. Los inspectores habían acudido para comprobar las condiciones del establecimiento en el marco de una solicitud de renovación. No obstante, el inmueble estaba cerrado y nadie respondió a los llamados del personal sanitario.

La resolución se apoyó en la normativa que habilita a cancelar registros cuando no es posible acceder al establecimiento informado para realizar una inspección. La situación se agravó porque el Ministerio de Salud de la Nación ya había dado de baja la autorización jurisdiccional de Femedical SA para operar en ese domicilio. Ese permiso constituye un requisito para distribuir productos médicos fuera de una provincia.

La empresa todavía puede cuestionar la resolución por medio de los recursos administrativos de reconsideración o alzada, o bien acudir a la Justicia.

El alcance de las decisiones no se limita a ese caso: la ANMAT también eliminó del registro a más de 50 distribuidoras con certificados vencidos que no habían iniciado los trámites para conservar su vigencia. En consecuencia, las firmas alcanzadas ya no pueden realizar operaciones de distribución interjurisdiccional respaldadas por esas habilitaciones.