Estos errores acortan la vida útil de tu "smartphone"

Los teléfonos móviles inteligentes ("smartphones") acumulan ciertos mitos en torno a ellos. Leemos malos consejos, nos dicen cosas de personas en las que creemos que podemos confiar, o simplemente de forma intuitiva sentir que ciertas cosas tienen que ser ciertas, hasta que descubrimos que nos hemos equivocado.

Aquí hay algunas cosas comunes que podés estar haciendo con tu teléfono inteligente que en realidad son un poco tontas, y que acortan la vida útil de tu celular.

Errores que acortan la vida útil de tu smartphone

Cerrar todas las aplicaciones

Abrí tu teléfono y es posible que puedas hojear varias aplicaciones abiertas y búsquedas de Google. Cerrar toda esa basura adicional tiene que ayudar a ahorrar batería y acelerar tu teléfono, ¿verdad?

Bueno, en realidad no. Los teléfonos no son como su vieja computadora de escritorio o tu navegador web actual, donde dejar una página con muchos recursos ejecutándose en segundo plano puede ralentizar tu computadora.

Una aplicación en el fondo de tu teléfono es más como una captura de pantalla de lo que estaba haciendo la aplicación la última vez que se usó.

Vuelve a la vida cuando la seleccionás, pero a menos que sea algo así como Spotify que todavía se está ejecutando en segundo plano, esas ventanas abiertas no tienen efecto en la duración de la batería.

Pensalo de esta manera: ¿Cuál es la mayor queja de cada usuario de teléfonos inteligentes? Duración de la batería. Si ejecutar aplicaciones en segundo plano realmente arruinara la batería de tu teléfono, los teléfonos Apple y Android se apagarían automáticamente.

Si querés usar las aplicaciones de fondo de tu teléfono al estilo de la organizadora de vida japonesa Marie Kondo, sentite libre: sin duda no está de más deslizar ese juego intacto de Candy Crush de un cierto período oscuro de tu vida.

Pero no te dará más duración de la batería ni acelerará el rendimiento de tu teléfono de manera apreciable. De hecho, debido a que tu teléfono tendrá que reiniciar la aplicación nuevamente cuando la sirena de Candy Crush se vuelva demasiado fuerte, es posible que te obligue a usar un poco más de batería de la necesaria.

Los smartphones tienen baterías de iones de litio o de polímero de iones de litio que no necesitan calibración.

Agotar la batería a cero

Al igual que la idea de que nadar dentro de una hora después de comer significa que tendrás calambres y morirás, o sentarse demasiado cerca del televisor arruinará tu vista, probablemente tendremos este mito con nosotros. Siempre. Nos referimos a llevar a cero la batería la primera vez que usamos el celular antes de recargarlas "para hacer que la batería dure más".

El problema es que hay algo de verdad en esto: las baterías de níquel cadmio o hidruro de níquel-metal más antiguas "olvidarían" cuál era su capacidad total, y agotarlas a cero era una buena manera de restablecer su memoria.

Pero a menos que todavía tengas un teléfono de la década del 90, tenés una batería de iones de litio o de polímero de iones de litio, que no necesita calibración.

Si bien estas baterías perderán eventualmente su capacidad de retener una carga (es por eso que tu teléfono de cuatro años solo dura medio día), en realidad es peor para tu teléfono agotarlo hasta cero y luego recargarlo.

En cambio, si podés mantener un cronograma de recargas regulares de energía de la batería, mantendrás la capacidad de almacenamiento general de su batería al máximo.

Comprar un protector de pantalla

Solía haber una buena razón para comprar un protector de pantalla: los primeros teléfonos inteligentes solían rayarse con bastante facilidad. Pero a partir de 2013, con la tercera versión del Gorilla Glass de Corning, las pantallas de los teléfonos inteligentes se volvieron mucho más difíciles de rayar.

Con un ritmo acelerado de recambio de celulares, seguramente tu equipo nuevo no necesitará ese protector de pantalla.

Existen cargadores de teléfonos confiables, sin necesidad de recurrir al fabricante original.

Nunca usar un cargador de terceros

Si bien es cierto que el cargador que viene con tu teléfono es probablemente el mejor para usar, eso no significa que si lo perdés necesitás pagar mucho para un reemplazo del fabricante original.

Si bien es una buena idea no gastar poco en un cargador barato de un fabricante chino desconocido, está bien obtener un cargador de teléfono confiable de un tercero; Belkin es una opción sólida si necesitás cargar durante una larga escala en el aeropuerto.

Creer en la superpotencia de una batería

Los procesadores de teléfonos inteligentes obedecen en gran medida la Ley de Moore: el número de transistores en un microchip se duplica aproximadamente cada 18 meses. Las baterías simplemente no. La energía de la batería mejora entre un 5 y un 6 por ciento por año, un ritmo glacial en comparación con el crecimiento exponencial de los procesadores.

Aún así, muchos compradores al menos están descubriendo qué buscar en la batería de un teléfono: mAh o miliamperios-hora, un indicador de la carga máxima que puede soportar una batería, que a su vez es solo una medida de qué tan grande es la batería .

Pero mientras las baterías se hacen más grandes, la mayoría de las mejoras reales a la vida de la batería provienen de la optimización del software, como apagar automáticamente la pantalla como sea posible.

Todavía deseas una batería grande, pero si obtenés una batería enorme de un fabricante que no se optimiza bien, el tamaño realmente no importa.

Una cámara de 12 megapíxeles es suficiente para fotografías de calidad estándar en el celular

Ver cuántos megapíxeles tiene la cámara

A mediados de la década de 2000, las compañías fabricantes de teléfonos competían duro para meter tantos megapíxeles en sus cámaras como fuera posible, y tenía sentido. La baja resolución de muchas de las cámaras en ese momento era un patrón de baja calidad.

Cuando el iPhone 4 salió con una cámara de cinco megapíxeles en comparación con la cámara de tres megapíxeles del iPhone 3GS, la calidad de la imagen fue notablemente mejor y ayudó a las aplicaciones como Instagram a despegar rápidamente.

Hoy un teléfono de nivel medio probablemente tenga una cámara de 12 megapíxeles, y es fácil encontrar cámaras de 16 o incluso 20 megapíxeles en los teléfonos modernos.

Hasta que las pantallas de los teléfonos inteligentes o las de las computadoras den otro gran salto hacia adelante, 12 megapíxeles te convendrán. Lo que realmente determinará qué tan bien se verá tu foto en la playa en Instagram es la calidad de la lente, el tamaño del sensor y si podés alterar la configuración ISO en tu teléfono.

Desactivar Wi-Fi, Bluetooth o ubicación para ahorrar batería

Te queda un 10 por ciento de batería y kilómetros por recorrer antes de dormir. ¿Cómo sacas un poco más de tu teléfono? Sorprendentemente, no es apagando el Wi-Fi, Bluetooth o los servicios de ubicación.

Claro, no empieces a escuchar música de repente en tus auriculares Bluetooth mientras usas instrucciones paso a paso en Google Maps, pero solo tener estas funciones activadas, mientras no uses ninguna aplicación que realmente las use, no afectará la duración de la batería en absoluto.

Existen también otros mitos sobre la duración de la batería de los celulares, como el que advierte que nunca debés usar tu teléfono mientras los estás cargando.

No cargar el teléfono durante la noche

Tu teléfono (o computadora portátil o tableta) es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo tu batería ha alcanzado el 100 por ciento y deja de tomar corriente, así que cárgala mientras dormís sin preocuparte de que un teléfono explote debajo de la almohada.

¿La única cosa que puede considerar? Las baterías de iones de litio pueden calentarse (es por eso que tu teléfono puede calentarse tanto cuando estás jugando un juego gráficamente intenso), y si tu estuche no permite un buen flujo de aire, existe la posibilidad de que pueda calentar tu batería, acortando su vida efectiva. Así que quizás quitále la funda antes de irte a la cama. Existen además otras razones por las cuales podría explotar tu teléfono.