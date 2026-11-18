Swiss Medical confirmó la fecha de apertura de su nuevo centro de salud en Alto Avellaneda. Tendrá 24 consultorios y una amplia oferta de servicios

Los shoppings argentinos continúan transformándose para incorporar propuestas que van más allá de los locales de indumentaria, gastronomía y entretenimiento. En ese contexto, Alto Avellaneda se prepara para inaugurar un centro médico de Swiss Medical, que funcionará dentro del complejo comercial y ofrecerá consultas, estudios de diagnóstico y servicios de rehabilitación.

La novedad es que la empresa ya confirmó la fecha de inauguración: el martes 1 de diciembre de 2026. El establecimiento tendrá una superficie cubierta de 2.000 metros cuadrados, estará ubicado en la planta baja del shopping y contará con acceso principal desde el centro comercial, situado en avenida Güemes 897, en Avellaneda.

La apertura también implicará un cambio para los pacientes de otro establecimiento de la compañía. Swiss Medical informó que su Centro Médico Berazategui atenderá hasta el 27 de noviembre inclusive y que, a partir de diciembre, sus servicios se trasladarán al nuevo espacio de Alto Avellaneda.

Cómo será el nuevo centro médico de Alto Avellaneda

El proyecto contempla 24 consultorios para diferentes especialidades médicas y odontológicas, además de sectores destinados a estudios y tratamientos. Según informó Swiss Medical, el establecimiento ofrecerá atención programada en clínica médica, pediatría, ginecología, cardiología, traumatología, dermatología, oftalmología, urología y gastroenterología, entre otras especialidades.

También dispondrá de servicios de diagnóstico por imágenes, que incluirán resonancia magnética, mamografías, ecografías, radiografías y estudios odontológicos. La oferta se completará con un laboratorio de análisis clínicos, consultorios odontológicos y un sector destinado a estudios cardiológicos, como ergometrías, ecoestrés y ecodoppler cardíaco.

Otra de las incorporaciones será un área de kinesiología con cinco boxes de atención personalizada y un gimnasio terapéutico, equipado para realizar tratamientos de rehabilitación funcional. El centro contará, además, con una sucursal de atención al socio.

Cuándo abre Swiss Medical y cómo sacar turnos

La inauguración está confirmada para el 1 de diciembre, mientras que el horario de atención será de lunes a viernes, de 8 a 20. Y aunque todavía faltan algunos días para la apertura, Swiss Medical informó que ya se pueden solicitar turnos para el nuevo establecimiento mediante su página web y su aplicación móvil.

La posibilidad de reservar consultas anticipadamente busca facilitar la transición de los pacientes que actualmente se atienden en Berazategui, cuyo centro dejará de funcionar en su ubicación actual después del viernes 27 de noviembre.

La empresa aclaró que los servicios de ese establecimiento pasarán a brindarse en Alto Avellaneda, donde se incorporarán nuevas especialidades y equipamiento médico.

Por qué los shoppings suman centros de salud

La llegada de Swiss Medical forma parte de una transformación más amplia de los centros comerciales, que buscan convertirse en espacios donde los visitantes puedan resolver diferentes necesidades durante una misma visita.

En el caso de Alto Avellaneda, la incorporación del centro médico se integra al proceso de renovación y ampliación impulsado por IRSA, empresa propietaria del shopping. La estrategia consiste en diversificar la oferta tradicional mediante servicios vinculados con la salud, el bienestar, la gastronomía y el entretenimiento.

Swiss Medical ya cuenta con antecedentes de este modelo en otros centros comerciales, como DOT Baires Shopping y Tortugas Open Mall. Además, tiene previsto instalar otro establecimiento en Unicenter durante 2027.