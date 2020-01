El asistente de Google podrá leer páginas web en voz alta

También incluye la opción de programar acciones en los dispositivos inteligentes compatibles, introduce los post-it digitales e incorpora nuevos comandos

Google ha presentado en la feria de tecnología CES de Las Vegas las novedades de su a sistente inteligente de voz, entre las que destaca la nueva funcionalidad que le permitirá leer páginas web en voz alta.

Además, el nuevo asistente también incluye la opción de programar acciones en los dispositivos inteligentes compatibles, introduce los post-it digitales e incorpora nuevos comandos de voz para controlar mejor la privacidad.

Google ha anunciado en el CES los progresos en la tecnología de voz de su asistente, que será capaz de leer de forma natural textos largos. Esta funcionalidad se basa en nuevos conjuntos de datos de voz para crear voces que suenan más expresivas y naturales, haciendo más fácil la escucha durante un tiempo más largo.

Con esta nueva funcionalidad, explican desde Google, el asistente podrá leer en voz alta, desde nuestro dispositivo móvil, páginas web con contenido de formato largo, como pueden ser, artículos de noticias, blogs o relatos.

Para ello, bastará con decirle al dispositivo -que tendrá que ser Android- "OK Google, léelo", o bien "OK Google, lee esta página". Asimismo, la nueva función también permitirá traducir estos contenidos a 42 idiomas, como el hindú, el alemán o el español.

Más allá de la función de lectura en voz alta, el asistente de Google incorpora otras mejoras destinadas a facilitar la organización en el hogar. Una de las que se prevé más útiles son las Household Notes, los post-it digitales, que se podrán crear con el asistente en pantallas inteligentes, o configurando la marcación rápida para hacer llamadas de forma rápida y sencilla a los contactos más importantes del hogar.

Estas notas digitales están pensadas como alternativa al típico post-it quejamos en casa a modo de recordatorio. Así, por ejemplo, al salir de casa por la mañana, podremos dejar una nota informando a los otros miembros de la familia de que ya hemos dado de comer al perro. Basta con decir: "OK Google, deja una nota que diga que ya le di a Max el desayuno".

Otra de las funcionalidades que se pondrán en marcha a finales de este año es la llamada "Acciones programadas". El usuario podrá pedirle a su asistente que encienda o apague un dispositivo inteligente compatible con Google.

En este caso, por ejemplo, podremos darle a nuestro asistente la instrucción "OK Google, enciende la cafetera a las 6 de la mañana" para encontrarla a punto cuando nos despertemos. Desde Google Home se pueden controlar actualmente más de 20 dispositivos, como aparatos de aire acondicionado, purificadores de aire, bañeras, cafeteras, aspiradoras y más.

Por último, el Asistente de Google incorpora nuevos comandos de voz para que los usuarios puedan controlar fácilmente su privacidad. Actualmente el Asistente de Google está diseñado para permanecer en modo de espera hasta que lo activamos mediante el comando "Ok Google".

Por defecto, Google asegura que no conserva nuestras grabaciones de audio y es el usuario quien decide si quiere que el asistente conserve o no los audios para mejorar las prestaciones de los productos de voz de la compañía. Pero las cuestiones relacionadas con la privacidad suscitan muchas dudas, por lo que Google ha decidido incorporar estamos dos nuevas acciones de voz para que los usuarios puedan controlar fácilmente su privacidad.

Así, en breve podremos decirle a nuestro asistente de voz "OK Google, eso no era para ti" y el dispositivo olvidará lo que ha escuchado, incluso en el caso de que se haya producido una activación involuntaria. También podremos preguntarte+ "OK Google, ¿estás guardando mis datos de audio?" para saber cómo están configurados nuestros controles de privacidad e ir directamente a la pantalla de configuración para cambiar nuestras preferencias.