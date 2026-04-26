El gasto en servicios en el AMBA sigue en alza: una familia necesitó $212.694 en abril. Claves para entender el impacto y cómo ahorrar en luz, gas y agua

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el peso de los servicios públicos —como los que prestan Edesur, Edenor y AySA— sigue creciendo dentro del presupuesto familiar, lo que vuelve cada vez más necesario poner el foco en el ahorro.

En abril de 2026, una familia promedio sin subsidios necesitó $212.694 para cubrir gastos de electricidad, gas, agua potable y transporte, según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). El dato representa una leve baja del 0,4% respecto de marzo, explicada principalmente por una menor demanda de electricidad vinculada a factores estacionales.

Aun con esa leve baja reciente, el panorama general sigue siendo de fuerte encarecimiento: en los últimos doce meses, el costo de los servicios trepó un 49%, impulsado por las sucesivas actualizaciones tarifarias.

Gas más caro, luz más barata: cómo impacta en la factura final de abril

Al desagregar los rubros, el gas fue uno de los servicios con mayor impacto en abril. Aunque el cargo fijo aumentó 2,5% y el variable bajó levemente (0,3%), el descenso progresivo de las temperaturas impulsó el consumo, lo que derivó en un alza del 16% en la factura final respecto de marzo.

La electricidad mostró el comportamiento opuesto. A pesar de incrementos en los cargos (2% el fijo y 0,6% el variable), la menor utilización permitió una caída del 22,5% en el gasto mensual.

El agua, en tanto, resultó ser el único servicio que registró una reducción: con un esquema de aumentos limitado al 4% mensual, el costo se redujo 1,4%.

Qué hacer para pagar menos: medidas concretas para reducir el gasto

Frente a este escenario, reducir el impacto de las tarifas no depende solo de los precios, sino también de cómo se utilizan los recursos en el hogar. Aplicar medidas de eficiencia puede generar ahorros significativos sin afectar la calidad de vida.

Luz

En electricidad, uno de los puntos clave es evitar el consumo innecesario. Acciones simples, pero efectivas, son:

Desenchufar electrodomésticos que no se usan

Aprovechar la luz natural y optar por lámparas LED

Regular el aire acondicionado en 24°C

Mantener limpios los filtros

Gas

El mayor gasto se concentra en calefacción y agua caliente. Algunas medidas fundamentales son:

Mantener los ambientes a temperaturas moderadas (entre 18 y 20°C)

Cerrar puertas y ventanas para evitar fugas de calor

Realizar el mantenimiento de estufas y calefones

También se recomienda ducharse en menos tiempo y evitar el uso excesivo de agua caliente.

Agua

El ahorro del agua pasa por el uso responsable, algunas prácticas que impactan directamente en la factura son:

Reparar pérdidas

Instalar dispositivos economizadores

Reducir el tiempo de uso en duchas o lavado

La otra batalla: cómo defenderse de las tarifas

Por último, un aspecto clave es revisar periódicamente las facturas para entender los consumos y detectar posibles excesos. También es importante verificar si se cumplen los requisitos para acceder a subsidios o tarifas diferenciadas, ya que pueden reducir de manera significativa el costo final.

En un contexto de subas acumuladas, la eficiencia en el uso de los servicios se consolida como la principal herramienta al alcance de los hogares para aliviar el gasto mensual.