Mejores juegos de casino online Argentina: ¿Cuál es el que más paga y cómo jugar?

Con la creciente popularidad de las apuestas en línea, es fundamental conocer cuáles son los juegos que más pagan y cómo aprovechar al máximo estas conveniencias.

Por lo tanto, en nuestra guía tendremos como objetivo guiarte a través de los mejores juegos de casino online para ganar dinero. Desde tragamonedas hasta juegos de mesa, y pasando por las más brillantes estrategias sobre cómo ganar en los juegos de casino online.

Finalmente, exploramos juegos recomendados de casino online y te brindaremos consejos prácticos para maximizar tus ganancias y disfrutar de una experiencia segura.

¿Qué juegos de casino online pagan más en Argentina?

Para nadie es un secreto que el gambling se ha extendido en los últimos años, incorporando un gran repertorio de títulos en su haber. Los jugadores en Argentina buscan constantemente los juegos de casino online que ofrezcan los mejores pagos.

Antes de entrar en detalles, recuerda que tales pagos se miden principalmente a través del porcentaje de Retorno al Jugador (RTP), que, básicamente, hace honor a lo que indica: la cantidad de dinero que un juego devuelve a los jugadores a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos:

Tragamonedas

Las tragamonedas, o tradicionalmente conocidas como slots, son juegos de casino que se caracterizan por tener rodillos giratorios con diversos símbolos. El objetivo es alinear estos símbolos en una serie de combinaciones ganadoras y con un valor asignado.

En ese sentido, dentro del grupo de tragamonedas online que puedes jugar en Argentina, estas son las mejores:

Dead or Alive 2 . Desarrollado por NetEnt, ofrece un RTP ( Retorno al jugador , por sus siglas en inglés) del 96.8%. A grandes rasgos, sus mejores cualidades son su oferta de giros gratis y altos multiplicadores. Who Wants to Be a Millionaire Megaways. Inspirado en el famoso programa de televisión de los 90’s, tiene un RTP del 96.2%. Particularmente, se especializa en la mecánica Megaways para proporcionar hasta 117,649 formas de ganar, además de giros gratis y multiplicadores ilimitados​

Juegos de mesa

Aparte de los slots, los juegos de mesa comparten el protagonismo dentro de los casinos online. Son excelentes para ganar dinero en línea, siempre y cuando tus habilidades y conocimiento sea el adecuado.

A diferencia de las tragamonedas, los juegos de mesa más populares los podemos subdividir en:

Blackjack es un juego de cartas donde el objetivo es obtener una mano cuyo valor total sea lo más cercano posible a 21, sin pasarse. Este juego es conocido por tener uno de los RTP más altos, alcanzando hasta el 99.5%. Baccarat es otro juego de cartas donde los jugadores pueden apostar al jugador, al banquero o a un empate. El objetivo es que la mano elegida se acerque lo más posible a nueve. En este caso, La apuesta al banquero es la más recomendada debido a su bajo margen de la casa, con un RTP del 98.94%. Póker, crypto póker y Bitcoin póker donde los jugadores apuestan según la fuerza de su mano, bien sea de manera tradicional o en sus variantes más populares como Texas Hold'em y Omaha.

Vale la pena aclarar que, de los tres juegos de mesa mencionados, El RTP en el póker puede variar y no es fijo. La razón radica en que dependerá de la habilidad del jugador y la estructura del juego, pero una buena estrategia y conocimiento previo, se pueden obtener beneficios sustanciales.

Casino en vivo

Dentro del casino en vivo, la ruleta en vivo es la más demandada, pues ofrece una experiencia de juego inmersiva con crupieres reales transmitidos en directo. Los jugadores pueden apostar en números individuales, colores o grupos de números.

Hoy por hoy, la versión europea de la ruleta es particularmente favorable para los jugadores, con un RTP del 97.3% en apuestas simples. Aparte, estrategias como la Martingala o Fibonacci pueden ser útiles para gestionar las apuestas, aunque siempre es crucial establecer un presupuesto fijo para minimizar las pérdidas​.

Descubre los mejores casinos online para ganar dinero en Argentina

Elegir un buen casino online marcará la diferencia entre ganar dinero o no y también para asegurar una experiencia de juego satisfactoria. En ese contexto, los casinos que analizaremos son TG Casino, WSM, Lucky Block, Mega Dice, BC Game, BetPanda, Wild.io, Cryptorino, Ybets.io, y Bitstarz, pues han demostrado cumplir con rigurosos estándares, proporcionando así una plataforma confiable para los jugadores en Argentina.

TG Casino

TG.Casino es un criptocasino y apuestas deportivas creado en Telegram. Desde su lanzamiento en 2023, dispone de un repertorio de cientos de juegos de los principales proveedores de software de casino junto con apuestas deportivas en más de 30 mercados.

Asimismo, los jugadores pueden realizar depósitos y retiros hacia/desde TG.Casino en más de 10 criptomonedas importantes, incluyendo su token nativo, $TGC.

Por medio de nuestra revisión, pudimos comprobar que, dentro del catálogo de juegos online para ganar dinero, las tragamonedas ocupan el primer puesto. En esencia, son más de 300 títulos, tales como Spinomental, Endorphina, Habanero y más.

Adicionalmente, TG.Casino tiene 22 juegos de blackjack con mesas virtuales y en vivo más 24 juegos de ruleta, incluida la ruleta virtual y en vivo. Aparte, los jugadores pueden probar 8 juegos de póker y otros juegos disponibles con premios instantáneos como aviador, minas, baccarat, keno y dados.

WSM Casino

Wall Street Memes Casino es un nuevo sitio de juegos de azar y apuestas deportivas que acepta pagos con criptomonedas. Algunas de sus características clave incluyen retiros súper rápidos y un bono de depósito del 200% para nuevos jugadores.

Lanzado en 2023, Wall Street Memes Casino está en el ranking por compartir los mejores juegos online para ganar dinero desde Argentina. En total, descubrimos más de 5.000 juegos, repartidos principalmente en miles de tragamonedas, incluidas las favoritas de los fanáticos como Wild Coyote, Immortal Romance y Queen of Alexandra.

De igual manera, no podemos dejar de lado los atractivos juegos de mesa, como ruleta, blackjack, crypto póker y baccarat. Lo mejor del caso es que estos juegos populares se pueden jugar con software o con crupieres en vivo.

Lucky Block

Lucky Block es ese proyecto de rápido avance que se ha posicionado como uno de los líderes mundiales en criptoapuestas deportivas y casinos en línea.

El casino y casa de apuestas Lucky Block ofrece casi 3000 de los mejores juegos de casino online para ganar dinero y más de 35 mercados de apuestas deportivas. Tras el lanzamiento del casino online, pudimos encontrar tragamonedas con alto RTP como Path of the Dragons, Aztec Bonanza, Book of Time, entre otros.

También destacamos sus 5 mesas con crupier en vivo y un puñado de mesas virtuales para jugar al blackjack con criptomonedas en línea. Por último, oferta 16 mesas de ruleta y hasta 12 juegos de póquer diferentes, como Poker Lobby, Oasis Poker Classic, Indian Poker, Texas Hold 'Em Poker y muchos otros.

Mega Dice

Mega Dice es un innovador casino y plataforma de apuestas deportivas lanzado en 2023, centrado en pagos criptográficos rápidos y sin fricciones. Junto a estos aspectos, destaca como el primer criptocasino con licencia accesible a través de Telegram.

Por su parte, admite diversas criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y más. En cuanto a su selección de juegos de casino online que más pagan, las tragamonedas están en la cima, siendo de proveedores de software como Novomatic y Pragmatic Play.

Además, Mega Dice cuenta con una variada selección de blackjack, ruleta y póker, tanto en formatos tradicionales como en vivo, proporcionados por desarrolladores líderes como Evolution. Como punto extra, los jugadores también pueden disfrutar de juegos justos, como Crypto Crash y Dice.

BC Game

BC Game, BC.Game, o simplemente BC, es un Bitcoin casino de gran trayectoria, lanzado en el año 2017. Al analizar su lobby de juegos online para ganar dinero desde Argentina, evidenciamos que está por encima del promedio, incluyendo alrededor de 10.000 títulos para jugar.

Similar a sus predecesores, los slots encabezan la lista con más de 9.400 títulos disponibles. En segundo lugar, pero marcadamente rebasados, yacen los juegos de mesa, divididos en 64 juegos blackjack; 64 juegos de ruleta; 43 juegos bacará; y hasta 20 juegos de póker tradicionales.

Por último, no deja de lado su categoría de casino en vivo, conformada por 18 juegos repartidos entre ruleta en vivo, póker en vivo, bacará en vivo, blackjack en vivo y más. Ante ello, no cabe duda que es un entorno favorable para el jugador con amplio margen de RTP.

BetPanda

Aunque su lanzamiento fue apenas en 2023, BetPanda no tiene nada que envidiar al resto de la lista. Gracias a nuestra revisión, pudimos constatar que este casino cuenta con una rica cartera de juegos online para ganar dinero, al igual que un apartado para apuestas deportivas.

En primera instancia, las tragamonedas dominan las bibliotecas de Betpanda, pues alberga miles de lanzamientos de desarrolladores como Betsoft, NetEnt, Microgaming, Playson y muchos otros. Asimismo, anexa los juegos de ruleta, con una colección de ruleta en vivo un poco más extensa.

Del otro lado de la moneda, la colección de blackjack de Betpanda es la más abundante de todos los juegos de mesa con casi 200 títulos, dependiendo de su ubicación; mientras que, la selección de juegos de póker, incluye menos de 20 juegos virtuales y sólo 6 juegos con crupier en vivo.

Wild.io

Wild o Wild.io es otro protagonista reciente dentro del mundo de los mejores juegos de casino online, apenas lanzado en 2022. Si bien cuenta con un repertorio de juegos mucho menor al del resto de casinos de este ranking, lo compensa con un elevado nivel de RTP para su comunidad jugadora.

De sus casi 3.000 títulos, lógicamente el primer lugar lo ocupan los slots de desarrolladores interesantes como BGaming, Booming Games, entre otros. El resto está completado por los juegos de mesa, con solo 50 juegos repartidos entre blackjack y póker tradicional; así como los juegos de ruleta, crupiers en vivo y otros.

Cryptorino

Cryptorino Casino es una nueva plataforma de apuestas cripto en línea que ofrece un bono de bienvenida del 100 % de hasta 50 000 USD con 50 giros gratis. En general, ya ofrece mucho valor para un sitio que aún se encuentra en su lanzamiento preliminar. Actualmente, todavía se están desarrollando más funciones, como bonificaciones adicionales y descargas de aplicaciones móviles.

Sin embargo, el casino en línea da en el blanco como uno de los mejores casinos anónimos para jugadores de todos los niveles de experiencia.

Por otro lado, según nuestra revisión de Cryptorino Casino, esta plataforma alberga más de 6000 juegos de casino en línea con alto RTP. Específicamente, abarca desde títulos de casino clásicos hasta nuevos juegos en 3D y partidas con crupier en vivo, por lo que es una opción curiosa, pero atractiva.

Ybets.io

Ybets es una atractiva plataforma de reciente surgimiento en 2023, pero que ha dejado rápidamente su huella en el mundo de los juegos de azar en línea. Con un fuerte enfoque en las transacciones de criptomonedas, Ybets promueve una imponente selección de más de 6000 juegos.

Dentro de su repertorio, vienen incluidas las últimas tragamonedas en línea, juegos inmersivos en vivo y juegos de mesa tradicionales como póquer, ruleta, baccarat, blackjack y dados. Ya seas un jugador novato o un jugador experimentado, la variedad y calidad de los juegos que se ofrecen satisfacen todos los gustos y preferencias.

Bitstarz

En el puesto final, pero no menos importante, aparece Bitstarz. En sí, se trata de una plataforma que también está dotada con los mejores juegos de casino online para ganar dinero desde Argentina. Con un recorrido que data del año 2014, habilita más de 4.500 juegos para elegir.

Las opciones incluyen algunas de las mejores tragamonedas en línea, como Gates of Olympus y Sweet Bonanza de Pragmatic Play, junto con juegos de desarrolladores conocidos como Elk Studios y Microgaming.

Desafortunadamente, las selecciones de video póker, dados, baccarat y bingo son bastante limitadas, pero con alto RTP. A su vez, lo compensa con una sección de 'Juegos nuevos', donde se presentan las últimas incorporaciones al sitio.

¿Qué hace a un juego de casino online "bueno"?

Un juego de casino online se considera "bueno" por varios factores clave. No obstante, el primero y más relevante es ya descrito RTP, o retorno al jugador, puesto que indica el porcentaje de dinero que un juego devuelve a los jugadores a largo plazo.

A día de hoy, las tragamonedas suelen tener RTPs variables, mientras que los juegos de mesa y el casino en vivo tienden a tener RTPs más consistentes. Pero aunado al famoso RTP, la volatilidad de un juego influye en la frecuencia y tamaño de los pagos, mientras que una experiencia de usuario fluida y atractiva también es esencial para la calidad general del juego.

En última instancia, la elección entre diferentes tipos de juegos depende de las preferencias individuales y del equilibrio deseado entre riesgo y recompensa. De allí que cada juego de casino posea su propia magia.

¿Cómo ganar en los juegos de casino online? – Trucos sencillos

Para maximizar ganancias en juegos de casino online, debes adoptar estrategias específicas y comunes, al igual que una gestión inteligente del bankroll. Esto último es la llave hacia el éxito sostenido, pues la gestión de bankroll implica establecer límites de apuesta y mantener un presupuesto adecuado para no excederse en las pérdidas.

Además, elegir casinos con bajos requisitos de apuesta (rollover) y sin comisiones ocultas es innegociable para maximizar las ganancias. En Argentina, donde las apuestas online están en auge, es esencial buscar operadores confiables y transparentes que ofrezcan condiciones favorables para los jugadores. Esto incluye bonos claros y justos, así como políticas de retiro sin complicaciones.

Básicamente, con estrategias básicas para juegos de mesa, una gestión responsable del bankroll y la selección de casinos confiables, los jugadores pueden aumentar sus posibilidades de éxito y disfrutar de una experiencia de juego sin complicaciones.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el juego que más paga en el casino online?

El juego que más paga puede variar, pero las tragamonedas progresivas suelen tener premios millonarios.

¿Qué juego recomiendan jugar en el casino online?

Depende de las preferencias, pero juegos de mesa como el blackjack o la ruleta ofrecen buenas probabilidades.

¿Cuál es el mejor casino online en Argentina?

Algunas opciones populares incluyen TG.Casino, Betpanda, Lucky Block y más, según la reputación y ofertas disponibles.

¿Cuál es el mejor casino en línea?

El mejor casino en línea varía según criterios individuales como bonos, juegos disponibles y reputación, siendo opciones como TG.Casino o BCGames Casino, bien consideradas.