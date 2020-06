Worldline: "Necesitamos un plan de innovación cultural y tecnológica"

EL CEO de Worldline advirtió que "ya hay un cambio claro de paradigma con respecto a la forma de trabajar, el lugar físico y las herramientas informáticas"

Juan Dabusti, director general ejecutivo de Worldline. analiza en la siguiente entrevista de iProfesional los impactos de la pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento social para evitar su propagación, en el sector de las "fintechs".

-Desde que rige el aislamiento, ¿cómo impactó esta medida en su empresa? ¿Qué medidas adoptaron?

-Una semana antes de decretarse la cuarentena, Worldline, puso en practica un protocolo definido a nivel global donde todos los colaboradores realizan sus tareas en modalidad homeoffice y en los casos que es imperioso la movilidad de personas (alcanza al el 20% de la dotación completa por estar en sectores esenciales transporte y salud), se realiza siguiendo los mecanismos de prevención, asepsia y cuidados posteriores definidos por los organismos estatales e internacionales.

Si bien Worldline tiene oficinas en distintas provincias en Argentina y Chile, los colaboradores están ya familiarizados con la modalidad de teletrabajo, por lo que la adopción fue muy rápida. Como en todos los casos y por encima de cualquier tema, prevalece el cuidado de la salud de todos y sus familiares.

Aceleración de la transformación digital

-¿Cómo cambió el mercado donde opera su empresa en la Argentina desde que rige el aislamiento?

-Worldline es una compañía de procesamiento de transacciones de pago y ya hace unos años que incentivamos por ser nuestro foco y por convicción un cambio de la cultura monetaria, llevar el dinero físico a los medios alternativos de pagos e ir progresivamente en pos de la desaparición del efectivo.

Por fuerza mayor claramente estos últimos meses vimos como este mercado acelero la transformación digital, sobretodo para atender a los sectores que hoy están expuestos por no tener los mecanismos y herramientas, claro es el caso de la gente que no esta bancarizada y los jubilados, los cuales se exponen a contraer el virus cada vez que tienen que concurrir a una entidad física.

Entendemos que es uno de los mercados que en corto plazo sufrió cambios (para bien) pero quizá no en forma armónica, porque la necesidad en la pandemia lo acelero. Tenemos que pensar en futuras soluciones para estar preparados, eso implica el uso de billeteras virtuales, tarjetas y aplicaciones prepagas para la gente que hoy esta fuera del mundo bancario o entidades que quieran gestionar sus operaciones en redes alternativas de pago, soluciones que hoy son posibles y con las cuales contamos en nuestra oferta de productos.

Entendemos que es un antes y un después de esta pandemia lo que sucederá con este mercado, el cual quizá no se piensa en futuros posibles virus, si no, en un sociedad que tenga la tendencia a disminuir el uso de efectivo y empiece a dar lugar a medios virtuales, mas económicos y seguros.

-¿Qué consecuencias en el corto y en el mediano plazo generará la pandemia?

-Nuestra cartera de clientes en Argentina tiene un componente muy importante en el transporte público ya que gestionamos varias operaciones de venta de ticket de transporte público urbano.

De más esta decir que al estar paralizado casi el servicio o trabajar solo al 10% de su potencial, es la consecuencia negativa más representativa para nuestra compañía. Más allá de esto, la solvencia financiera lograda en los años que llevamos operando nos dan la espalda para poder seguir adelante y cumplir con las obligaciones de empresa, sobretodo con los salarios de nuestros colaboradores.

Las consecuencias mas allá del mercado y los negocios, los cuales tendrán que de a poco ser impulsados por políticas desde el gobierno, será claramente la vuelta a la oficina, no solo por los protocolos y las medidas que hay que tomar, si no porque ya hay un cambio claro de paradigma con respecto a la forma de trabajar, el lugar físico, los tiempos, herramientas informáticas, etc.

Será un momento de reflexión y planificación para optimizar todas estas variables. Asimismo estamos desarrollando soluciones contact less o virtuales que reemplazara el uso de efectivo en el mercado de transporte ,mas digital menos uso de efectivo

Antes de la pandemia, Argentina sufría una inestabilidad económica marcada, por lo que en nuestro caso la expansión de nuestros negocios en la región será fundamental para reactivar las operaciones en el mercado.

Juan Dabusti: "El programa ATP del subsidio al salario es condición esencial para que mas de 220 miles pymes sobrevivan".

Apoyo a las pymes en la post pandemia

-¿Cómo evalúa la respuesta gubernamental en sus diferentes niveles?

-Entendemos que los organismos del Estado están haciendo un gran esfuerzo económico y la estrategia para mitigar la pandemia es acertada (nadie tiene la formula exacta de como manejar este tipo de situación).

Esperemos que mas allá de las resoluciones tomadas a medida que pasa la pandemia, se este trabajando en un plan de reactivación económico y que la vuelta a la normalidad sea lo mas armoniosa posible.

El programa ATP del subsidio al salario es condición esencial para que mas de 220 miles pymes sobrevivan .El apoyo debe ir hacia el sector privado y para generar mas productividad de manera de retomar el crecimiento ,una economía como la nuestra que no crece en las últimos 10 años debe conllevar cambios profundos y disruptivos que mejoren el empleo privado y la productividad .Se hace imperioso que el gobierno termine de legislar y promulgar la ley del conocimiento para absorber el empleo joven

-En el marco de la pandemia y el aislamiento, ¿qué medidas gubernamentales considera que hacen falta en el corto y en el mediano plazo?

-En el corto plazo necesitamos medidas para incentivar las economías que fueron afectadas por la pandemia, un plan para que la vuelta a la normalidad también sea acompañado por el consumo.

Con respecto al mediano plazo, creo que necesitamos un plan de innovación cultural y tecnológica para cubrir las necesidades que se nos presentan, sobre todo lo relacionado a las transacciones, la digitalización de documentos, firma digital, y dinero virtual.

Claramente Argentina debo modificar el esquema tributario, no son para nada halagüeñas medidas como el empleo a las grandes patrimonios desalientan cualquier tipo de inversión .Hay que reformular el tamaño del sector publico y eliminar impuestos distorsivos además de estimular la inversión directa bajando los gravámenes al capital productivo.