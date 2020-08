Así es Reels, la nueva función de Instagram que promete dar el golpe final a TikTok

Instagram lanzará Reels, un nuevo intento de cazar a la Generación Z y que llega en uno de los peores momentos para la aplicación china competidora TikTok.

Reels es una función desarrollada para Instagram para crear videos cortos. Se trata de una nueva maniobra de Facebook para subirse al carro del éxito del formato creado por TikTok.

La compañía de Mark Zuckerberg prepara esta nueva herramienta en el momento adecuado: primero hizo sus primeras pruebas en India poco después de que ese país asiático prohibiera TikTok y otras 58 aplicaciones de origen chino. La cadena televisiva estadounidense NBC News informó de que el servicio se implementará en Estados Unidos y 50 países más en agosto.

TikTok sufre problemas en el país norteamericano por estar en el punto de mira de la Casa Blanca, que ha difundido dudas sobre su manejo de los datos de los usuarios. Facebook intenta aprovecharlo, después del fracaso de su primer experimento, Lasso, que se cerró el 10 de julio.

No obstante, la compañía propiedad de ByteDance ha respondido a las acusaciones sobre la privacidad y ha abierto su código, mostrando los algoritmos que utiliza para ordenar y compartir los vídeos de los usuarios y permitiendo ver sus políticas de moderación "en tiempo real".

En una nueva sección en la aplicación de Instagram, Reels permite a los usuarios crear y publicar videos cortos de 15 segundos con música u otro audio, de manera muy similar a TikTok.

Al igual que en la aplicación china, Reels ofrece un conjunto de herramientas de edición, como un temporizador de cuenta regresiva y herramientas para ajustar la velocidad del vídeo, por ejemplo, que tienen como objetivo facilitar la grabación de contenido creativo.

Debido al alcance de Instagram, esta aplicación podría recoger a las decenas de millones de usuarios que TikTok tiene en EE. UU. si finalmente la guerra entre el país norteamericano y China resultase en la desaparición de TikTok.

En un supuesto perfil de Twitter de Anonymous se ha acusado a TikTok de espionaje. Anonymous acusa a TikTok de ser una herramienta de espionaje masivo del Gobierno chino y llama a eliminar la aplicación

Según el diario estadouniense The Wall Street Journal, Instagram estaría haciendo ofertas lucrativas a los usuarios populares de TikTok para que se unan a su nuevo servicio Reels. Los pagos potenciales, dice el medio de comunicación, serían para algunos de "cientos de miles de dólares".

TikTok ha pasado de ser la aplicación más descargada durante el confinamiento -junto a la plataforma de video llamadas Zoom- a estar boicoteada e incluso vetada en algunos países.Y ahora el presidente estadounidense Donald Trump está "considerando" prohibir la aplicación en el país norteamericano.

Hace poco menos de una semana, las autoridades indias bloquearon TikTok, entre otra cincuentena de aplicaciones chinas en medio de la disputa territorial que mantiene con su país vecino, alegando razones de seguridad.

Amazon, supuestamente, envió un correo a todos sus trabajadores pidiendo que eliminaran de sus móviles la red social china por "riesgos para la seguridad". Un día después la multinacional estadounidense informó en un comunicado que ese mismo email "fue enviado por error" y que "no hay cambios en estos momentos con respecto a nuestra política en relación a TikTok".

En el caso de EEUU, fue el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien explicó en una entrevista en televisión que él y Trump se están "tomando en serio" esa posibilidad y advirtió a las estadounidenses que deben ser cautelosos al usar TikTok, si no quieren que su información privada caiga "en manos del Partido Comunista Chino". Ese mismo martes, Trump reafirmó esas declaraciones asegurando que están "considerando" prohibir la aplicación.

TikTok es una red social desarrollada por ByteDance, con sede en Pekín (China), en la que se comparten videos cortos y que ha logrado un gran éxito en los últimos años, especialmente entre el público adolescente, pero que a la vez ha levantado grandes dudas acerca de la seguridad de los datos de los usuarios y de sus vínculos con el Gobierno del Partido Comunista Chino.

El grupo de hackers Anonymous ha hecho una llamada a través de Twitter para que los usuarios de Tik Tok se borren la aplicación por razones de seguridad.

A través de su perfil @YourAnonCentral, los hacktivistas piden "eliminar Tik Tok ahora. Si conoces a alguien que lo está usando, explícales que es esencialmente malware operado por el gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo".

En la misma publicación, incorporan una captura de pantalla de una publicación de Reddit que afirmaba haber realizado ingeniería inversa de la aplicación.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG — Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020