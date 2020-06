Twiiter cometió una "metida de pata": ¿quiénes fueron los afectados?

Twitter se ha disculpado por etiquetar accidentalmente algunos tuits sobre la pandemia de coronavirus y la tecnología de comunicaciones inalámbricas móviles de quinta generació (5G) como contenido engañoso.

En abril, la plataforma comenzó a marcar aquellas publicaciones que ofrecían información potencialmente engañosa sobre el coronavirus y las causas de la enfermedad. Entre estas publicaciones hay muchas que relacionan la Covid-19 con la tecnología 5G.

"En las últimas semanas, es posible que haya visto tuits con etiquetas que enlazan con información adicional sobre la Covid-19", dijo la compañía en un tuit publicado el viernes. "No todos esos tuits tenían contenido potencialmente engañoso que asociaba Covid-19 y 5G. Pedimos disculpas por cualquier confusión y estamos trabajando para mejorar nuestro proceso de etiquetado".

La compañía se ha disculpado después que los usuarios de la red detectaran que el algoritmo de la plataforma generaba una etiqueta de verificación de hechos de coronavirus para cualquier tuit que utilizara las palabras "frecuencia" y "oxígeno".

In the last few weeks, you may have seen Tweets with labels linking to additional info about COVID-19. Not all of those Tweets had potentially misleading content associating COVID-19 and 5G. We apologize for any confusion and we're working to improve our labeling process. (1/4) — Twitter Support (@TwitterSupport) June 26, 2020