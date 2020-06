PlayStation 5: fecha de lanzamiento, especificaciones, precio y su llegada a la Argentina

Sony reveló al finalmente el diseño de la PS5, los juegos y la edición digital. Pero el precio y la fecha de lanzamiento se filtraron a través de Amazon

La PlayStation 5 o PS5 saldrá a la venta este año 2020. Sony ya reveló mucho sobre los nuevos juegos, además de las especificaciones y el diseño. Sin embargo, todavía dejó detalles clave en secreto, incluyendo el precio y la fecha exacta de lanzamiento.

Sony esperó hasta junio para empezar a darnos más información sobre la PS5, pero ahora por fin hay más datos sobre la tan esperada nueva PlayStation 5.

Inicio de la venta de la PS5

Sony ha confirmado las vacaciones del hemisferio norte de 2020 como la fecha oficial para el lanzamiento de la PS5. Esta fecha de lanzamiento la pone a la PS5 para competir con la próxima generación de Xbox Series X de Microsoft, que se lanzará en el período previo a la Navidad de 2020.

Sony no precisó "cuándo" es la fecha del lanzamiento de "Holiday 2020", pero el usuario de Twitter @PSErebus dijo que la PS5 será supuestamente lanzada el 20 de noviembre de 2020 en América del Norte, y costará 499 dólares.

El supuesto precio y la fecha de lanzamiento de la PS5 suenan realistas, y el usuario de Twitter tiene un historial de aciertos después de predecir correctamente la fecha de lanzamiento del original The Last of Us 2.

Esta misma fecha fue vista en un listado de Amazon Francia para la consola PS5 que apareció brevemente el 15 de junio antes de ser retirada. Los listados de los minoristas a menudo usan información de marcador de posición, por lo que esto no prueba la fecha del 20 de noviembre para la PS5, pero está empezando a parecer probable.

Existen también evidencias de un posible lanzamiento en octubre para la consola PS5, según una lista de trabajos publicada por Sony en Japón, compartida por el usuario de Twitter @Nibellion.

La PS5 llegará en dos versiones.

El precio de la nueva PS5

Sin saber exactamente lo que se ofrece, es imposible predecir con exactitud cuánto costará la PS5. Teniendo en cuenta que la PS2 que cuesta en torno a los 239 euros, la PS3 425 y la PS4 365 libras esterlinas, se puede suponer que Sony se mantendrá su precio en torno a los 400 euros en cuanto a la PS5.

Un factor que complica la situación es que habrá una PS5 y una PS5 Digital Edition, y esta última probablemente cueste menos ya que carece de la unidad de disco Blu-ray de 4K, similar a la Xbox One S de Microsoft: All-Digital Edition de Microsoft.

Una supuesta lista ficticia de la consola PS5 en Amazon Gran Bretaña incluía un modelo de 2 TB de la PS5 por 599,99 libras, lo que sugiere que podría haber un modelo más barato con un disco duro más pequeño. Los listados de las tiendas son poco fiables en cuanto a los precios, aunque a menudo utilizan simplemente marcadores de posición.

Existen temores de que la consola pueda costar más de lo que los jugadores esperan. Sony declaró en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal que el precio de la PS5 podría estar inflado debido a los aranceles propuestos para los productos importados a los EE.UU. desde China.

"Creemos, y por lo tanto hemos dicho al gobierno de los EE.UU., que unos aranceles más altos a la larga perjudicarían la economía de los EE.UU.", declaró Hiroki Totoki, director financiero de Sony, respecto a la PS5.

Los aranceles "no nos han afectado tanto, pero debemos permanecer atentos al riesgo potencial", afirmó el director financiero, y aunque confirmó que la empresa aún no ha tomado una decisión definitiva sobre cómo abordar los aranceles, está estudiando opciones que incluyen que los jugadores "soporten la carga" de un mayor precio de lanzamiento de la PS5.

Las piezas también son caras, y los precios de algunas de ellas, como las memorias DRAM y NAND flash, están subiendo, ya que los fabricantes de teléfonos inteligentes también intentan acapararlas.

Esto afecta a la producción de PS5 según la agencia Bloomberg, que informó que cada PS4 cuesta a Sony 450 dólares sólo para su fabricación, lo que significa que la empresa no es probable que cobre menos que eso a los consumidores.

El mismo informe dice que Sony está esperando que Microsoft confirme sus precios para ayudar a decidir los suyos de la PS5. Los precios de la Xbox aún no han sido revelados.

La inclusión de una nueva generación de CPU y GPU, junto con una unidad SSD interna, podría significar que la PS5 podría resultar un poco más cara de lo que estamos acostumbrados.

Sin embargo, debido a la naturaleza cambiante del panorama de los juegos, es posible que Sony no intente ganar dinero con la venta de sus consolas PS5 en absoluto y que se limite a introducirlas en el mayor número posible de hogares, y dependa de la venta de servicios posventa de juegos para generar ingresos a lo largo del ciclo de vida de cada consola.

La PS5 tendrá varios accesorios nuevos.

Las especificaciones de la PS5

La PS5 contará con una CPU y una GPU fabricada por AMD con el objetivo de potenciar hasta [email protected] de experiencia de juego. La CPU está basada en la tercera generación de la serie Ryzen de AMD, y contendrá 8 núcleos en la nueva microarquitectura Zen 2 de 7nm, que suena muy similar a la próxima CPU de Xbox, también basada en Zen 2.

La compañía destacó que se trata de un chipset diseñado en colaboración con AMD, y que la colaboración va en ambos sentidos, lo que significa que AMD puede lanzar una CPU o GPU de PC de consumo utilizando algunas de las características que se encuentran en la PS4 - pero que esto es un resultado directo de la colaboración entre las dos compañías, no es una cuestión de que Sony simplemente utilice un componente estándar.

La GPU será una variación de la familia Navi de Radeon y será compatible con el trazado de rayos, una tecnología de gráficos que permite que la trayectoria de la luz se renderice de forma más realista dentro de un juego, permitiendo reflejos precisos en el agua y sombras más profundas y con mayor capacidad de respuesta.

La tecnología de trazado de rayos fue originalmente presentada por Nvidia con el lanzamiento de sus tarjetas RTX en Gamescom 2018. Aunque algunos habían especulado que el trazado de rayos se haría a través de un arreglo a nivel de software, el arquitecto de sistemas Mark Cerny desacreditó esta teoría en una entrevista con Wired: "Hay una aceleración del trazado de rayos en el hardware de la GPU".

La mejora del hardware que ha sido más solicitada por los desarrolladores y jugadores por igual es un SSD (unidad de estado sólido). A medida que los juegos crecen y los gráficos mejoran, se requiere cada vez más del hardware que almacena los juegos. La PS5 vendrá con una SSD que leerá los datos a 5,5Gb/s, lo que según Cerny resultará en la práctica en tiempos de carga 100 veces más rápidos que la PS4.

Esto significa cargas de juego casi instantáneas y viajes rápidos, además de liberar a los desarrolladores de un diseño de juego que hace bucles a los jugadores por caminos sinuosos para evitar cargar demasiadas texturas a la vez.

Esa SSD más rápida también liberará la RAM, ya que se podrán cargar más activos directamente desde la SSD. Esto significa que la RAM se utilizará con mayor eficacia, ya que la consola dispondrá de 16 GB de RAM GDDR6. Sony también ha confirmado que la consola se podrá actualizar con el almacenamiento interno de la SSD M.2.

Esto es más fácil que la dependencia de Microsoft de las tarjetas de almacenamiento ampliables personalizadas, pero hay un inconveniente: solo algunas unidades M.2 tendrán el tamaño y la velocidad adecuados para funcionar en la consola, y Sony advierte que es posible que no tenga lista de unidades compatibles hasta después del lanzamiento de la consola.

Sony también difundió el control de mando de la PS5.

Modos de juego en la PS5

También se mejorará el proceso de instalación del juego, haciéndolo más configurable para los usuarios. Por ejemplo, si el juego viene con una campaña para un solo jugador y otra para varios jugadores, tendrá la opción de elegir si desea instalar sólo uno u otro para ahorrar espacio en la consola. También puedes borrar estas campañas después de usarlas, manteniendo los datos principales del juego pero borrando lo que no necesites.

En cuanto al modo multijugador, la PS5 dispondrá de servidores de juego que permitirán a los jugadores ver los juegos a los que se pueden unir en tiempo real, en lugar de tener que arrancar cada juego individualmente como en la PS4.

Los juegos para un solo jugador, mientras tanto, incluirán información sobre las recompensas de las misiones en la interfaz de usuario, en caso de que quieras verla. Aún no sabemos cómo será exactamente esta interfaz, pero cuando tengamos más detalles te lo haremos saber.

El nuevo chip de AMD también contendrá una unidad personalizada para un audio 3D, lo que permitirá un audio mucho más envolvente, ya que podrás escuchar los sonidos de forma distintiva desde todas las direcciones utilizando lo que Sony llama el Tempest Engine, diseñado junto con AMD basado en la tecnología de la GPU.

La idea es esencialmente crear un sonido surround virtual más potente que funcione para cualquier sistema de sonido - no sólo para los periféricos con licencia Dolby Atmos - aunque la compañía advirtió que se trata de un trabajo en curso, con soporte para auriculares ya listo, pero el trabajo en estéreo y los sistemas surround reales todavía está en marcha.

La calidad también dependerá en gran medida de la composición exacta de tu oído, por lo que Sony te ofrecerá una selección de cinco perfiles de sonido en el momento del lanzamiento y una prueba para ayudarte a elegir el mejor para ti.

La PS5 también será compatible con las versiones anteriores, por lo que podrás reproducir los títulos de la PS4 en la consola de última generación, con el chipset central diseñado para poder simular el propio núcleo de la PS4, teniendo en cuenta las diferencias arquitectónicas entre ambos.

Básicamente, esto significa que podrás jugar a la mayoría de los juegos de PS4 en la PS5, aunque, como siempre, algunos pueden no funcionar completamente, y de hecho, Sony pronto requerirá que los juegos de PS4 enviados para su certificación funcionen también completamente en la PS5.

Por si fuera poco, una patente de septiembre de 2019 parece mostrar un asistente de voz potenciado por la IA, denominado PlayStation Assist, que los jugadores pueden utilizar para obtener ayuda dentro del juego sin tener que detenerlo y buscarlo en Google.

Según la patente, el asistente de voz debería ser capaz de responder dinámicamente a las consultas y proporcionar a los usuarios "asistencia en el juego", permitiendo que el sistema le muestre dónde encontrar un botiquín cercano o le ayude a resolver un puzle particularmente confuso.

Teniendo en cuenta que el controlador DualSense, que se ve a continuación, incluye un micrófono incorporado, pensamos que esta podría ser una de las características asesinas de la PS5 que Sony aún no ha anunciado.

La PS5 llegará con un nuevo control de mando.

El diseño de la PS5

La PS5 se deshace del acabado negro de la PS4 (y de la mayoría de las PlayStations anteriores) para obtener un acabado blanco elegante, con interiores negros y algunos LED azules para cerrar el trato.

Tendrá bordes curvos y un soporte diseñado para sentarse verticalmente, aunque también es capaz de acostarse horizontalmente, lo cual es un alivio. Eso significa que debería caber cómodamente en la mayoría de los soportes de TV, a diferencia del diseño de la Xbox Series X de Microsoft.

Hay dos versiones, una con una unidad de disco y otra sin ella, y no es sorprendente que esta última sea un poco más pequeña. Ambas tienen ambos puertos USB-A y USB-C montados en el frente.

El mando de la PS5

En cuanto al mando, Sony presentó oficialmente en abril el controlador de la PS5, el DualSense. Aparte de la llamativa combinación de colores en blanco y negro, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta.

Primero, los botones de la cara han perdido su código de colores, así que tendrás que ser bueno recordando qué forma va a dónde. La barra de luz, que se rumorea que ha sido cortada de la nueva almohadilla, ahora se encuentra a ambos lados de la almohadilla sensible al tacto en el centro del controlador.

El botón de compartir se ha rebautizado como el botón de crear, y Sony comentó que podría tener una mejor integración con los servicios de streaming o de medios sociales para compartir contenidos. También hay un micrófono integrado, lo que elimina la necesidad de unos auriculares específicos, y la carga por USB-C.

En cuanto a los controles reales, las cosas son en su mayoría iguales. Los disparadores adaptativos en L2 y R2 son la gran mejora, que cuando se emparejan con la retroalimentación háptica mejorada te permitirán sentir la tensión de tirar de una cuerda de arco, en el ejemplo de Sony.

Llegada de la PS5 a la Argentina

En un principio, en febrero la propia Sony Argentina había anunciado que la PS5 llegaría a Argentina a fines de 2020. Sin embargo, es poco probable que esa época sea factible.

Por un lado, la pandemia de coronavirus ralentizó la puesta a punto para la fabricación y la comercialización de la PlayStation 5. Por el otro, la recesión profunda que dejará la emergencia sanitaria en la economía local desalentarían el arribo del equipo al país en forma simultánea a otros mercados de América latina.