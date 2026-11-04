ANSES confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados por los feriados en noviembre 2026

Los feriados por la visita del papa León XIV obligaron a reprogramar las fechas de pago. Cuándo y cuánto se cobra con aumento y bono de $70.000

Los jubilados y pensionados que esperan el depósito de sus haberes de noviembre deberán prestar atención a un cambio en el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La visita del papa León XIV a la Argentina modificó el esquema de feriados de este mes y obligó a reorganizar las primeras fechas de pago.

El cronograma original contemplaba que los depósitos comenzaran el lunes 9 de noviembre. Sin embargo, ese día será feriado nacional, mientras que el martes 10 tampoco habrá actividad en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. A esto se suma el feriado del miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

Por ese motivo, los primeros pagos se trasladaron al miércoles 11. La modificación no alcanza a todos los beneficiarios: afecta principalmente a quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y a los titulares de pensiones no contributivas.

En cambio, quienes perciben haberes superiores a la mínima conservarán las fechas previstas originalmente, con depósitos entre el 24 y el 30 de noviembre.

Qué jubilados cobran más tarde por los feriados

Uno de los cambios más importantes se concentra en los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo. En este grupo, las fechas se reorganizaron de acuerdo con la terminación del DNI.

Quienes tienen documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el miércoles 11 y el jueves 12, respectivamente. En el cronograma anterior, esos depósitos estaban previstos para el lunes 9 y el martes 10.

También se modificaron las fechas para los documentos terminados en 2 y 3, que ahora cobrarán el viernes 13 de noviembre, junto con quienes tienen DNI finalizado en 4. Este último grupo conserva su fecha original.

El resto de los jubilados que perciben la mínima no tendrá modificaciones en su calendario.

Cuándo cobran en noviembre los jubilados que perciben la mínima

El cronograma actualizado de ANSES para noviembre quedó de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminado en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6 : martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Jubilados que cobran más de la mínima: cuándo reciben sus haberes

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, el calendario no presenta cambios. Los depósitos comenzarán el martes 24 y se extenderán hasta el lunes 30 de noviembre.

Las fechas, según la terminación del documento, son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

Pensiones no contributivas: también cambian las fechas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) también deberán tener en cuenta las modificaciones. En este caso, el calendario se concentrará en tres jornadas consecutivas.

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

De esta manera, todos los beneficiarios de este régimen tendrán sus haberes acreditados antes de que finalice la primera quincena del mes.

De cuánto será la jubilación mínima y máxima de ANSES en noviembre de 2026

Con la aplicación del aumento del 1,9% sobre los valores de octubre, los principales haberes previsionales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $444.027,73.

Jubilación máxima: $2.987.886,17.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.222,19.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $310.819,41.

Pensión para madres de siete hijos o más: $444.027,73.

La actualización se realiza de acuerdo con el sistema de movilidad previsional vigente desde 2024, que establece ajustes mensuales vinculados con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En la práctica, esto significa que la inflación de un mes determina el porcentaje de aumento que se aplica sobre las jubilaciones dos meses después.

En este caso, el IPC de septiembre fue del 1,9%, por lo que ese porcentaje se trasladará a los haberes que se cobrarán en noviembre.

¿Habrá bono de $70.000 para jubilados en noviembre?

El bono previsional es uno de los puntos que todavía deben definirse para el próximo mes. El Gobierno estableció un refuerzo de hasta $70.000 para octubre, pero esa medida corresponde específicamente a dicho período y no implica que el beneficio continúe automáticamente en noviembre.

Si se mantiene el mismo importe y las condiciones aplicadas en meses anteriores, quienes cobran la jubilación mínima podrían percibir un ingreso total de $514.027,73, compuesto por el haber actualizado de $444.027,73 y el adicional de $70.000.

En ese escenario, los ingresos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima más bono: $514.027,73.

PUAM más bono completo: $425.222,19.

PNC por invalidez o vejez más bono completo: $380.819,41.

Estos valores son estimaciones condicionadas a que se confirme la continuidad del refuerzo. Hasta que se publique la norma correspondiente a noviembre, no deben considerarse montos oficialmente garantizados.

En los meses en que se otorga, el bono completo alcanza a quienes cobran haberes iguales o inferiores a la jubilación mínima. Para los beneficiarios cuyos ingresos previsionales superan ese monto, el adicional puede reducirse hasta completar el límite de ingresos establecido por el Gobierno.

Por ejemplo, si se mantiene el esquema de los meses anteriores, una persona cuyo haber actualizado supere la mínima podría recibir una suma proporcional del bono, siempre que no exceda el tope fijado para acceder al refuerzo.

El adicional es extraordinario, no remunerativo y no está sujeto a descuentos. Tampoco se incorpora al haber mensual para calcular los aumentos futuros, por lo que su continuidad depende de las decisiones que tome el Poder Ejecutivo para cada período.