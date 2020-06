Netflix anuncia nuevas funciones: ¿cómo te afectarán estos cambios?

La función de "seguir viendo" es una prestación que se incorporó desde hace años en el menú principal de la empresa de video por Internet

Netflix incorpora nuevas funciones con el fin de mejorar la seguridad y la experiencia de usuario de sus clientes. La última ha consistido un una nueva opción que permite a los usuarios eliminar películas y series de la lista "seguir viendo" que Netflix muestra de forma automática. Un cambio que, muy probablemente, será aplaudido por gran parte de sus usuarios.

La función de "seguir viendo" es una prestación que Netflix incorpora desde hace años en su menú principal. Sirve como recordatorio a los usuarios obre las películas y series que han dejado "a medias".

Si alguien ha visto más de dos minutos de una película, Netflix computa esa película como "vista" y pasa a engrosar su lista de audiencias. Una lista que Netflix solo se publica de manera parcial y troceada con el objetivo de sacar músculo empresarial.

Sin embargo, esa misma película, de cara al menú dentro de nuestra aplicación de Netflix de Android o IOS (o dentro de la página web si utilizamos una computadora) no cuenta como vista y pasa a engrosar el listado automático de "seguir viendo".

Un apartado en el que puede permanecer semanas, o incluso meses (dependiendo del uso que le demos a la aplicación) aunque se trate de una producción que hemos dejado de ver porque no nos gustaba.

Por poner un ejemplo concreto: si hemos visto 10 minutos de la película Conan, Netflix considera (de cara a las audiencias internas destinadas a directivos, accionistas, etc) como si hubiésemos visto la película entera pero, al mismo tiempo, de cara mi usuario (que empecé a ver Conan y lo dejé a los 10 minutos) no considera que haya visto la película de Conan y me la incluye en la lista de "seguir viendo".

Gracias a la última actualización de Netflix disponible en Android ya podemos eliminar películas de la lista de "seguir viendo". Para ello, el usuario debe de hacer clic en los tres puntos de la esquina inferior izquierda de la carátula de dicha película.

Una vez que hayamos seleccionado los tres puntos debemos hacer clic en la opción de "eliminar de la fila". Una vez hecho esto, solo quedará por confirmar nuestra elección y ese título habrá desaparecido de la lista de "seguir viendo".

En el caso de los usuarios con un sistema operativo iOS (aquellos que utilizan un iPhone o una iPad para ver Netflix) deberán esperar hasta el 29 de junio, cuando Netflix incorporará esta nueva opción para los terminales de Apple.

Ahora el cliente de Netflix podrá depurar el catálogo que le ofrece la empresa-

¿Por qué Netflix puede ahora cancelar tu cuenta?

Los usuarios de Netflix que lleven más de un año sin ver contenidos en la plataforma deberán confirmar a la compañía si desean seguir siendo miembros para evitar que su suscripción sea cancelada.

La empresa empezará a enviar notificaciones a través del correo electrónico o de la aplicación móvil a los usuarios que lleven un año sin ver nada en Netflix, así como a aquellos que hayan dejado de usar la plataforma por más de dos años.

Se trata de cuentas inactivas -menos de la mitad de un 1 por ciento del conjunto de miembros, según la compañía-, que se contabilizan en los datos financieros de la empresa. Por ello, desde Netflix han anunciado que eliminarán aquellas cuentas de usuarios que no quieran seguir siendo miembros de la plataforma.

La empresa recordó en un comunicado que cualquier usuario registrado puede cancelar su cuenta en cualquier momento, y si en un plazo de diez meses vuelve a activarla, mantendrá su perfil y preferencias de visualización.

Netflix es uno de los ganadores de la pandemia por el aumento del consumo de sus servicios.

¿Por qué hay pocas bajas en Netflix pese a la recesión por la pandemia

Hay un dato que contrasta con los números dramáticos de mora en el pago de servicios públicos como la electricidad: pese a la caída de ingresos que impuso la cuarentena, prácticamente no se verificaron bajas en los servicios de streaming de video y de audio.

Esos rubros ya no sólo confirman su estatus de estrellas de la pandemia sino que, para el mercado argentino, empezaron a dejar atrás su aureola de productos de lujo para pasar a ser percibidos como servicios esenciales.

La situación llevó a los veteranos del mercado de las telecomunicaciones a recordar lo ocurrido con la TV cable y la banda ancha de internet, que tras el colapso económico de 2002 eran rubros que seguían creciendo.

Ahora, con aumentos del tráfico de internet que rondan entre el 30% y el 50% según los operadores y las zonas, los servicios de video como Netflix, Amazon Prime Video, Flow, Movistar Play, y los de audio, como Spotify o Deezer se convirtieron en aliados indiscutibles de los ciudadanos obligados a mantenerse en aislamiento social preventivo y obligatorio.

Incorporados en plataformas de televisión paga o en combos de servicios múltiples de parte de las operadoras de telecomunicaciones, pareciera que ningún suscriptor duda de continuar adherido a estos servicios: porque ya forman parte de un nuevo comportamiento de consumo que, en este escenario mundial, se consolida, y porque si se lo contrata de manera individual su costo no hace la diferencia en la economía de un hogar medio argentino. Resultan más baratos que un delivery de comida en pleno confinamiento.

Y en tiempos donde los proveedores de estos servicios tienen prohibido cortarlos a aquellos clientes que no paguen tres facturas de manera consecutiva o alternada, las apps ya incorporadas en las propuestas múltiples gozan de una certeza adicional: continuarán facturando.

Esto que sucede en la Argentina es un reflejo más de lo que viene sucediendo en el mundo. Hace algo más de una semana, Netflix dio a conocer los números del primer trimestre del año, como continuación de una tendencia ya consolidada a nivel planetario: sumó 15,8 millones de usuarios entre enero y marzo de 2020, cuando la expectativa era de siete millones para este período. Esto representó un crecimiento de 23% de manera interanual, lo que se tradujo en 183 millones de clientes en el mundo.

A nivel local los datos del mercado hablan de unos cinco millones de abonados hacia el tercer trimestre de 2019. En usuarios, son más por el efecto de las cuentas compartidas, aunque ahí resulta más difícil especular sobre el número real final de personas que consumen esta plataforma. Todo indica que esos valores están superados, básicamente a partir de la integración en las plataformas de video

Desde que se inició la cuarentena, el consumo de Netflix es uno de los que más subió entre los distintos prestadores de servicios de telecomunicaciones. Hasta la primera extensión, el videostreaming había crecido más de 24% en las redes de Telecom: Flow había experimentado un aumento de 30%, seguido por Netflix con un 28% y luego, con el 19% de Youtube, de acuerdo a datos de la empresa.

En la última semana, este comportamiento de consumo tuvo algunas modificaciones: Flow continuó con el crecimiento de 30%, mientras que Netflix cayó 11 puntos, luego de haber registrado un 18% y Youtube se mantuvo en un 16%, de acuerdo a datos de Telecom.

Desde Telefónica expresaron que el consumo del tráfico en las primeras semanas de la cuarentena se incrementó un 35%, nivel que se esperaba para un lapso de 12 a 18 meses pero que se dio, prácticamente, en 15 días. El entretenimiento fue una de las principales razones de esta subida.