Apple, Google y Amazon se unen para que los dispositivos inteligentes funcionen mejor juntos

Un protocolo de este grupo de trabajo incorporará tecnologías que ya están en uso por las compañías y pondrá un énfasis en la seguridad

En un esfuerzo por facilitar la vida a aquellos que quieran montar un hogar inteligente, Apple, Google, Amazon y el resto de la Zigbee Aliance anunció que trabajan juntos para desarrollar un nuevo estándar de conectividad que permitirá que todo el hardware de estas compañías pueda funcionar por fin juntos.

Zigbee Alliance es responsable del protocolo inalámbrico que permite que dispositivos domésticos inteligentes se comuniquen de forma inalámbrica con un hub central o entre sí, e incluye empresas como Signify, Ikea o Samsung SmartThings.

A medida que el concepto de "smart home" evolucionó durante la última década, se desarrollaron distintos estándares, pero Zigbee ha sido uno de los más importantes, y Apple, Google y Amazon finalmente se suban al carro.

El nuevo grupo de trabajo denominado Connected Home over IP, trabajará para desarrollar un protocolo de conectividad nuevo y unificado que, al menos en teoría, proporcionará una operabilidad mejor y más fluida entre dispositivos móviles, asistentes inteligentes de voz y los cientos de dispositivos Internet de las cosas (IoT) diseñados para hacer la vida de las personas un poco más cómoda.

Este protocolo incorporará tecnologías ya en uso por las compañías y pondrá un énfasis adicional en la seguridad, que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones que hay sobre los dispositivos inteligentes del hogar.

La idea es que este nuevo protocolo también funcione bien con el hardware más antiguo, ya que muchos hogares ya están llenos de bombillas inteligentes, electrodomésticos o asistentes de voz que serían realmente caros de reemplazar. Inevitablemente ayudará a ofrecer un mejor ecosistema para los hogares inteligentes, ya que los consumidores no tendrán que elegir un sistema en vez de otro con la esperanza de que esa empresa no haya cerrado el negocio en cinco años, e incluso tendrá el potencial de hacer que los nuevos dispositivos IoT sean más baratos, ya que todas estas compañías podrán obtener el mismo hardware y no tendrán que gastar tanto en desarrollar las tecnologías que hacen que todo funcione.