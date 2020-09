Apple lanza una nueva iPad con un chip poderoso para inteligencia artificial

Hay pocas computadoras en el mercado que se acerquen a estas prestaciones. Y es una tableta que no es el tope de gama de la marca

Apple presentó el martes la nueva iPad Air, justo el que está un escalón por debajo de la iPad Pro, con un nuevo procesador, el A14 Bionic. Es el primer chip en un dispositivo móvil con tecnología de 5 nanómetros, que tiene mejores prestaciones que el del modelo profesional.

Esta nueva tableta se distingue en que no lleva sensor espacial LiDAR, no tiene identificación facial Face ID y no está en formato grande. Por lo demás, la nueva iPad Air se le ha acercado mucho.

Para empezar, la iPad Air fue rediseñada con biseles metálicos rectos, como los de la Pro, y la misma forma de pantalla, de 10,9 pulgadas, y los marcos muy pequeños. Al eliminar el botón frontal, Apple ha colocado el sensor de huellas dactilares Touch ID en el botón superior de encendido. Pero lo que llama la atención en la nueva tableta son las prestaciones de su procesador.

El nuevo chip A14 Bionic es el primero de 5 nanómetros en un dispositivo móvil. Lleva 11.800 millones de transistores (sí, 11.800 millones...), con una CPU de seis núcleos y una GPU de cuatro.

Su motor neuronal para inteligencia artificial puede llevar a cabo 11 billones de operaciones por segundo. A falta de las primeras pruebas, todo parece indicar que hay pocas computadoras en el mercado que se acerquen a estas prestaciones. Y es una tableta que no es el tope de gama de la marca.

¿Cuándo estará disponible la nueva iPad?

Para acabar de redondearlo, Apple ha dotado a la iPad Air de un conector USB-C, como el Pro, que le permitirá conexiones más rápidas con cámaras y discos duros. La frutilla del postre es que podrá usar el Apple Pencil de segunda generación y el Magic Keyboard, con trackpad, como la Pro.

La nueva iPad Air estará disponible a partir de octubre. Las versiones con WiFi costarán a partir de 649 euros y los modelos que añaden la posibilidad de usar una tarjeta SIM, a partir de 789 euros. Tendrá 64GB o 256 GB de capacidad de almacenamiento y tiene cinco colores disponibles: plata, gris espacial, oro rosa, verde y azul cielo.

Junto a este modelo, Apple ha renovado también la iPad, que llega a su octava generación y que destaca por incluir el chip A12 Bionic, con motor neuronal, con pantalla de 10,2 pulgadas y a partir de 379 euros.