Cuánto se cobra de jubilación mínima y máxima de ANSES en noviembre de 2026

La actualización de los haberes será del 1,9%, en línea con la inflación de septiembre. Cuánto cobrarán los jubilados y qué se sabe del bono

Las jubilaciones y pensiones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en noviembre de 2026. La actualización será del 1,9%, en línea con la inflación de septiembre que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y llevará la jubilación mínima a unos $444.028, mientras que el haber máximo se acercará a los $2.988.000.

El incremento se aplicará sobre los haberes de octubre y alcanzará a los distintos beneficios previsionales que se actualizan por el mecanismo de movilidad mensual. De esta manera, quienes cobran por encima de la mínima también recibirán una suba del mismo porcentaje, aunque el aumento en pesos dependerá del monto de cada prestación.

Sin embargo, hay otro componente que puede modificar el ingreso final de los jubilados de menores recursos. Se trata del bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno viene otorgando a determinados beneficiarios. Su continuidad en noviembre requiere una nueva confirmación oficial.

De cuánto será la jubilación mínima y máxima de ANSES en noviembre de 2026

Con la aplicación del aumento del 1,9% sobre los valores de octubre, los principales haberes previsionales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $444.027,73.

Jubilación máxima: $2.987.886,17.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.222,19.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $310.819,41.

Pensión para madres de siete hijos o más: $444.027,73.

La actualización se realiza de acuerdo con el sistema de movilidad previsional vigente desde 2024, que establece ajustes mensuales vinculados con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En la práctica, esto significa que la inflación de un mes determina el porcentaje de aumento que se aplica sobre las jubilaciones dos meses después.

En este caso, el IPC de septiembre fue del 1,9%, por lo que ese porcentaje se trasladará a los haberes que se cobrarán en noviembre.

¿Habrá bono de $70.000 para jubilados en noviembre?

El bono previsional es uno de los puntos que todavía deben definirse para el próximo mes. El Gobierno estableció un refuerzo de hasta $70.000 para octubre, pero esa medida corresponde específicamente a dicho período y no implica que el beneficio continúe automáticamente en noviembre.

Si se mantiene el mismo importe y las condiciones aplicadas en meses anteriores, quienes cobran la jubilación mínima podrían percibir un ingreso total de $514.027,73, compuesto por el haber actualizado de $444.027,73 y el adicional de $70.000.

En ese escenario, los ingresos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima más bono: $514.027,73.

PUAM más bono completo: $425.222,19.

PNC por invalidez o vejez más bono completo: $380.819,41.

Estos valores son estimaciones condicionadas a que se confirme la continuidad del refuerzo. Hasta que se publique la norma correspondiente a noviembre, no deben considerarse montos oficialmente garantizados.

En los meses en que se otorga, el bono completo alcanza a quienes cobran haberes iguales o inferiores a la jubilación mínima. Para los beneficiarios cuyos ingresos previsionales superan ese monto, el adicional puede reducirse hasta completar el límite de ingresos establecido por el Gobierno.

Por ejemplo, si se mantiene el esquema de los meses anteriores, una persona cuyo haber actualizado supere la mínima podría recibir una suma proporcional del bono, siempre que no exceda el tope fijado para acceder al refuerzo.

El adicional es extraordinario, no remunerativo y no está sujeto a descuentos. Tampoco se incorpora al haber mensual para calcular los aumentos futuros, por lo que su continuidad depende de las decisiones que tome el Poder Ejecutivo para cada período.

Qué pasa con las jubilaciones que superan la mínima

Los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo también tendrán el aumento del 1,9%. En estos casos, el monto final dependerá de cuánto cobraban en octubre.

Por ejemplo, una jubilación de $500.000 pasaría a $509.500 en noviembre. Un haber de $700.000 subiría a $713.300, mientras que una prestación de $1.000.000 llegaría a $1.019.000.

En el extremo superior de la escala, la jubilación máxima de octubre fue de $2.932.174,85. Con el incremento previsto, se ubicaría en torno a los $2.987.886.

A diferencia de quienes perciben la mínima, los jubilados con haberes más elevados no reciben necesariamente el bono completo. El acceso al refuerzo depende del límite de ingresos y de las condiciones que establezca la disposición vigente para noviembre.

La diferencia entre el haber mensual y el bono es importante para entender la evolución de los ingresos previsionales. Mientras que la movilidad actualiza la jubilación de manera periódica, el refuerzo funciona como un complemento extraordinario dirigido a los beneficiarios que cumplen los requisitos establecidos.

Cuándo cobran los jubilados en noviembre de 2026

ANSES ya estableció el calendario anual de pagos para 2026. De acuerdo con el cronograma previsto para noviembre, las fechas se organizan según la terminación del DNI y el monto de la prestación.

Para quienes cobran haberes que no superan el primer intervalo de pago, el cronograma comienza el lunes 9 de noviembre y continúa durante las semanas siguientes.

Las primeras fechas previstas son:

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre.

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre.

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima tienen un cronograma diferente, también organizado por terminación del documento. Por eso, deben consultar el tramo que les corresponde antes de concurrir al banco.

La fecha y el lugar de cobro pueden verificarse en Mi ANSES, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y seleccionando la opción de consulta de cobros.

De esta manera, noviembre llegará con una nueva actualización de las jubilaciones, aunque el ingreso final de los beneficiarios de menores haberes dependerá de una decisión adicional del Gobierno: la confirmación del bono previsional.