Inventos argentinos contra el coronavirus: emprendedores crean pedales abrepuertas

Pie-Dal aporta una solución práctica para aumentar la confianza en la emergencia sanitaria a quienes frecuentan espacios de gran afluencia de personas

La pandemia de la Covid-19 es terreno fértil para invenciones como una mochila y a iniciativas como Pie-Dal, un pedal abrepuertas que permite llevar a cabo esta acción rutinaria sin utilizar las manos, evitando la manipulación de picaportes y el posible contagio del coronavirus.

Pie-Dal aporta una solución práctica para aumentar la confianza a quienes frecuentan espacios de gran afluencia de público como restaurantes, bancos, clubes, hospitales y universidades, entre otros lugares, además de casas, departamentos y edificios de viviendas que tengan puertas vaivén.

Sus creadores son Giselle Shebar y Nicolás Hansen. Según explicó a iProfesional la emprendedora, se trata de una propuesta de valor que emerge como una solución para mitigar los miedos que impone esta pandemia.

"En adelante la sociedad no será la misma, los hábitos de la comunidad cambiarán para siempre y ésta es una herramienta que, sin dudas, llegó para quedarse. De alguna manera Pie-Dal otorga mayor tranquilidad y aleja el pánico al contagio"; señaló Shebar.

Diseñado y producido con materiales para uso intenso y de alto tránsito, es de fácil instalación en cualquier tipo de puertas. Se transforma en un método seguro, económico y resistente, evitando que la persona entre en contacto con áreas contaminadas por el coronavirus, bacterias, gérmenes, microbios y otros agentes patógenos perjudiciales para la salud. "Donaremos parte de la producción de pedales a ONG e instituciones benéficas que los requieran y necesiten", afirmó Shebar.

Reconversión en medio de la pandemia

La emprendedora recordó que tiene antecedentes en actividades de creatividad y diseño, aunque en los últimos años se había dedicado junto a Hansen al negocio inmobiliario, sector que venía "muy golpeado previo a la cuarentena", y que tuvo un "parate total" por la pandemia,.

"Preocupados por este tema, pensábamos qué íbamos a hacer", dijo Shebar, quien es madrina de la Casa Garrahan, donde se hospedan niños de fuera de Buenos Aires que reciben tratamientos en el Hospital Nacional de Pediatría.

A raíz de esa actividad sanitaria, observó cómo prevenir los contagios de los niños en esa casa sanitaria, y surgió la idea del pedal abrepuertas. "Es un dispositivo simple, no es pretencioso. Es muy útil para los hospitales que tienen puerta vaivén", explicó.

Además del Garrahan, donaron el pedal a los laboratorios del Conicet y aquellos estatales que trabajan contra el cáncer, y al Hospital materno infantil de la ciudad de Pilar, en el noroeste del Gran Buenos Aires. El pedal tiene un precio de 1.360 pesos mas IVA, Consta de dos pedales, tornillos, tuercas y manual kit vinculado. Es de aluminio inyectado.

Picaportes sanitarios

El pedal tendrá un compañero de ruta. Luego de crear el abrepuertas, "nos quedamos con la sensación de que no resolvemos 100% del problema por las puertas con picaporte, que son la mayoría", reconoció Shebar. Hansen, quien también es diseñador, creó entonces un picaporte con un alerón, que contiene al antebrazo.

"El gesto (para girar el ícaporte) es natural, tiene diseño futurista para que se considere como elemento estético, le da novedad" a un elemento muy usado a diario, dijo la emprendedora.

"Tenemos mucha esperanza que este picaporte que sea aceptado", afirmó Shebar, quien aseguró que no hay un diseño igual en el mundo. "Lo que existe son adaptaciones con impresiones 3D y plásticos, pero no un picaporte per se", dijo.

El picaporte fue patentado y tendrá dos versiones, una rústica y otra con diseño de estilo y cromado. No están en venta aún, y el precio del futurista rondaría los 5.500 pesos, para el juego de dos picaportes, de 250 gramos de aluminio cada uno.

El picaporte de estilo recuerda los diseños de la Bahaus.

"Estamos viendo otra versión no tan sofisticada, mas rustica para que se venda mas barato para estaciones de servicios y plantas con operarios", dijo Shebar.

El picaporte y el pedal son ejemplos de invenciones contra el coronavirus, como otros que proponen dispositivos para asegurar la distancia social en las cabinas de los aviones de pasajeros.