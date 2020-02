Cómo impedir que Facebook espíe lo que hacés en Internet

Facebook nos permite ver los datos que otras compañías recopilan, algunos de los cuales no tienen nada que ver con lo que estás haciendo en la red social

Sabemos que a Facebook le gusta jugar al Gran Hermano. La recopilación, el intercambio y el uso de los datos personales es la forma en que el fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, consiguió que la empresa valga fortunas multimillonarias.

Lo que quizás no sepas es la cantidad de tus datos que recopilan Facebook y sus aliados sobre vos, incluso cuando no estás en Facebook. Ahora, gracias al lanzamiento de Facebook de las herramientas de actividad fuera de Facebook (OFA, sigla en inglés), podemos ver más, pero no todo, de lo que Facebook y sus "amigos saben" sobre nosotros.

¿Qué son las herramientas de actividad fuera de Facebook?

Facebook dice que OFA es una manera por la cual la red social ayuda a obtener el control de tus datos personales, pero la realidad es más oscura. Facebook se ha visto obligado lentamente a permitirte ver más de qué y cómo usa la empresa tus datos.

Todo comenzó cuando se reveló que Facebook había compartido los datos de los usuarios con Cambridge Analytica. Esta compañía de análisis, a su vez, utilizó sus datos para ayudar a la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en 2016.

Facebook afirmó que no sabía lo que estaba pasando. Desde entonces se ha demostrado que la red social sabía lo que Cambridge Analytica estaba haciendo antes de que se revelara públicamente.

Debido a esto, y a las violaciones de seguridad y privacidad de otras redes sociales, la Ley de Privacidad del Consumidor de California ahora exige que Facebook y otras compañías revelen más sobre los datos que recopila y comparte sobre vos.

Luego del escándalo de Cambridge Analytica, Facebook no tuvo más remedio que aclarar lo que sucede con los datos de los usuarios.

¿Qué datos recoge Facebook?

Además de lo obvio, tu nombre y que te gustó la divertida foto de gato de la tía Inés, las empresas que usan Facebook Business Tools, como Facebook Pixel, el kit de desarrollo de software de Facebook (SDK) y el kit de inicio de sesión y cuenta de Facebook, también comparten lo que saben sobre vos con Facebook, además de estos datos. Específicamente, rastrean cuando realizás estas tareas:

* Abrir una aplicación.

* Iniciar sesión en una aplicación con Facebook.

* Ver contenido.

* Buscar un artículo.

* Agregar un artículo a un carrito de compras.

* Hacer una compra.

* Hacer una donación.

Cuando usas Facebook , estás renunciando a tu privacidad de una manera que haría que Santa Claus tuviera envidia.

Esto es lo que eso significa en la vida real. Según la Electronic Frontier Foundation (EFF), Facebook te rastrea en el 30% de los 10.000 principales sitios web. En tu propia cuenta, podés ver que Facebook y sus socios tienen datos sobre ti en centenares de aplicaciones y sitios web que usaste o visitaste en los últimos 180 días.

Eso incluye, por ejemplo, cada vez que revisás plataformas como StubHub en busca de entradas para recitales en Buenos Aires, y con qué frecuencia entraste en un sitio web inmobiliario porque estás buscando un nuevo hogar. Y, por supuesto, todas las docenas de sitios diferentes que visitás todos los días.

Eso puede ser solo la punta del iceberg. Si cavás un poco, encontrarás que Facebook admite:

"Por razones técnicas y de precisión, esta lista no muestra toda la actividad que hemos recibido. La actividad que no se muestra incluye información que hemos recibido cuando no has iniciado sesión en Facebook, o cuando no podemos confirmar que hayas utilizado Facebook anteriormente en ese dispositivo. También incluye detalles como el artículo que agregas a su carrito de compras".

¿Qué podés hacer para proteger tu privacidad en Facebook?

Primero, olvidate de que Facebook borra tus datos o incluso deja de espiar. Sí, podés borrar tu historial de Facebook, pero eso no lo elimina. En cambio, Facebook declara que tu "historial de actividad se desconectará de su cuenta. Seguiremos recibiendo su actividad de las empresas y organizaciones que visites en el futuro".

La única salida real es eliminar tu cuenta de Facebook. Pero, incluso entonces, Facebook dice que tomará hasta 90 días eliminar todos tus datos. Sin embargo, no explica qué hace con tu historial de actividad.

Lo que podés hacer hoy es desactivar, más o menos, los datos que Facebook y sus socios comparten sobre ti. Pero, incluso entonces, Facebook dice:

"Seguiremos recibiendo actividad de cualquier sitio. Puede usarse para fines de medición y para realizar mejoras en nuestros sistemas de anuncios, pero se desconectará de tu cuenta".

Si no querés irte de Facebook porque allí es donde se juntan tus amigos y parientes, también podrías aprovechar OFA al máximo.

Administrá tu actividad fuera de Facebook

Primero, andá a la página Actividad fuera de Facebook. Para ver esa página, es posible que tengas que ingresar tu contraseña de Facebook. Esto es normal. Luego dirigite a la página Administrar tu actividad fuera de Facebook a través del enlace superior en la columna de la derecha. En esa página, encontrarás todos los sitios y servicios con los que Facebook comparte datos y viceversa.

Para ver exactamente qué hace cada uno en términos generales, hacé clic en los que te preocupan. Como probablemente tengas cientos de ellos, quizás no quieras revisarlos todos.

Apagá la actividad futura en Facebook

Desde las páginas Administre su actividad fuera de Facebook, hacia la parte inferior de la pantalla, tenés la opción de "Desactivar actividad futura". Esto no impide que Facebook o la compañía obtengan tus datos; simplemente rompe, en teoría, la conexión entre tu identidad de Facebook y tus datos.

Borrar historia en Facebook

También podés poner simplemente "Borrar historial". Encontrarás esta opción en la página Administrar tu actividad fuera de Facebook en la columna de la derecha. Desconectarás tu cuenta de todos los sitios y servicios que te siguen actualmente. De nuevo, sin embargo, esto no "aclara" nada. Simplemente ajusta el enlace entre tu cuenta y los socios de Facebook.

Tanto ellos como Facebook continuarán recibiendo tu actividad cuando visites tus sitios y servicios. Si hacés esto, también podés cerrar sesión en cualquier sitio con el que uses un inicio de sesión de Facebook para conectarse.

Facebook ofrece alternativas para reducir la cantidad de datos personales de sus usuarios.

Más opciones de privacidad en Facebook

Aún no terminaste. Volvé una vez más para administrar tu actividad fuera de Facebook. Allí, hacé clic en "Más opciones" en la columna de la derecha. Una vez hecho esto, hacia la parte inferior de la columna, verás un enlace para administrar la actividad futura. Hacé clic en él y obtendrás otra ventana con un botón para, una vez más, Administrar actividad futura.

Desde aquí, obtenés una opción que dice: "Su futura actividad fuera de Facebook guardada con su cuenta nos permite personalizar su experiencia". Si desactivás esto, interrumpirás de forma más permanente la conexión entre su cuenta y todos los demás. Una cosa, en particular, que sabemos que sucederá es que ya no podrás usar Facebook para iniciar sesión en sitios web de terceros.

Al final de todo esto, Facebook y amigos seguirán espiándote, pero al menos lo verán a través de un cristal oscuro en lugar de mirarte directamente. Una vez más, la única forma real de salir de Facebook es abandonarlo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero es la única forma de estar seguro, más cuándo se sabe que el FBI tuvo acceso a esos datos.