Como si fuera un "celular gigante": ¿cómo es el nuevo televisor de Samsung que gira para ver los videos?

La tecnología de orientación se conecta con los dispositivos móviles de los usuarios para mostrar de forma fluida y natural el contenido

Las redes sociales son sinónimo de movilidad, de adaptabilidad y de contenido rápido y en vivo. Ahora Samsung brinda la posibilidad de expandir la visualización del contenido que más les gusta en una pantalla más grande y dinámica.

The Sero, el televisor de Samsung amplía las posibilidades de visualización y representa una pieza única dentro de los hogares modernos. The Sero, que significa "vertical" en coreano, tiene la capacidad de cambiar la orientación de horizontal a vertical, al igual que un teléfono inteligente o una tableta.

La tecnología de orientación de la pantalla del Sero se conecta con los dispositivos móviles de los usuarios para mostrar de forma fluida y natural el contenido en formatos horizontales tradicionales, así como en formatos verticales diseñados para el consumo móvil.

Las personas pueden disfrutar de contenido variado, como redes sociales, YouTube y otros videos personales, en cualquier orientación de pantalla que refleje su dispositivo móvil.

The Sero ofrece una experiencia nueva al mostrar videos de plataformas de redes sociales como Tiktok, Vivo o Instagram TV, que pueden verse en casa en una pantalla más grande, con gran resolución.

El nuevo televisor de Samsung apunta a las generaciones más jóvenes.

"Los consumidores de hoy esperan televisores que puedan integrarse completamente a sus propios estilos de vida y Samsung está redefiniendo el papel de la pantalla creando nuevos servicios digitales y nuevos diseños para optimizar su vida", comentó Shannon Angilello, gerente de Producto de Samsung Electronics Latinoamérica.

Dirigido a los consumidores millenials y a la Generación Z, The Sero presenta un diseño moderno que se destaca en cualquier espacio y presenta una gama de características de visualización diferentes para cuando no está en uso.

The Sero, con la calidad de imagen de la línea QLED, combina las funciones de vanguardia de las pantallas de alto nivel de Samsung y a la vez proporciona un nuevo enfoque de la tecnología de entretenimiento en el hogar que satisface las necesidades y los hábitos de la creciente audiencia de visualización móvil.

Integración en los espacios

The Sero en modo vertical se convierte en el mejor elemento decorativo. Con la función Always On Display el usuario tiene más de 50 opciones de contenido en cinco categorías diferentes, incluyendo Reloj, Póster, Mi foto, Cinemagraph y Sound Wall.

Además, también cuenta con Modo Ambiente+, que analiza la textura y el color de la pared y ajusta su pantalla para que coincida perfectamente con el entorno. El equipo fue presentado en la feria tecnológica CES 2020 en Las Vegas, EEUU..

El sonido también es importante para una buena experiencia de visualización de TV. The Sero ofrece una calidad de sonido potente a través de altavoces multicanal, amplificador de voz activo y sonido adaptativo.

The Sero está equipado con altavoces frontales de 4.1 canales y 60 vatios, ofreciendo una experiencia de sonido excepcional. The Sero fue galardonado con el premio de oro en el Premio de Diseño del Foro Internacional (iF) 2020.